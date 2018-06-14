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直击|完美世界CEO萧泓：未来电竞商业模式应对标NBA

直击|完美世界CEO萧泓：未来电竞商业模式应对标NBA
2018年06月14日 12:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月14日午间消息，完美世界CEO萧泓近日在谈及电子竞技时指出，电竞的商业模式应采用世界级竞技项目的营销和管理方式，应参考对标NBA，未来电竞转播将成为非常大的收入来源。

　　市场研究公司Newzoo数据显示，2017年全球电竞观众为3.85亿，同比增长近20%，其中来自亚太的电竞爱好者占全球比例为51%，远高于欧洲的18%、北美的13%。

　　“中国市场的发展极快”，萧泓称，从2016年到2017年，电竞市场的增长达到了四成以上，其中MOBA PC类的电竞增长更快，市场规模已达到700多亿元，这其中大半部分来自PC端，高水平的职业赛事功不可没。

　　萧泓认为，中国将变成最大的电竞市场，所以商业模式应采用世界级竞技项目的营销和管理方式，“要学习NBA，因为比赛规则不一样，目前不是联盟式，但可能是锦标赛制”，萧泓称，NBA最大的收入来源是电视转播，未来电子竞技也将如此。目前，一些电竞赛事的在线观众人数已达到上千万，但市场仍需慢慢培养，“我希望从业者不要太急功近利，不要为了赚点小钱，就把整个行业未来的发展毁掉”。

　　萧泓还强调，电竞产业必须规范化发展，其中涉及到三方面：产品的丰富化和精品化；赛事的职业化和规范化；选手的规范化和职业化。

　　“大家不要拔苗助长，要让电竞有一定的发展空间，要有信心，毕竟电竞还很年轻”，萧泓说道。（韩大鹏）

完美世界电竞NBA
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