直击|腾讯天猫开店后玩消失 天猫：上下架系自主选择

新浪科技讯 6月14日上午消息，腾讯于前天入驻天猫开设了“tencent腾讯旗舰店”，并上架了唯一一款商品“腾讯听听”智能音箱，24小时内，腾讯又下家了此款商品，目前天猫搜索显示“店铺不存在或店铺状态存在异常”。天猫方面称，上下架商品系自主选择。

据悉，腾讯在天猫上架的“腾讯听听”售价699元，在商品详情页面有“新品发售AI智能音箱”、“开店庆撞上618送腾讯视频会员6个月”等广告语。“腾讯听听”可与微信互联，微信群成员可以通过音箱收发微信留言，不用手机也可以在线聊天。

实际上，这并非腾讯首次入驻天猫。此前，天猫中还有家名为“腾讯智能设备旗舰店”的店铺，该旗舰店主营3C数码产品，其中大部分订单以微信官方的数码相框为主，少数订单为腾讯球形智能机器人玩具和儿童智能手表。目前，该旗舰店所有产品也已下架。

业内人士猜测，腾讯之所以选择在天猫开店，可能是为了加入618年中大促这波购物狂欢，同时为其智能硬件设备铺路，拓宽销售渠道，试图借助天猫和618的流量获得更高的销量。但为何突然下架，大家都很费解。

另有媒体人在朋友圈中透露，此事或与京东有关，疑似要求腾讯“二选一”，但该消息未得到证实。（韩大鹏）