新浪科技> 互联网 > 正文

比特币大跌 24小时内虚拟货币蒸发250亿美元

比特币大跌 24小时内虚拟货币蒸发250亿美元
2018年06月14日 07:08 智通财经网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　智通财经获悉，比特币跌势未止，创下4个月低位。其他主要虚拟货币也回落，过去24小时内，虚拟货币市值蒸发250亿美元。

　　美国得克萨斯州大学教授John M． Griffin与学生Amin Shams撰写的报告中指一款与美元挂钩的货币Tether，可能是在去年底用作操控比特币去年走势的工具。这一消息发酵后，加深了投资者的恐慌情绪，导致比特币沽压大增。

　　周三比特币继续大幅下跌超9%，盘中逼近6100美元，这一全球最大数字货币在最近四天跌幅已经达到20%。

　　CME和CBOE两大交易所相关期货品种价格也已经刷新历史新低：CME比特币期货BTC 7月合约收跌230美元，跌幅大约3.54%，报6270美元；CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌258.89美元，跌超3.96%，报6276.11美元，CBOE比特币期货也录得前月合约收盘纪录新低；8月合约收跌逾4.45%，报6275美元。

　　2017年比特币一度大涨超14倍，触及2万美元关口，今年以来已经跌去近70%。另据Coinmarketcap数据显示，以北京时间周四凌晨计，虚拟货币市场总值跌至2700亿美元以下，是4月11日以来最低。

比特币虚拟货币
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有