网上商城“有奖竞猜”藏陷阱 连交易k线图都伪造

网上商城“有奖竞猜”藏陷阱

警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙 连交易k线图都是伪造的

李栋

广州日报讯 (全媒体记者李栋 通讯员吴琼、张伟涛、张毅涛、陈玉敏)看到群里不断有人发布赚钱到账的截图，还有号称经济学博士的“专业导师”精准分析，尝试之后还轻松赚了一笔，你是否动了“发财梦”？殊不知，诈骗分子的“套路”才刚刚开始。近日，广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，目前止付冻结资金已达228万元；初步查证案件100余宗，总涉案金额近千万元。

小赚一笔后他投了22万

2017年12月15日，海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生的报警求助。李先生称，自己家在江西宜春，2017年2月的一天，他接到了一个投资理财推销电话，对方自称微×公司业务经理，询问李先生是否有投资期货理财产品的兴趣。对方向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品，并称公司为正规企业，有专业人士指导投资，回报率高，保证能轻松稳赚。

李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友，后又被拉入了一个理财聊天群。在群内，李先生起初还保持谨慎，但当他看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析，并给出买入或卖出的投资提示，尤其是很多“投资客”将按照“导师”提示进行投资赚钱的截图发到群内后，便动心了。

李先生进入微×公司的用户注册页面注册账户，并在聊天群内的“专业导师”指导下尝试投资，果然赚了一笔。此后，李先生对微×公司的理财平台深信不疑，开始追加投资，但亏的时候却越来越多。“专业导师”和业务经理解释，市场有风险，但只要跟着“导师”做下去，一定可以赚回来。

从2017年2月起，李先生在9个多月内，先后投入资金共计227391.76元人民币，但最后的结果却是被平台平仓，显示崩盘。2017年12月，李先生决定放弃投资。当他申请提现时，却发现平台只允许每次最高提现5000元，且还要每次收取15%的手续费。李先生与对方交涉，却被拉黑并被踢出了聊天群，这才惊觉上当受骗，于是立即赶来该公司的办公地海珠区报警。

专案组首先对微×公司进行了深入调查。这家仅有十几名员工的小公司由叶某(女，37岁，广州人)、刘某(男，28岁、湖南南县人)和吴某(男，29岁，广东揭西人)三人合伙经营，2018年2月开始租用江海大道某酒店内的两个房间作为办公场地。叶某等人所注册公司的经营范围是商品贸易。

网上商城藏“投资链接”

民警发现重大疑点：公司的主要经营项目是在其网上(网站、App)购物商城销售红酒和箱包，网上商城的销售业绩惨淡，收入甚微，这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。

原来，该公司的网上商城网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。网民只要在网站注册账户后，即可在上述子项目内进行期货交易投资。这显然超出了这家公司的经营范围，且已经违反国家相关法律。专案组还发现这一“投资平台”上，交易K线图并不是官方实时数据图，而是公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页。专案组认定，这是一家披着合法公司外衣，实则以投资网络期货理财为幌子，实施网络诈骗的诈骗团伙。

2018年6月1日，海珠警方经过周密部署，兵分五路，在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网，一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案，缴获作案电脑、手机40多部，“诈骗剧本”一批。6月11日，海珠警方再抓获2名犯罪嫌疑人。

目前已止付冻结涉案资金228万元，初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗，总诈骗金额近千万元。

经审查，叶某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前，海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

套路：一人分饰“导师”“投资客”

据办案民警介绍，上述诈骗团伙的头目叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员，彼此为同事关系或有业务往来。他们具备一定的投资理财专业知识，自认为发现了规避监管审查的方法，组织起层级分明、分工明确的诈骗团伙。其诈骗的基本套路，就是想方设法将事主的资金留在平台，最终落入其账户。

该团伙注册合法公司，以网上购物商城为掩护，用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络投资项目名称，其手法具有较强的隐蔽性。此外，该团伙还变换办公地点、修改网上商城以及聊天群的名称，妄图逃避打击。

办案民警介绍，该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机App作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成，利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员，通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。

此时，群里的各种大咖“专业导师”会不断帮你分析市场走势，并给出投资提示。这些“导师”的名头都很响亮，有“经济学博士”“突出贡献博士学位获得者”“十年以上实操经验的首席分析师”……实际上，这些聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册，一人分饰多角，合演“导师带路，轻松稳赚”的戏码，目的就是让事主信以为真，乖乖掏钱。

诈骗 剧本

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