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直击|百度车联网签约宝马 围绕人车交互展开合作

直击|百度车联网签约宝马 围绕人车交互展开合作
2018年06月14日 13:50 新浪科技
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从左至右：百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇、百度车联网事业部总经理苏坦、宝马数字产品及服务、数字化用户渠道战略高级经理Sabine Hatz、宝马集团中国副总裁Markus Seidel　　从左至右：百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇、百度车联网事业部总经理苏坦、宝马数字产品及服务、数字化用户渠道战略高级经理Sabine Hatz、宝马集团中国副总裁Markus Seidel

　　新浪科技讯 6月14日午间消息，百度今日与宝马在CES Asia展会上签署合作协议，将围绕车家互联展开合作，共同探索人车交互模式。百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇，宝马集团中国副总裁Markus Seidel等双方高层出席签约仪式。

　　根据合作协议，百度和宝马将以车家互联为基础合作探索智能化车载体验，用户将能够在家中发出语音指令，实现通风控制、油耗检查、车门封闭的远程控制，还可以进行车辆云端储存的出行信息查询，路线规划，路况查询等操作。

　　百度方面介绍，百度车联网是百度人工智能战略的重要组成部分。百度车联网解决方案拥有语音语义、多模交互、驾驶员监测、车载信息安全等能力。

　　百度智能驾驶事业群组在此次CES Asia展会上搭设的百度Apollo展台，以可量产自动驾驶商用方案为主，展示了自动驾驶产品Apollo Pilot、量产车载计算单元ACU（Apollo Computing Unit）、地图数据产品Intelligent Map、共享汽车自动驾驶商业化方案Valet Parking等，以及基于百度Apollo技术生产的无人驾驶微循环巴士和运输机器人。据百度方面介绍，上述多项方案已经在共享出行、乘用车、商用车等场景实现落地。

　　早前一天，百度Apollo宣布将与现代汽车面向全球市场共建统一汽车平台，深度合作自动驾驶，双方未来将面向市场推出更多搭载Apollo解决方案的量产车型。

　　百度副总裁张亚勤表示，“互联网和汽车是驱动全球经济发展和社会进步的重要支柱产业，两者的不断融合创造了千载难逢的巨大机遇。”他表示，除与国际顶级品牌合作外，百度也在稳步推进比亚迪、奇瑞等自主品牌厂商的量产计划。(周峰)

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