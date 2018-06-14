京东签约美国磁飞机公司 想在地下用磁悬浮送快递

澎湃新闻记者 杨鑫倢

想象一下，未来不需要地面货物运送车辆，也不需要油、天然气、煤炭等作为动力，以磁动力驱动智慧物流运输轨道来配送快递包裹的话会怎样？6月13日，澎湃新闻记者获悉，京东集团（Nasdaq：JD）与美国磁飞机技术公司（Magplane Technology, Inc. Nasdaq：MAGP）签订战略合作协议，将各自发挥场景、技术优势，在仓储和物流领域开拓磁悬浮和直驱磁动力技术，推动其在智慧物流层面的应用落地。

京东构想的智慧物流地下智能枢纽中心。

“如果水、燃气和石油可以通过地下管道运输，为什么物流不行？智能运输系统通过直线同步电机的应用，在车间里设置非常密集的传送带，承载货物的胶囊可以自动换轨，自动避让，物流体系更为紧凑、更为智能。”这是2017年12月11日由京东物流主办的2017全球新一代物流峰会上，美国磁飞机技术公司董事长兼总裁D. Bruce Montgomery的一段发言。他也是美国国家工程院院士。

美国磁飞机技术公司是20世纪90年代中期一群发明了磁飞机基本概念的麻省理工学院的工程师成立的，诞生于美国新罕布什尔州，早期30位工程师和科学家来自美国军方的工程部门和一些领先的工程公司。据该公司官网介绍，其在过去几年为多个中国城市开发了项目。

同样在这场大会上，京东集团副总裁、X事业部总裁肖军透露，京东已开始在全球范围内率先着手布局磁悬浮技术在仓储物流方面的应用，将进一步提升仓储运营效率并大幅降低能耗。

京东此前已经提出地下物流管廊构想。

京东称，此次合作后，双方将通过共同开发直驱轮轨和磁悬浮技术，京东将在未来建立起地面和地下智能轨道交通网。

“这种智能交通网络不仅具有超高速、低耗能、无噪音、零污染等优点，还可以以轨道形式连接起零售商、制造商、商超、居民住宅等各种场景，满足更多物流需求。”京东相关人士称。

分析称，如果这一切能实现，这将颠覆传统的交通运输系统和仓内传输模式，对未来产生较大影响。

根据合作协议，双方将共同加强磁动力直线驱动技术的展示推广，并围绕企业实际需求，开拓丰富的磁动力直线驱动技术应用场景，助推其落地转化。京东会充分利用企业内部需求和外部资源，为美国磁飞机提供业务场景与项目合作资源，探索为第三方客户提供更加完整的系统解决方案和便捷优质的服务。

同时，京东还将与美国磁飞机共同加快磁动力直线驱动技术项目人才的培养，共同探索合作模式、组织模式、推广模式等，开发新业务、拓展新市场，在物流行业的多种场景中进行应用。

不过业内人士认为，这项技术何时落地，能否通过相关政策审批，可能还需要很长的时间。