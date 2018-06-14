与母公司亚马逊意见不合 全食CEO：我不怕被开除

【环球网科技综合报道】据美国科技媒体The Verge 6月13日报道，全食联合创始人兼首席执行官约翰·麦基(John Mackey)在近日的一次公司会议上提到全食与母公司亚马逊之间再次出现紧张关系。

业内人士获取了其言论的音频。麦基似乎对全食在亚马逊下的成长感到非常震惊，他说：“这是令人难以置信的一年。”但他也透露，自己和亚马逊高层管理人员之间的摩擦与不和，已是司空见惯。麦基说：“我敢肯定，我对亚马逊的异议可能比其他任何一个人都多，也可能比其他所有人加起来的都多。然而我损失的最少，我已经做了40年，目前经济上很稳定。我喜欢全食。”麦基从与亚马逊的交易中获利数百万。

亚马逊大约在一年前斥资137亿美元收购全食，并迅速采取行动，将许多自有产品和服务供往高档杂货店。亚马逊还推出了全食当天送货服务Prime Now，并提供Echo智能扬声器、消防电视、电子阅读器等硬件设备，最近开始向Prime Now用户提供独家店内折扣和促销。

麦基没有具体说明他和亚马逊到底发生了什么冲突，但他明确表示，如果他认为有必要，他会毫不犹豫地进行反击。“我不怕他们开除我，这给予我向权力说话的勇气，我已经这样做了很多次。”他接着说，“亚马逊接受了我的意见，他们非常尊敬，他们让步了。”

像这样的大型收购总会带来一些文化冲突，但令人惊讶的是，麦基对连锁超市的员工非常直率。“我对我们目前的状况总体上感到满意，”他说，“这是否意味着我绝对喜欢亚马逊的一切？不，并不是。我也并不完全爱我妻子的一切，但总的来说，我爱她的百分之九十八。基于我以前的关系，这是一个相当不错的比率。”(实习编译：邓倩 审稿：李宗泽)