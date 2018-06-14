6月支付机构已领11张罚单 美团旗下钱袋宝第三次被罚

吕波/成都商报客户端

成都商报客户端6月14日报道，6月随着监管对第三方支付机构整治进入总结阶段，罚单也更加密集披露。6月13日，联通支付因违反多项支付结算规定，收到央行贵阳中心支行开出的5万元罚单，至此，今年以来央行向第三方支付机构共计开出超过40张罚单，仅6月披露的罚单就多达11张。

值得一提的是，多家支付机构已不是第一次被央行“点名”，中付支付和美团网旗下的支付机构“钱袋宝”均是第三次领到罚单。

支付严监管延续 6月罚单密集披露

自1999年第一家第三方支付公司成立以来，第三方支付经历了19年发展，支付服务规模不断扩大，

今年4月26日中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告（2018）》显示，2017年全国共办理非现金支付业务1600多亿笔，金额3750多万亿元，在银行业金融机构主力之外，非银行支付机构异军突起，截至2017年底，218家法人支付机构共有分公司1541家，互联网支付、银行卡收单和预付卡受理业务覆盖全国所有地级市，从业人员数量和营业收入初具规模。

第三方支付交易规模的爆发，行业监管也全面升级，2017年底央行和相关机构从备付金、跨行清算、业务许可、条码支付等方面密集出台文件，组合拳清理整治支付市场。根据部署，2017年12月底前为持证机构自查自纠阶段，要全面梳理支付业务合作主体、支付服务接口开放情况，2018年2月底前为央行分支机构组织检查阶段，2018年4月底前为央行总行组织开展现场督查阶段，2018年6月底前为处罚和总结阶段。

据记者查询发现，2017年人民银行对第三方支付机构出手整顿，共计开出罚单共计95张，金额总计约2364.14万元。进入2018年，对于第三方支付机构的严监管延续，据记者不完全统计，截至今年5月，央行向第三方支付机构已开出30张罚单，其中，智付电子支付有限公司领到行业最大一笔罚单，没收违法所得约1108万元，并处罚款约1453万元，罚没金额合计约2561万元。

进入6月底前处罚和总结阶段，罚单数量更加密集披露，截至6月14日，央行武汉分行、天津分行和贵阳中心支行共计共计开出11张罚单，今年以来第三方支付机构罚单超过40张，6月罚单数量占到四分之一强。

美团旗下“钱袋宝” 第三次被央行点名

今年6月的罚单当中，央行武汉分行开出的罚单多达7家，在6月4日分别向中付支付科技有限公司武汉分公司（下称“中付支付”）、北京钱袋宝支付技术有限公司武汉分公司（下称“钱袋宝”）、北京畅捷通支付技术有限公司湖北分公司、武汉市金源信企业服务信息系统有限公司、武汉城市一卡通有限公司、供销中百支付有限公司、湖北蓝天星支付有限公司开出罚单。

央行天津分行在6月6日对天津融宝支付网络有限公司（下称“融宝支付”）和易生支付有限公司（下称“易生支付”）分别开出6万和7万元罚单，央行贵阳中心支行则在6月4日向易生支付罚款9万元，6月11日向联通支付有限公司贵阳分公司（下称“联通支付”）开出5万元罚单。

值得一提的是，不少支付机构在近年来的屡次被监管机构“点名”。其中，中付支付因违反银行卡收单业务管理规定，被处警告并罚款10万元，而这已是中付支付第三次遭到处罚，早在2017年2月13日和2017年9月20日，中付支付先后违反规定遭罚款6万元和12万元，截至目前累计遭罚款28万元。

美团旗下钱袋宝因违反银行卡收单业务管理规定，被予以警告，这也是钱袋宝第三次被罚。2016年9月，美团点评刚刚完成对钱袋宝的全资收购，2016年10月14日钱袋宝就因违反支付机构客户备付金管理规定、银行卡收单业务管理规定，被央行罚款人民币12万元。2017年4月28日钱袋宝再次被央行罚款5万元。

易生支付则是在一个月内分别被央行贵阳中心支行和央行天津分行两次“点名”，6月4日易生支付因为违反多项支付结算违规，被贵阳涉及四项违规行为被合并处罚9万元，6月6日被央行天津分行处以6万元罚款，合计被罚款15万元。

（原题《6月支付机构领到11张罚单 美团旗下钱袋宝第三次被罚》）