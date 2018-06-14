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小米上市倒计时：或募资百亿美元 该买港股还是CDR？

小米上市倒计时：或募资百亿美元 该买港股还是CDR？
2018年06月14日 07:26 中国网
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　　中国网财经6月14日讯（记者 刘小菲）近期，小米集团（以下简称“小米”）披露了港股和CDR招股书，这也意味着其上市进入倒计时阶段。

　　有知情人士透露，小米CDR发行申请将很快获批，或打破目前由宁德时代保持的24天上市过会纪录；而港股市场会争取6月25日起招股，力争成为近两年新股集资王。

　　港股、CDR或各自募资50亿美元

　　据了解，虽然小米披露了两份招股书，但其股票的发行价格、发行数量、两地募资金额和比例均未公开，市场对上述信息猜测也是众说纷纭。

　　路透社上周曾报道称，小米计划通过CDR形式在内地融资30亿美元，而近日彭博社援引知情人士消息称，小米计划通过在内地发售中国存托凭证（CDR）融资约50亿美元，与港交所IPO（首次公开招股）融资规模相当。该知情人士还称，在内地和香港的具体融资规模，取决于两个市场的需求，可能会在IPO之前进行调整。

　　在发行价方面，招股书显示，小米计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。不过，有券商人士表示，目前来看，因为小米属于尚未境外上市的试点企业，所以其在CDR定价上大概率会与港股IPO保持一致。

　　不过，小米认为，CDR属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。而且，由于公司同步申请在中国香港发行股份并上市，未来仍可能发行新的股份，所以CDR持有人的权益或被进一步稀释。

　　大行给予估值650亿-940亿美元

　　对于小米上市后的估值，市场猜测的声音基本都在600-1000亿美元区间。小米香港IPO承销商之一的摩根士丹利在报告中指出，小米当前的公允价值在650亿美元到850亿美元之间，达到了2019年分析师预测的调整后收益的27-34倍。彭博社给出的数据显示，苹果当前的市值是2019年分析师预测的调整后收益的14.5倍。

　　对此，摩根士丹利表示，小米超越分析师预期的幅度不但超过了苹果，也超过了其他一些竞争对手，例如智能硬件厂商Fitbit和GoPro以及一些主要的中国互联网企业，例如阿里巴巴百度

　　小米港股IPO的另一家承销商高盛，其分析师认为小米的市值在700亿美元到860亿美元之间，而这个市值预测是分析师预测的2019年调整后净收入的26-32倍。

　　中信里昂证券分析师则表示，小米通过独特而成功的商业模式，建立了一个巨大的互联网服务平台，他们认为小米的市值在800亿美元到900亿美元之间。瑞信分析师认为，作为一家创新驱动的互联网公司，小米非常适合“冰山理论”，互联网服务利润是冰山下面的90%，他们认为，小米的市值在710亿美元到940亿美元之间。

　　内地投资者买CDR合适还是直投港股合适？

　　处在上市风口上的小米集团或将成为首家国内CDR+H股企业，一场投资者的赚钱盛宴即将开始。那么，作为普通投资者，到底是买CDR还是在港股市场买小米股票更合适呢？有来自私募机构的人士表示，“建议后者。”

　　该机构人士进一步解释，小米CDR选择在A股主板上市，众所周知A股打新的中签率很低，所以大部分投资者可能会面临“打新不中”的情况，所以很容易错过了分享“第一杯羹”的机会。

　　而港股市场则完全不同，一位中资券商人士告诉中国网财经记者：“许多港股新股的中签率达到了100%，只要你想买，想买就买到。”另外，与港股普遍流行保证金（港称“孖展”）交易一样，港股打新也可以向券商进行融资，而且理论上一个质地好的新股，融资额可以达到9成。

　　那么内地的投资者如何在港股打新呢？上述机构人士称：“目前沪港通和深港通并不支持港股打新，投资者只能选择香港证监会认可的合规券商申购新股，比如老虎证券。”

　　资料显示，老虎证券是全球为数不多的Fintech券商，其对美港股开户、入金、操作等体验进行了大幅优化，打通了美股、港股两个账户的资金，并且为用户提供港股打新融资10倍杠杆的服务，颇受投资者追捧。值得注意的是，在老虎证券等互联网券商开户非常简单，只要在线填写基本资料、上传身份证照片，电子签名确认三步，一般三分钟内可完成开户申请。

　　另外，有媒体报道，除了小米，滴滴出行、美团等均有可能赴港上市，最快或发生在下半年。上述机构人士表示，随着这些新经济公司的接连加入，港股市场或不断刷新历史新高，早期参与的投资者可能分享到更多红利。

小米港股投资者
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