比特币遭腰斩,忠实粉丝已离场？ 熊市还会持续多久... ...

在经历了连续两日暴跌后，根据coinmarketcap网站数据，北京时间6月13日，比特币价格跌破6500美元，创今年2月以来最低水平。截至记者发稿前，比特币价格为6463美元。

今年以来，加密货币面对的阻力越来越大，总市值居首的比特币从去年12月达到创纪录的高点（近20000美元）后一直波动下跌，今年来累计跌幅高达约50%。

从美国、韩国和日本等多国政府对加密货币的监管一再升级，到VISA和美国银行等大型金融机构先后禁止加密货币交易，再到脸书、谷歌和推特等网络巨头相继禁止加密货币广告，近期多重利空消息让比特币价格雪上加霜。

交易所被盗

6月10日，韩国加密货币交易所Coinrail遭黑客攻击，超过4000万美元Pundi X等不太知名的加密货币被盗。随后，比特币、以太坊、瑞波币、莱特币价格均在一天内大跌超过10%。

根据 coinmarketcap的统计，Coinrail交易所的交易量排名全球第90位，是一家较小规模的交易所。尽管这次失窃的大多是冷门虚拟货币，且Coinrail在韩国也是较不知名的小型虚拟货币交易所，但日韩两国交易所一年以来曝出不少遭窃事件，使比特币持有者的信心遭受了打击。

2017年6月29日，韩国最大、全球前五大的比特币交易所Bithumb发现遭到黑客入侵，超过3万名客户的个人信息被盗取。按当时市值计算，损失达76亿韩元。

今年1月26日，日本成交量第一的交易所Coincheck暂停了除比特币外的所有加密货币的交易，导火索是黑客攻击了26万用户，并盗取了数字代币新经币NEM，损失价值约为5.3亿美元。

新加坡外汇经纪商Oanda公司亚太交易主管英能（Stephen Innes）说，虽然上周失窃的Coinrail规模不如Coincheck，但这一消息仍引发恐慌性抛售。

香港虚拟货币投资机构Orichal Partners 创办合伙人Adrian Lai接受CNNMoney 网站访问时表示：“网络安全漏洞层出不穷让投资者日渐不安，显然目前各大交易所的安全规格还不够高。”

《纽约邮报》的专栏作家John Crudele认为，一旦比特币出现信任危机，价格下跌，将无人能操控逆转这种趋势。

多重利空消息

6月9日，《华尔街日报》援引消息人士说，美国商品期货交易委员会（CFTC）以及美国司法部要求Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken这四家加密货币交易平台提交大量交易数据，以调查他们是否存在操纵价格行为。

此前，美国芝加哥商品交易所推出比特币期货，由于期货价格和比特币现货价格有关系，因此芝加哥交易所面向这四大比特币交易所提出了要求，希望他们能够提供从今年一月开始的比特币交易历史数据。

此外在上周的全球开发者大会上，苹果公司发布了一条新的开发者准则，禁用iPhone和iPad以及Mac挖掘加密货币，这是苹果首次明确表态。

另外，据彭博报道，近期，富国银行禁止了该行客户使用他们的信用卡来购买比特币。富国银行的发言人Shelley Miller在一份电子邮件声明中表示，虽然现在禁止购买此类加密货币，但富国银行“将随着市场的发展而继续评估这个问题”。

而在富国银行前，花旗集团、摩根大通和美国银行已经在2月限制使用信用卡购买加密货币，理由是市场波动和信用风险。

熊市还在持续

数字货币市场资深分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时表示，比特币目前已经是一个在金融市场有普遍认知的金融资产，很多因素都会导致其价格的波动，比如美联储加息预期等。目前看，这一轮价格还处在自年初以来的调整当中，毕竟在2017年，比特币价格飙升了超过20倍。

位于德克萨斯的加密货币对冲基金Multicoin Capital执行合伙人Kyle Samani表示：“我不认为这次下跌是受任何特定消息所推动，只不过是延续2017年开始的总体跌势。许多于4月在9000美元价位入场的人士已无意回本，反而正试图离场。”

根据区块链分析公司Chainalysis的分析结果，比特币的抛售已经出现，从2017年12月到2018年4月，已经有价值300亿美元的比特币被抛售。Chainalysis认为，在最近的几个月中，比特币的市场流动性增长了近60%。比特币很可能正在逐渐失去忠实粉丝。

肖磊认为，比特币最初的成长确实依靠忠实粉丝，近几年来投资需求增加，但比特币依然是区块链领域共识基础比较强的资产，长期持有者可能有所动摇，但当他们发现其他加密货币风险更大的时候，比特币可能会重回投资者视野。

肖磊表示，比特币价格从年初开始调整至今，实际上已经处在一个熊市周期，目前看熊市还在持续，阶段性反弹也会比较明显，但整体还处在弱势调整当中，进一步走弱的概率较大，但空间会比较小。

记者 李曦子