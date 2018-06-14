360团队：目前黑客已盗走价值2000万美元的ETH

360团队：这个黑客已盗走2000万美元ETH，矿机和第三方App都是攻击目标

来源：巴比特资讯

作者：OSATO AVAN-NOMAYO

建议使用ETH App的用户检查自己的RPC接口在互联网上是否是不安全的

根据中国互联网安全公司奇虎360 Netlab报告称，由于以太坊矿机配置不当以及第三方应用问题，黑客已经窃取了2000万美元的ETH。360 Netlab的专家表示，这些网络攻击的目标是不安全的以太坊节点。

黑客攻击细节

早在3月15日，360 Netlab就提醒数字货币社区黑客正在搜索互联网上不安全的以太坊节点。当时，这些所谓的网络犯罪分子已经盗走了3.96个ETH。

然而，最近的研究发现另一个黑客成功盗走了更大数量的ETH。通过劫持不安全的ETH钱包App，这位黑客已经成功盗走了38642个ETH，大约价值2000万美元。下面的图片是疑似黑客的ETH地址：

这次黑客攻击利用了在8545端口上运行的远程过程调用（RPC）接口的能力来访问敏感的矿工和钱包信息。RPC通过编程API提供对该数据的第三方访问。如果不安全，黑客就可以获得矿工/钱包的资金。因此，在大多数基于ETH的App中，RPC通常会被默认禁用。

保护你持有的ETH

无论是通过省略还是委托，一些App开发人员——在不必要地修改他们的App——已经打开了不安全节点的漏洞。随着去年数字货币价格的天文般上升，似乎有更多的黑客被激励去搜索互联网以寻找不安全的数字货币。

360 Netlab报告，针对在8545端口上RPC接口的扫描频率已经增加了。随着价值2000万美元的ETH被抢劫成功，我们可以有把握地认为，更多的网络攻击者将加入攻击。

2018年5月，有报道称，Satori Botnet的出现就是针对被暴露的以太坊矿工。在GitHub上有大量的黑客资源可以用于自动化扫描端口8545。根据奇虎360 Netlab团队的说法：

如果您在8545端口上运行诱捕系统，您应该能够看到有效负载中的请求，它有钱包地址。现在，相当多的IP正在对这类端口进行扫描。

建议使用ETH App的用户检查自己的RPC接口在互联网上是否是不安全的。