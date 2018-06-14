泛化智能宣布完成千万级Pre-A轮融资

新京报快讯(记者蔡浩爽)6月14日，专注于计算机视觉与机器学习公司泛化智能gi宣布已于近期完成千万级 Pre-A轮融资，本轮融资由吉大校友基金领投，高达资本跟投。此前，泛化智能曾于2016年完成数百万元天使融资，投资方为梅花创投、发现创投。

据悉，此轮融资后，泛化智能gi将继续对产品进行打磨，并且加速推广。

资料显示，泛化智能gi成立于 2015 年，是一家专注于计算机视觉与机器学习技术的公司，总部位于北京。

据了解，泛化智能gi为各种不同的行业提供标准化的人工智能产品Tegu。Tegu包含了从数据预处理到模型训练以及部署在内的全部机器学习项目流程。用户不需要代码以及数学知识，也可以根据自己的需求使用机器学习技术。在降低了机器学习门槛的同时，加速了机器学习等新技术的普及。

据介绍，目前，泛化智能gi的产品已经应用在了电网、机场、医院、无人机、能源、动物保护、C 端产品等多个完全不同的场景中。客户既包涵了巨无霸国企，也有小型创业公司。

泛化智能gi创始人兼CEO王汉洋表示：“机器学习的问题在于客户不知道技术能做什么，技术不知道客户要什么;因为机器学习公司的特点是自己不用自己的产品。像做安放识别的公司自己不抓逃犯，做反欺诈的公司自己不开银行，很多所谓对落地的研究不过是去客户现场转悠一圈的浅尝辄止。这种外包的模式极大地阻碍了机器学习技术的发展。泛化智能希望三年后，让机器学习遍地开花。”

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“我们相信，智能制造、人工智能、生物技术在中国会有大规模应用性创新，带动很多产业的升级，泛化智能是其中的优秀代表，梅花会继续支持泛化智能的发展。”

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编辑：马小龙 王晓琳