两部门开展网络文学专项整治：起点中文网等被处罚

新闻出版、“扫黄打非”部门联合开展网络文学专项整治

让网络文学更加健康繁荣规范有序发展

来源：中国扫黄打非网

近期，国家新闻出版署和全国“扫黄打非”办公室联合部署各地从5月至8月组织开展2018年网络文学专项整治行动，重点整治网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。各地积极行动、严格监管，专项整治进展迅速，目前已查处一批行政、刑事案件，对一批违法违规网络文学网站进行了处罚。此外，全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署还已协调相关部门关闭400余家境内外违法违规文学网站。

——专项整治行动明确三项重点整治任务

全国“扫黄打非”办公室专职副主任薛松岩介绍，网络文学有着用户规模将近4亿的巨大市场，青少年是网络文学作品最大的读者群体，网络文学作品中存在的内容导向偏差、低俗、色情、暴力等问题严重影响青少年健康成长，社会各界高度关注。按照党中央对网络文化繁荣发展和网络空间规范治理的要求，为进一步规范网络文学传播秩序，更好地满足人民群众精神文化需求，两部门决定自5月至8月在全国范围内组织开展网络文学专项整治行动。

他强调，本次专项整治行动的目标是查处一批内容低俗、危害青少年身心健康的网络文学作品，关闭一批价值导向严重偏差、不具备运营能力的网络文学网站及移动客户端，查办一批违法违规典型案件。同时探索建立监管长效机制，强化导向管理，倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗，督促网络文学企业建立完善内容把关制度，为青少年健康成长营造良好网络环境。

因此，专项整治行动将重点聚焦三方面：一是严肃处理传播导向不正确、内容低俗网络文学作品行为；二是坚决打击传播淫秽色情网络文学作品行为；三是依法查处侵权盗版行为。据通报，去年以来，网络上不断出现恶搞红色经典、抹黑革命英雄、解构歪曲历史等文学作品，存在一些违背社会主义核心价值观的低俗、庸俗、媚俗内容；大量导向偏差、内容低俗文学作品在网上传播，存在利用微信公众号、微博、贴吧、论坛等渠道传播低俗内容或通过低俗内容引流等行为。对上述违法违规行为，新闻出版、“扫黄打非”部门将在此次专项整治行动予以严肃处理，对涉及的企业坚决进行处罚。淫秽色情网络文学作品和网络文学领域中侵权盗版行为也是此次整治行动的重点，全国“扫黄打非”办公室将联合公安等部门严查有关案件，严惩违法犯罪分子，对不履行主体责任的企业坚决进行查处。

——专项整治取得阶段性进展，目前已查处一批案件

专项整治行动开展以来，根据群众举报，全国“扫黄打非”办公室已分别部署北京、上海、江苏等省市，对“17K小说网”、“晋江文学城”、“飞库网”、“飞卢小说网”、“红袖添香”、“纵横中文网”、“起点中文网”“逐浪小说网”传播淫秽色情及低俗文学作品情况进行调查。目前，北京市文化市场行政执法总队已对“17K小说网”“晋江文学城”“飞库网”“飞卢小说网”“红袖添香”“纵横中文网”作出行政处罚，上海、江苏已分别向“起点中文网”“逐浪小说网”下达行政处罚告知书。同时，各地对辖区内文学网站加强监管，查处了一批行政、刑事案件。浙江省查处了“水晶书城”“右文阅读”等多家违规文学网站，江苏查处了传播低俗小说的微信公众号“南通妆点社区”。

在组织查办案件的同时，全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署已协调相关部门关闭400余家境内外违法违规文学网站。各地也加大工作力度，相继关闭了一批手续不齐备、导向不正确、内容不健康的文学网站。

——专项整治督促网络文学企业切实强化主体责任

国家新闻出版署有关部门负责人冯宏声表示，围绕专项整治行动的推进，管理部门将持续加大网络文学的日常监管力度，包括：从建立健全网络文学网站编辑责任制度入手，着力抓好意识形态管理；从评估考核网络文学社会效益入手，着力提升网络文学内容质量；从改进管理手段入手，着力提高主动发现和处置能力。就网络文学企业强化主体责任，他提出几点要求强调，网络文学企业要自觉开展自查自纠，主动下架低俗、庸俗、媚俗作品，杜绝利用网络文学传播淫秽、色情等有害内容。一要正视问题，勇于做不良倾向的“纠察员”；二要提高品质，擅于做内容导向的“把关人”；三要完善管理制度，勤于做规范运营的“建设者”，共同努力构建良性、有序、健康的产业格局和市场环境。

网络文学企业17K小说网此前因出现低俗内容作品被处罚。该网站迅速整改，按照专项整治行动要求，全面清查网站内容，加强内容审核和安全管理工作。该网站总经理张大年表示，将以此为鉴，全力配合推动网络文学健康发展、发展网络作家队伍建设、推荐网络文学精品、开展行业自律方面的工作。

为了让专项整治行动取得更大成效，全国“扫黄打非”办公室负责人呼吁社会各界共同参与。欢迎网民发现传播低俗、淫秽色情和侵权盗版内容的网络文学作品后积极举报。全国“扫黄打非”办公室举报电话是12390，举报网站是“中国扫黄打非网”。对举报查核属实的有功人员，全国“扫黄打非”办公室将落实相关举报奖励政策。