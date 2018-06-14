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首批共享轮椅落户北京中日医院 每天20元封顶

首批共享轮椅落户北京中日医院 每天20元封顶
2018年06月14日 13:30 新京报
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　　新京报快讯(记者张秀兰)6月14日，新京报记者从中日医院了解到，20余辆“共享轮椅”已进驻该医院，中日医院也成为北京地区共享轮椅进驻的首批医院之一。

　　据了解，患者要租借共享轮椅，只需打开手机蓝牙，用支付宝扫一扫轮椅桩位上的二维码，进入共享轮椅租借小程序，按照步骤缴纳198元押金，即可租借成功(支付宝芝麻信用在650分以上者，可免押金租借)。租赁成功2小时内不收费，2小时外每小时3元，一天20元封顶。共享轮椅的归还过程也同样便捷，将轮椅上的锁扣对准锁槽推上，听到嘀嘀两声，即表明已归还到位。然后再次打开手机蓝牙，用支付宝扫描二维码，进入支付宝小程序点击扫码按钮扫描后即可归还，归还成功即可申请退还押金。

　　同时，相关公司还将配备专业的维护人员，定期对共享轮椅进行清洗消毒、维护维修，以保证患者的使用安全。

　　目前，除了急诊门口、门诊大厅服务台、国际部门诊等人流聚集区域，中日医院还在停车楼一层设了投放点，方便患者使用。另外，考虑到部分患者，特别是老年患者不能熟练使用手机。该院门急诊仍将保留部分人工租借轮椅，患者可以通过交押金或押有效证件的方式进行租借。

　　中日医院表示，未来将结合患者的使用情况，相应增加共享轮椅投放点和数量，为更多的患者带来便利。

共享轮椅医院
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