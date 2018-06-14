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拼多多回应商家维权:均为问题商家 扣款已赔付消费者

拼多多回应商家维权:均为问题商家 扣款已赔付消费者
2018年06月14日 17:34 新浪科技
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　　相关新闻：直击|大量商家赴拼多多总部维权 称“随意冻结钱款”

　　新浪科技讯 6月14日下午消息，针对大量商家前往拼多多上海总部维权一事，拼多多方面回应称，昨日聚集现场的14名商家均为“问题商家”，其中7家存在售假情况，6家存在商品描述不符情况，1家存在虚假发货情况。依据商家入驻平台时与拼多多共同签署的《平台合作协议》，拼多多按相应情形，分别对问题商家作出扣除“消费者赔偿金”的处理。

　　今日，网上流传一则维权视频。画面中，大量商家统一身着“冻结钱款”字样的服饰，前往拼多多总部维权，并与工作人员发生肢体冲突。商家们高喊，“我们是来维权的，为何打人？”

　　“随便冻结我30万，血本无归”，一位商家告诉新浪科技，此前她缴纳了5万元保证金，获取在首页推广和推文的流量支持，但是平台以商家点击发货24小时无物流信息为由，对其进行了处罚，“一单冻结我10元，我有好几万的订单，钱全被扣了”。

　　拼多多表示，所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。对商家扣款和对消费者赔付，均有极其严格的资金监管流程，所谓“靠罚款商家牟利”一说纯属误读，事实上也绝无可能发生。

　　以下为拼多多回应全文：

　　拼多多打假的决心不变，站消费者的立场不变

　　关于6.13个别问题商家“维权”的情况说明

　　6月13日13时许，拼多多上海办公所在地，14名商家以“维权”为名，冲撞、击打写字楼保安人员，强行翻越闸机，抢占电梯，干扰正常办公秩序。后经写字楼物业公司报警，警方进行了现场处置。

　　发生这一冲突，我们深表遗憾。任何商家钱款被扣都难免心有不甘，我们体谅商家的过激行为，原本无意就此对外发声，不过，个别问题商家将其现场拍摄的视频在社交媒体广为散布，多家媒体也表示关切，有必要现将情况加以说明。

　　昨日现场聚集的14名问题商家中，7家存在售假情况，6家存在商品描述不符情况，1家存在虚假发货情况。相关事实已经平台初审、复核程序核查，证据确实。依据商家入驻平台时与拼多多共同签署的《平台合作协议》，拼多多按相应情形，分别对问题商家作出扣除“消费者赔偿金”的处理。

　　所扣除的“消费者赔偿金”，均已全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。对商家扣款和对消费者赔付，均有极其严格的资金监管流程，所谓“靠罚款商家牟利”一说纯属误读，事实上也绝无可能发生。

　　问题商家的过激“维权”，一些人对平台严处的误读，并非偶发，时时让我们备感压力。但拼多多从成立第一天起就投身打假，执行的可能是电商行业最严的“假一赔十”标准，并严格要求合作商家货要对版、发货按时。

　　无论压力多大，我们打假的决心不变，我们站消费者的立场不变。

　　我们希望，问题商家能够理性维权，可以依法通过司法程序主张自己的权益。

　　我们相信，诚信经营才有明天。除了售假商家会被我们永久拉黑之外，出现商品描述不符或发货问题的商家，及时弥补失误，后来年销售额过千万、过亿元的成功商家，在拼多多平台上比比皆是。

　　谢谢各位关注。

拼多多商家维权
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