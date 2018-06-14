美大学研究:刷社交软件加剧中年焦虑 对青年影响较弱

资料图：市民倡议“放下手机，回归生活”活动。陈骥旻 摄

刷社交软件加剧中年焦虑

人们习惯展示自己完美的经过修饰的生活 盲目比较会产生抑郁情绪

来源：北京晨报

随着社交媒体在生活中的地位越来越不可取代，很多人都对其产生了心理依赖。老一辈人完全没受到高科技影响，而“00”后的新生代们从小就被社交媒体包围，所以也不会觉得无所适从，恰恰是那些“70后”“80后”渐入中年的人，可能最容易受到社交媒体影响。据《计算机与人类行为》(Computers in Human Behaviour)杂志，30岁至49岁的中年人在面临中年危机手足无措的时候，社交媒体的盛行更会让这种焦虑感雪上加霜，如果感觉不舒服就要尽快放下手机，别让自己被“别人的完美生活”影响出负能量。

发现 30-49岁人群受影响最深

美国天普大学的研究团队调查发现，年龄段处于30岁至49岁的人群，如果现在频繁使用社交媒体，那么老了之后患上精神疾病的概率会非常大。令人意外的是，18至29岁的年轻人，反而像是产生了抗体一样，社交媒体的影响对他们丝毫不起作用。

或许你觉得这个结论倒也正常，毕竟中年人象征着柴米油盐，象征着重压下的琐碎生活。在长大了的世界，并不像童话故事书里面写的那么美好，需要面对的是父母老了、孩子还小、事业还想再拼一拼……这些当然是必然的问题，成年人的世界总要现实一些。

年过30岁的人思想也会更加深刻，经常一日三省吾身，考虑并反思自己的生活状态。然而，当你想认真面对生活时，频繁刷社交媒体，反而不利于进行这样清醒的思考，因为这上面总是充斥着“别人家的生活”。

原因 与别人的完美生活相比较

该研究由美国天普大学组织开展，对一项750人的社会调查数据进行了梳理分析。调查中，参与者提供年龄、性别、身体健康状况及使用社交媒体的种类、频率等信息，并被询问是否曾感觉到内心濒临崩溃。考虑到参与者的心理压力、抑郁情绪等因素后，研究人员发现，社交媒体对18岁至29岁的青年负面影响较弱，但是对30岁以上的人精神心理方面伤害较大，甚至加剧了中年危机。其中，30岁至49岁的人经常使用社交媒体，产生心理健康问题的风险会升高两成左右。

失联多年的老友通过社交媒体恢复联系虽是件好事，但有时也会给人带来极大冲击。因为当你看到自己的现状不如别人时，容易引发一些负面情绪。殊不知，社交媒体晒出的生活根本不是它真正的样子，大多数人在社交媒体上只愿展现自己非常积极的一面，都是经过了多层“滤镜”修饰过的“别人家的生活”。所以，如果按照这个标准来对比自己的生活，一定是被打击得体无完肤，压力、抑郁情绪必然找上门来。因此这种在网络上的“对比”是不客观的，甚至还会削弱自我价值和伤害心理健康。

而“00后”的孩子们之所以很少受影响，是因为他们从小就浸染在社交媒体圈，他们的整个生活都是构架在社交媒体上的，频繁地将自己的生活在朋友圈分享出来，反而会让郁闷的情绪得以宣泄，而且不会有被社会孤立的感觉。

但中年人大部分只是朋友圈的“潜水者”，他们通过晒朋友圈释放的压力远远不及从朋友圈吸收来的隐形忧虑多，所以就成了社交媒体的最大受影响者。

资料图：重庆涪陵一处警示牌，提醒市民在过斑马线的时候不能玩手机，注意交通安全。 陈超 摄

研究 多平台展示自己会更尴尬

另外，美国一项最新研究显示，相比使用较少种类社交媒体平台的人，使用多个社交平台的人出现抑郁或焦虑倾向的几率更大。研究人员分析，导致这种现象首先可能是因为“招架不住”了，叮咚的信息提示音不断扰乱生活节奏，频繁在各个平台中间切换更是让自己有些精神错乱。越是想在多个平台展示自己，造成社交失礼和尴尬场合的概率就越高。当然，研究人员也承认，虽然使用多个社交平台与抑郁之间已被证明有关联性，但二者之间谁导向谁还无法定论。

此外，不喜欢分享自己与他人合照的人，按照研究人员的说法，也会有孤立自己的倾向，相比起来，这样的人更容易产生抑郁或焦虑情绪。

不过，研究人员也表示，目前的研究只是表明这些社交网络使用习惯和抑郁情绪有关联，但不代表就是这些习惯导致的抑郁。之所以做此项研究，是希望提醒人们这些习惯可能与社交网络抑郁倾向有关联，所以可以尽量避免这些使用习惯。

■测一测

有这几个苗头 你该放下手机了

根据美国“生命科学”网站(Live Science)报道，研究人员发现，一般易助长抑郁情绪的错误习惯有以下几点。如果你发现自己有点苗头了，赶紧放下手机，多参加些现实世界的活动，别让社交平台给你带来负能量。

1.把自己同那些在社交网站特别活跃经常晒自己完美生活的朋友相比较

2.对社交网络已经上瘾，发现自己戒掉有点难，甚至开始影响自己的工作或学习

3.如果发布的照片不被大家喜欢、点赞数量太少的话，会觉得低落

4.往往不太喜欢将自己和别人的合影发在社交网络

5.拥有多个社交平台账号，并且出现应接不暇的感觉

陈佳莉 编译