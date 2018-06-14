比特币大跌 24小时内虚拟货币蒸发250亿美元

智通财经获悉，比特币跌势未止，创下4个月低位。其他主要虚拟货币也回落，过去24小时内，虚拟货币市值蒸发250亿美元。

美国得克萨斯州大学教授John M． Griffin与学生Amin Shams撰写的报告中指一款与美元挂钩的货币Tether，可能是在去年底用作操控比特币去年走势的工具。这一消息发酵后，加深了投资者的恐慌情绪，导致比特币沽压大增。

周三比特币继续大幅下跌超9%，盘中逼近6100美元，这一全球最大数字货币在最近四天跌幅已经达到20%。

CME和CBOE两大交易所相关期货品种价格也已经刷新历史新低：CME比特币期货BTC 7月合约收跌230美元，跌幅大约3.54%，报6270美元；CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌258.89美元，跌超3.96%，报6276.11美元，CBOE比特币期货也录得前月合约收盘纪录新低；8月合约收跌逾4.45%，报6275美元。

2017年比特币一度大涨超14倍，触及2万美元关口，今年以来已经跌去近70%。另据Coinmarketcap数据显示，以北京时间周四凌晨计，虚拟货币市场总值跌至2700亿美元以下，是4月11日以来最低。