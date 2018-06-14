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这款手机APP利用黑客手段“偷窃”色情直播表演视频

这款手机APP利用黑客手段“偷窃”色情直播表演视频
2018年06月14日 17:33 央视新闻
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　　央视网消息：日前，吉林白山警方接到线索称，在一款名为“帝王宝盒”的手机应用软件上，有大量的年轻女子在从事淫秽色情表演，于是警方对这个“帝王宝盒”平台展开了深入调查。

　　随后，警方从帝王宝盒的资金流向入手，梳理出了大量的网络支付账户和银行卡，很快锁定了帝王宝盒的幕后组织者林某。在对林某公司相关涉案人员进行梳理时，警方却没有发现任何一个进行淫秽色情表演的女子。如果这些进行淫秽色情表演的女子与帝王宝盒没有任何联系，那么她们为什么会出现在帝王宝盒上呢？

　　随着调查的深入，警方发现，林某等人在帝王宝盒上传播的这些淫秽色情直播表演，竟然都是他们通过黑客手段“偷”来的。被帝王宝盒非法链接的涉黄直播房间多达数十个。警方经过研究决定，先集中警力对帝王宝盒的相关涉案人员进行收网，然后再对涉黄平台进行进一步调查。收网行动中，警方共抓获帝王宝盒犯罪团伙涉案人员11名。

　　通过对这些进行网络色情直播表演的年轻女子开展进一步调查，一个名叫红颜的手机直播平台很快进入了警方的视线。在对这些涉黄主播进行深入调查后，警方发现了一些被称作家族长的人。这些所谓的家族长在直播女子和直播平台之间起到了桥梁的作用，充当着类似于中介的角色，虽然不用直接进行淫秽色情直播表演，但可以从中收取提成。

　　通过对家族长的资金往来情况进行深入分析，警方很快查清了这个涉黄直播平台的资金往来情况和人员组织架构。最终，红颜涉黄直播平台的主要犯罪嫌疑饶某、牛某、李某等11人相继落网。采访中，办案民警告诉我们，虽然两个平台在经营模式上有所区别，但他们的行为都构成了传播淫秽物品牟利罪。

黑客色情直播
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