风口飞翔的雷军：10年后小米成了他新的标签

来源：商业与生活

文|朱晓培

“如果，有一天，你的生命里没有了金山，还有什么可以让你感到快乐的事情？”

2007年10月，金山软件在香港挂牌不久后，雷军受邀参加《波士堂》。面对主持人最后抛出的这个问题，雷军没有直接回答。他说，下次有机会再谈。

他坚信自己被邀请，是因为金山，因为自己是金山的总裁，而不是因为自己本身。“我希望下次有机会坐在这里，是因为我是雷军。”他说。

10年后的今天，小米成了雷军新的标签。

小米已经正式向香港递交的招股书，同时向证监会递交了CDR申请并获得受理。一些人相信，IPO后短期内，小米市值可能破1000亿美元。

同时，他还是“风口论”的提出者，也是成功的天使投资人。

1。 百战归来再天使

很多人写雷军，都忘不了提一句2008年他40岁的那个晚上，把他描绘成一个郁郁不得志的中年男人。但忽略了，当天陪他一起过生日的，大多是他的朋友，也是他投资的创业者。

“那半年，没有一家媒体想要采访我；没有一个行业会议邀请我参加。我有的是时间，没人记得我。我似乎被整个世界遗忘了，冷酷而现实。人情冷暖忽然间也明澈如镜。那个阶段，我变得一无所有，除了钱。”2012年，雷军接受《南方人物周刊》采访时，这么形容自己辞职去金山软件职务后的生活。

但雷军也说了，自己有钱。

在2004年，卓越网以7500万美元出售给亚马逊，外界估计，雷军个人获利上亿元。当年，雷军就投出了他的第一个天使项目，孙陶然的拉卡拉。

因为联想也投过卓越，朱立南就给雷军打电话，问他认不认识孙陶然？雷军说认识啊。他对孙陶然赞不绝口，朱立南就说：既然你觉得这么好，要不要一块儿出点儿钱？最终，联想投了100万美元，雷军50万美元，孙陶然自己也掏了50万美元。

孙陶然后来开玩笑说，雷军当时只能硬着头皮说好。但雷军看项目，确实挺准的。

2005年前后，写博客是中国互联网最时髦的事情之一，李学凌就想做一个RSS博客订阅产品。但雷军说，写博客的人不到5%，需要博客的人不到1%，做1%的市场干什么？市场太小就看不到钱的影子，得选肥的市场。

他提议做一个游戏资讯网站，因为网游是一个肥的市场。2005年，李学凌拿了雷军100万美元开始创业，公司有两个主要业务：一个是游戏资讯网站多玩网，另一个是RSS订阅工具狗狗。

两年后，狗狗被卖给了迅雷，而多玩做了一款群聊工具YY语音，奠定了今天欢聚时代直播王国的基础。

据传，多玩曾有几次被收购的机会，一次是2008年初，巨人网络曾开出5000万美元的价格，李学凌无动于衷。还有一次是2010年，传言有人出1.5亿美元收购，李学凌心动了，但雷军建议不要卖。

在李学凌的介绍下，在联想做投资的俞永福，认识了做UC的何小鹏。俞永福觉得UC不错，想投，但联想却没有通过这个项目。他转而找到了雷军，希望他能以个人的名义投资。雷军说：你去UC，我就投。最终，俞永福加入了UC，雷军以天使投资人的身份投了400万元。

虽然雷军总是强调，只投熟人和熟人的熟人，但他是把天使当作一份事业在干的，很多家公司都有深度参与。

最多的时候，他同时身兼金山软件、小米科技创始人、欢聚时代、顺为基金、猎豹移动、UC等多家公司的董事长职位，会议日程经常被排到夜里12点。亿欧黄渊普就跟我感慨过，雷军就是一个劳碌命。

他心里憋着一股劲，想证明自己，即使没有金山，他在别的领域也可以做得很好，比如投资。

有一次，孙陶然说雷军是，百战归来再天使。

而雷军早期的这些投资经历，也影响了后来小米的布局。证监会公示的小米CDR招股说明书显示，小米公司已累计投资了超210家生态链企业，其中超90家公司专注于发展和生产智能硬件产品。

2。 做风口的猪

金山软件IPO的现场，雷军读了一封员工的信。信的内容是加入公司8年了，第一年就在传上市，每年都传，传的连自己得爸爸都不信公司真的要上市了。

光准备上市，金山软件准备了8年，而腾讯、百度做到IPO都只用了6年，这让雷军焦虑，甚至有点儿妒忌。

“我是以勤学苦干出了名的。行业里对我的最多美誉就是‘IT劳模’。”2010年7月，雷军在清华创业者训练营讲课时这样介绍自己。

刘韧在早期的采访中也曾提到，走进大学的第一个晚上雷军就去上自习。“在我（雷军）的印象中，像闻一多等很多名人都是在大学成名的，我当时也想利用大学的机会证明我的优秀。”

他每天早上七点钟去教室占座位，总要坐在最好的位置上听课。他原本有午睡的习惯，但看到有同学不睡午觉看书的时候，怕自己落后，就把午睡的习惯改掉了。他把这种勤奋的习惯带到了后来的工作中，在金山软件时候总是工作到半夜，会趁着诸如坐电梯这样的时间闭目养神。

但他也越干越疑惑。“在金山后期我就觉得不对了，当你坚信自己很强大的时候，像坦克车一样，逢山开路，过河架桥，披荆斩棘。但是当你杀下来以后，遍体鳞伤，累得要死，你在想，别人成功咋就那么容易？”雷军曾这样对《南方人物周刊》坦诚。

他觉得，自己不比别人笨，甚至还比别人勤奋，为什么弄个企业就这么磕磕绊绊不容易？为什么别人弄个企业就挺容易。

金山的人，都有一身血战的本领，但正是这种本领，让他门见了谁都想打一仗但也局限了思维。后来，冯鑫也感慨，“当你手里有一个锤子的时候，你看谁都像钉子。”

从金山离职后的近3年，雷军几乎天天都在反思。2010年中，他在微博上分享了自己的体会：

“过去金山的事，鲜有我没有掺和的，二十二岁的金山没有大成，有我一份不可推卸的责任。一日梦醒才明白：要想大成，光靠勤奋和努力是远远不够的。”

他得出五点体会：人欲即天理，更现实的人生观；顺势而为，不要做逆天的事情；颠覆创新，用真正的互联网精神重新思考；广结善缘，中国是人情社会；专注，少就是多。

雷军说三年的反思让自己受益良多，“虽然晚了，但子曰：朝闻道，夕死可矣”。

而他反思之后，也给自己的行动做出了规划，主攻天使投资，少投几个项目，投资后项目管理聚焦在两三个项目上。于是有了前面天使投资人雷军的故事。

同时，他也想明白了，“金山就像是在盐碱地里种草。为什么不在台风口放风筝呢？站在台风口，猪都能飞上天。”



马云做阿里，好像很快就做成了最大的电商平台。陈天桥搞游戏，也搞成过中国的首富。但金山软件，干了二十多年，期间有那么多历史性的机遇，但金山好像没有在对的时间做成对的事情。答案的关键是，要多一点点运气。

所谓运气，就是在对的时候做对的事情，要顺势而为。他提出了风口论，认为创业要跟随互联网大势。“创业要大成，一定要找到能让猪飞上天的台风口。”一时间，众多创业者纷纷以做“风口上的猪”为目标。

而2011年，雷军和许达来成立顺为基金，也是取自顺势而为。

3。 做小米

2010年4月6日，在北京四环的银谷大厦里，雷军和几个伙伴一起喝了碗小米粥，他心里揣了一个大抱负：办一个ten billions company，就是100亿美金的公司。

小米第一款手机上市的前昔，极客公园的大会上，张鹏问雷军：为什么做手机？雷军说，想找一件自己喜欢干、能干、也觉得比较大的事情来做。手机就是这个事情。

到了8月16日发布会的当天，现场播了一个短片，李学凌、傅盛、毕胜等一帮中国互联网的风云人物一起摔掉了手里的苹果手机，高呼：“我们要小米！”

就像苹果发布会上的乔布斯，雷军也身着黑色T恤和深蓝色牛仔裤。他带着“一款顶级智能手机”，对着800多名听众讲述小米诞生历史，台下有人忍不住喊了句，“雷布斯”。

小米跑得很快。2周年后，小米就闯进百度手机品牌排行榜排前名，米聊也超过了1300万用户。

2013年8月，雷军找了包括冯鑫在内的5个“旧金山”人吃饭，他提到，小米要完成一次融资了，估值100亿美元。

这几个曾跟着雷军一起摸爬滚打的兄弟，当时就震惊了：整个中国过百亿美元市值（估值）的互联网公司两个手都数得过来，小米三年时间居然就做到了100亿美元。

冯鑫也睡不着了，过了一周又去找雷军吃饭。问他，你看我冯鑫到底哪有问题？为什么我们做半天才做成这样，小米就100亿美金了。

雷军说了三个点：你找的方向不够大，你得找个人帮你，你对钱认识不深刻。很快，这三个建议又被很多创业者奉为创业宝典。

到2014年1月2日，雷军在自己的公号上公布了小米公司2013年的业绩：销售手机1870万台，增长160%，含税销售额316亿元，增长150%。12月当月，销售手机322.5万台。

这一年也是小米的巅峰时刻，估值达到了450亿美元，约是一年前的5倍。

人们把小米当作了参照，与联想比，与华为比。在一次采访中，我问当时联想手机负责人刘军怎么看人们的这种对比时，他认为没有可比性：联想是一家上市公司，市值是实打实的，而估值是虚的。

4。 困难和补课

2015年1月，雷军在自己的微信公号上再次分享了一个好消息：2014年手机销量6112万台，较2013年增长227%，含税销售额743亿元。

“在智能手机行业里，我们已经成功登顶中国市场份额第一。”他提出小米手机目标发货量是8000万台到1亿台。

从这篇公号文章的名字里，人们就能读到雷军藏不住的骄傲：《去别人连梦想都未曾抵达的地方》。

此时，市面上已经有一些质疑的声音：小米的明天能不能持续快速发展？但雷军很有信心，他觉得自己作为一个IT老兵，见过无数企业的荣辱兴衰。科技行业发展日新月异，只要你不进取，都会遇到波折，这是行业规律。无论小米的未来如何，小米模式一定可以持续。

但结果有些打脸。2015年全年，小米的销量只有7000万台，未达到预期目标。

而到了2016年，更是连续几个季度的数字都不好，全球出货量跌出了前五。负面报道很多，甚至还有评论说，“世界没有任何一家手机公司销售下滑后能够成功逆转的，小米前途堪忧。”

一年多里，那个曾经豪气慢慢的“雷军”公号只更新了寥寥数次，《我要用创新推动变革》，《我在不的不是第一，是大家的爱》，《我在乎的是小米持续进步》，《2016年开心就好》，《相信和坚持梦想的力量》。

后来，雷军说，这期间一直在“补课”。

从2016年开始，小米的全员动员会就提了两个字：补课，包括组织结构对标，尊重行业规律，向同行学习。在手机部、供应链、小米网销售团队分别组建专门的参谋规划协调部门，一年里从0开始建立起超过100人的协同团队。

到2017年Q2，小米手机出货2316万台，环比增长70%，重返世界前五。雷军激动地表示：“世界上没有任何一家手机公司在销量下滑后能够成功逆转的，除了小米，只有小米能够创造这样的奇迹”。

这期间的小米高管战略研讨会上，他们总结出了一个有四个问题的是PPT。其中一个问题是：过去两年，小米到底遇到什么困难？

“我们究竟遇到了什么问题？如果不搞清楚我们自身的问题，其实很容易乱决策，尤其是企业遇到压力的时候。我跟一些企业家交流的时候说到四个字：守正出奇。”雷军说，遇到问题的时候，都希望用奇招来逆转，其实这是错的。遇到困难一定是某个基本功出了问题，因此，守正比出奇更重要。只有守正了，立住之后再想奇招怎么胜出。

他们总结出：小米的第一个困难，是线上市场遭遇恶性竞争。第二个困难，专注线上，但错过了县乡市场的线下换机潮。电商其实只占商品零售总额的10%，到今天为止90%的人买东西还是在线下买，所以小米最痛苦的是如何高效率做线下。第三个困难，高速成长带来的管理挑战。

2018年3月27日，小米全面屏手机Mix2s发布会上，雷军再次表示：2017，是小米逆势成长的一年，成功扭转了过去几年的颓势，重回舞台中央。这一年，营收破千亿，也是全球第一个成立七年就营收过千亿的制造业公司。

雷军认为，取得这些成就主要有三个原因：创新，品质和设计。他提到，小米自成立以来做出了很多创新，在全球累计专利申请总量已达24000多件，授权总量已达5920件，其中有约一半是全球专利。过去一年还拿了200多个设计奖项。包括了6项重要工业设计金奖。

早在2009年2月，雷军写了一篇博客《互联网创业的葵花宝典》，口诀就是“专注、极致、快和口碑”。后来，他重新改写，换成了《用互联网思想武装自己》又发了一遍。正式提出创业七字诀：专注，极致，口碑，快。并且又在后面加了一个态度诚意，就是性价比——更高的配置，更低的价格。

现在，雷军说的更多的是“厚道”。他说，厚道的人，运气不会太差。

5。 为什么奋斗

金山上市的那天，雷军曾说，自己的心情非常的平静。因为，终于可以不再回答金山什么时候上市这个烂问题了。

但随着小米快速成长，“小米什么时候上市？”又成为人们热衷谈论的话题。

在递交招股书后，雷军发了一封公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》。他写道：今天，小米走到了历史性的重要节点。面向未来，小米建立的全球化商业生态有着极具想象力的远大前景。

在香港那个寸土寸金的地方，有两家超大的智能硬件体验店。一个是IFC的苹果旗舰店，另一个就是旺角的小米之家。

如果不出意外，小米会在7月就会正式登陆港交所。

此时，距离他想明白，不能光靠像坦克车一样，逢山开路，过河架桥，还得要迎风飞翔，已经过去了整整8年。

雷军说，自己是一个成就驱动型的人，这样的人，能够忍受各种痛苦，然后前行。有人曾问他，是不是因为你没有干成一个像马化腾那样的公司，你憋屈。他当时说是，但后来想了一下，其实不是，“我就是想做一件伟大的事情。享受骄傲自豪的感觉。”

而在那次《波士堂》的对话上，雷军还现场背诵了《钢铁是怎样练成的》里面的那首诗。

人的一生应当这样度过：当他回首往事时，不会因为碌碌无为，虚度年华而悔恨。也不会因为为人卑劣，生活庸俗而愧疚。