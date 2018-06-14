“网约车”竟套用3个牌照：产生35起曝光 记202分

套牌后产生了35起曝光，且大多数是闯红灯。 郭一鹏 摄

通讯员 宁交轩 扬子晚报记者 郭一鹏

套用了一个号牌后，又套用另外一个号牌，他还觉得不过瘾，居然又套用第三个号牌。南京交管部门接到举报后，迅速展开调查，结果发现套牌的居然是一辆网约车。“套牌不单纯是为了躲避监控，而是为了肆意违法。”交管人士举例说，其中一天套牌后就连续产生了9条曝光，基本是闯红灯。

车主接连反映车辆被套牌

“我们连续接到了两位车主举报，反映他们的车都被套牌了。”昨天上午，在南京交管局曝光复核接待室，潘田警官向记者介绍说，苏A95**1的车，今年2月15日至3月1日期间，有24起被套牌后产生的曝光；苏A85**1的车，在3月1日至3月3日期间，有7起被套牌后产生的曝光。曝光复核接待室工作人员分别对这两辆车的曝光照片与原车图片进行比对，确认被套牌的事实。潘田说，这两辆车被套牌情况有很多共同特征：除了第一个数字被套用，后面的都相同；都是在夜间实施套牌行为；套牌的违法车辆都是白色荣威轿车。

网约车套用3辆车的牌照

对曝光图片细致查看后，潘田和同事发现，2月24日的一张曝光照片中显示，车牌数字“9”已经倾斜，她们推断套牌车的号牌应该是苏A _5**1号段内某辆车，而且有可能是同一驾驶人所为。根据对苏A _5**1号段内所有车辆的查询，发现只有苏A35**1的车为白色荣威，符合套牌嫌疑车辆的部分特征。随后，通过大数据平台查询，苏A95**1(套牌后)、苏A85**1(套牌后)、苏A35**1三辆车的内、外部细节特征、驾驶人面部特征都是一致的。

由此，基本确认苏A35**1套牌的嫌疑，同时也查询到该车为网约车。进一步核查后，曝光台居然发现该车还套用了苏A65**1的车牌，并产生了5起曝光。

套牌车被锁定轨迹

随后，南京交管局秩序大队又与网约车公司联系、核实，确认了该车的轨迹与其套牌时的行驶轨迹一致。至此，苏A35**1为躲避曝光，使用数字磁铁前后多次将“6、8、9”吸附在“3”上，造成苏A95**1、苏A85**1和苏A65**1三辆车被套牌的事实基本认定。与此同时，南京交管局指挥室对苏A35**1车辆进行缉查布控。

6月11日下午5点左右，交管局指挥室与交警二大队合作，将苏A35**1成功拦停在新街口附近路口。该车驾驶人起初还辩解不是自己所为，可当交警出示一系列图片、视频后，他才承认了自己变造号牌的行为。

“套牌不单纯是为了躲避监控，而是为了肆意违法。”交管人士举例说，其中一天套牌后就连续产生了9条曝光，基本是闯红灯。

产生35起曝光要记202分

按照《道路交通安全法》第十六条第(三)项的规定，当事人被处以5000元罚款，并处十五日行政拘留。而套用他人号牌所产生的35起曝光，都将由他本人接受处罚。其中，机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的违法行为共2起，每起罚款100元、记2分，共处罚款200元、记4分；驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的，共33起，每起罚款200元、记6分，共处罚款6600元、记198分；以上共计罚款6800元，驾驶证被记202分。