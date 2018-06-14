浑水回应做空好未来:准备一年 与超50位知情人士交流

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每经记者 蔡鼎 实习记者 余佩颖 每经编辑 步静

做空机构浑水（Muddy Waters）又一次现身，这次它的目标再度指向了在美上市的中概股。

美国东部时间6月13日，浑水发布报告称中国好未来教育集团（以下简称“好未来”）在其财报中存在造假现象，尽管好未来的生意是真实存在的，但浑水认为，其财报至少从2016财年起就欺诈性地夸大了利润。

《每日经济新闻》记者深夜采访浑水机构，其发言人独家回应称，“早在一年前，浑水就开始研究好未来教育集团以及致力于整理这份研报。”

浑水突袭好未来股价跳水

浑水做空消息一经报道，好未来股价盘中一度暴跌13%，当日收跌近10%。《每日经济新闻》记者注意到，自2018年以来，好未来股价已累计上涨超过35%。

2010年，当时的学而思（好未来前身）在美国纽交所正式上市，是国内首家在美上市的中小学教育机构，2013年，集团更名为好未来，目前公司市值共计205.9亿美元（约合人民币1317.7亿元）。

浑水称，发现好未来的欺诈行为在其核心的“培优业务”中普遍存在，并已开始转移至其线上业务中。在报告中，浑水认为，好未来近年来净利润率的减少程度其实远超他们报告中体现出的程度。浑水预估，好未来在2016财年至2018财年中，将其净利润至少夸大了43.6%，并且浑水还表示这一预估数字仅仅基于他们能够量化的研究数据，而欺诈性的利润谎报实际上可能超过他们的预估。

在2016财年至2018财年，好未来在财报中表示，其累计净利润率为12.4%，然而浑水称这一数据其实仅为8.8%。此外，相较好未来教育集团预估2018财年的净利润率为11.6%，浑水表示这一数据还需再减1个百分点，应为10.4%。

据浑水方面表示，6月13日发布的报告仅是整个研报中的第一部分，浑水还对《每日经济新闻》记者表示，“调查员曾实地走访好未来的教育中心，并且曾与超过50位知情人士有过交流，这当中大多数都是或者曾是好未来的员工。”此外，浑水还沿用一贯的调查方法，即查阅了近1000页好未来与关联实体的政府文件。

浑水详述两笔可疑交易

在此次报告中，浑水以好未来两笔交易为例，一起是增持顺顺必达的交易，另一起是关于广州的一对一教学业务的交易，详细论证了好未来在财报中如何做假的。

在针对顺顺必达的这笔交易中，浑水称好未来在对其初始投资的时机上制造了谎言。浑水发现好未来通过一系列交易将好未来某一业务售卖给某位好未来投资的接受方，然后好未来又对这位投资对象进行了收购。在2018财年中，好未来教育集团报告了约5000万美元的税前利润。浑水认为这一处置其实是一项欺诈性资产存放交易，因此好未来在这一时间段财报中涉及的利润都具有欺诈性。浑水估计，这些交易还额外地让好未来教育集团处理了另一笔1650万美元的损失，这些交易资金有可能被转用于个人利益和/或通过买卖未使用资产的方式进行收入造假。

在广州一对一辅导业务交易中，浑水指出，好未来涉嫌欺诈性地将2016财年至2018财年的税前利润提高了5940万美元。浑水报告称，好未来方面称已经转卖了广州一对一的辅导业务，然而却同时将其约5000万美元的税前收益计算进了自己的收益中，并且这一收益在2016财年税前收入中占据高达58.8％的比例以及占据净收入的36.4％。

浑水跟进发现，仅仅15个月后，好未来又声称已同意该买家返还广州一对一的辅导业务，以取消好未来收到的价值5000万美元的实体为条件。浑水表示，好未来以此方式不仅在税前收入中多报了5000万美元，并且还稳固了重新合并后一笔940万美元的递延收入。

浑水方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，为了这份研报，他们“投入了超过1000个小时的研究，并称还没有人曾对好未来做过这样细致的分析。”

截至记者发稿，好未来方面目前还未有任何回应。