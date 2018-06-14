好未来回应做空：报告存在恶意解读 董事会将评估

新浪科技讯 北京时间6月14日下午消息，好未来回应浑水做空称，报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益。

此前，好未来遭知名空头浑水做空，导致好未来周三股价大跌逾9.95%，报41.11美元。好未来股价在过去12个月中累计上涨了90%以上。

周三，浑水公司发布约70页的做空报告以及一段13分钟的视频，表示正在做空中国好未来教育集团。公司创始人，著名的“大空头”卡尔森·布洛克指出：好未来在财务造假方面不仅用到了传统的直接修改账面数字的方法，也采用了类似于安然事件（安然曾是一家总部设在休斯顿的能源公司，但已在2001年因一桩涉及掩盖财务损失的会计丑闻而倒闭。）中通过与“特定目的公司”进行关联交易从而虚增利润的手段。

浑水在报告中称，据估测好未来在过去两个财年里将其净利润至少多报了43.6%。该机构称其对1000页的中国政府文件进行了研究，这些文件涉及归属于好未来或与好未来之间存在关联的各个实体；此外，浑水还研究了有关其中很多实体的第三方信用报告，从而得出了上述结论。

以下为好未来回应声明全文：

中国领先的课外基础教育辅导服务商好未来教育集团（NYSE: TAL）今日发布声明，回应空头浑水公司的报告。

该空头的报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。

好未来董事会已获悉该空头报告。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益。

好未来教育集团仍专注自身业务战略，以保持与加强在中国民办教育市场的领导地位。