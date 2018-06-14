直击|舌尖上的中国之父陈晓卿出任腾讯视频副总编辑

新浪科技讯 6月14日午间消息，今日在第24届上海电视节上，腾讯视频正式公布，纪录片导演、《舌尖上的中国》之父陈晓卿，加盟腾讯视频，出任副总编辑，同时陈晓卿也是稻来纪录片实验室负责人、《风味人间》总导演。

去年底，腾讯视频发布“风味”IP——以《风味人间》、《风味原产地》、《风味实验室》为代表的“风味”系列作品，这正是陈晓卿离开央视后的新动向，与《舌尖上的中国》原班人马，打造新的美食人文记录片《风味》系列。

陈晓卿此前供职央视28年，1989年，陈晓卿进入中央电视台，1991年开始拍摄纪录片，1996年开始制作文献纪录片，2007年尝试自然类纪录片。

让外界广泛熟知陈晓卿的作品是《舌尖上的中国》，舌尖第一季7集内容制作耗时13个月，2012年5月在央视首播，这也是国内第一次使用高清设备拍摄的大型美食类纪录片。

做美食节目也是陈晓卿一直以来的爱好所在，因对各种食物不加挑剔的热爱，且热衷搜寻平民美食，陈晓卿被称为“扫街嘴”，十余年前开始在报刊写作美食文章，此后在2016年这些文章被收录进《至味在人间》一书。

去年8月，曾有陈晓卿辞职的消息传出，到9月，陈晓卿辟谣称自己尚未离开央视纪录频道，目前仍然在职。10月，陈晓卿正式离职，陈晓卿与《舌尖》原班人马的骨干将继续从事纪录片创作。而腾讯则出现在三家股东为陈晓卿及原舌尖团队骨干的公司的投资方中。（宵寒）