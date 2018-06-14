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效仿中国社交+商业模式 Instagram增加购物标签

效仿中国社交+商业模式 Instagram增加购物标签
2018年06月14日 13:01 环球网
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　　【环球网科技综合报道】据香港《南华早报》6月13日报道，脸书旗下的照片和视频分享平台Instagram正在扩大其购物功能，允许商家在帖子上添加购物标签，此举效仿了许多中国社交网站。

　　购物标签功能主要针对Instagram Stories上的商家，用户通过Instagram Stories发布的视频和图片仅在24小时内可见。Instagram的数据显示，每天超过3亿用户浏览Stories，目的是“了解他们感兴趣的品牌、喜欢的产品以及与他们相关的新产品。”

　　附有产品列表的购物标签并不新鲜：中国社交商业公司自2015年以来就一直在使用这些标签，同年脸书也进行了类似的尝试。由于中国的网上购物热潮和人们对社交网络的偏好，拼多多和小红书等公司利用“社交+商业”模式，以社交群体为基础提供电子商务服务。拼多多效仿美国Groupon为用户提供团购折扣，目前拥有3亿多顾客。小红书总部位于上海，目前拥有8000万用户，最初是供中国用户讨论和分享海外和跨境购物技巧的社交平台，该公司在2016年前后首次推出了购物标签。用户可以在平台上讨论化妆品和护肤品，通过分享最近购买的产品照片，添加名称和品牌标签，就可以链接到小红书的产品列表页面。

　　2015年，阿里巴巴集团旗下的天猫超市尝试在其移动应用的“Fun”页面上添加购物标签，用户可以展示他们购买的商品，并在照片中添加标签。

　　在美国，社交网络公司长期以来致力于将电子商务和社交媒体结合起来。2015年，脸书允许一些品牌在其主页上开设“店铺”，展示消费者可以在脸书上购买的产品。然而由于用户的反响不佳，这些店铺不到一年就关闭了。从那以后，脸书及其子公司Instagram以及推特谷歌等公司都尝试了带有“购买”按钮的“行为召唤”广告，以便用户购买广告中的商品，鼓励更多电商和广告商加入他们的平台。(实习编译：宫亦苇 审稿：李宗泽)

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