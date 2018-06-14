BAT金融业务线领衔探索 区块链规模化应用尚需时日

记者 温婷 ○编辑 邱江

刚刚分拆并完成独立融资的度小满（即原“百度金融”）积极探索区块链的多场景应用。据度小满金融区块链负责人李丰透露，目前度小满区块链的应用场景涉及消费金融ABS、区块链游戏莱茨狗、区块链服务平台等近10个场景。

值得注意的是，目前BAT的区块链探索主要都由金融业务线牵头进行。不过，在专家看来，目前区块链的金融场景应用仍多囿于非核心项目，并受限于制度、技术规则、改造成本等多重障碍。区块链“拿着锤子在找钉”，规模化应用仍需等待。

百度区块链的金融玩法

日前，百度旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后的新公司启用全新品牌“度小满金融”，实现独立运营。李丰告诉记者，在拆分之前，度小满金融区块链实验室的前身是百度体系内首个探索区块链的部门，发起于2016年。目前，集团搜索公司也成立了区块链实验室，主要探索搜索领域的区块链技术应用。而度小满金融区块链实验室的定位是立足于金融，不止于金融，通过其他行业和场景的探索来反哺金融业务。

李丰认为，真正要在区块链领域做出价值，应该专注两方面：一是解决区块链应用的核心技术问题，包括存储等；二是解决如何将技术与应用场景相嫁接。而这正是度小满金融区块链实验室的重点任务。

据介绍，目前度小满区块链的应用场景涉及消费金融ABS、区块链游戏莱茨狗、区块链服务平台等近10个场景。

以2017年推出的“百度-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划”为例，这是国内首单基于区块链技术的交易所资产证券化产品（ABS），百度金融作为技术服务商搭建了区块链服务端BaaS（Blockchain as a Service）并引入了区块链技术，项目的各参与机构（百度金融、资产生成方、信托、券商、评级、律所等）则作为联盟链上的参与节点。

此外，莱茨狗是度小满金融推出的基于区块链技术的加密宠物，主要是为了让更多普通人了解区块链，目前已经积累了超过600万用户，平均日活跃用户超过50万。李丰透露，目前莱茨狗的区块链网络仍未对外开放，度小满金融希望以此先培养自己的运维能力。在企业端客户（to B）领域，度小满金融则在探索区块链云能力的输出。

金融场景领衔区块链技术试应用

目前BAT的区块链探索均主要由金融业务线牵头进行。其中，蚂蚁金服技术实验室两年多前开始组建团队研发区块链，并已经把区块链技术用在公益、食品安全溯源上。腾讯今年4月发布“腾讯区块链+供应链金融解决方案”，相关技术在数字资产、物流信息、法务存证、公益寻人等场景有所应用。

中国信息通信研究院主任工程师韩涵认为，目前区块链技术适合的场景除了数字货币外，仍比较少见，处在“拿着锤子在找钉”的阶段。虽然互联网巨头以及传统金融企业已经开始在部分项目尝试应用区块链技术，但多半属于非核心项目，因为一旦涉及传统核心项目，现实业务与制度、技术规则等障碍便横亘于前。

以金融为例，目前的区块链应用多以低频、外围交易为主。例如，京东、百度等在资产证券化ABS领域进行区块链技术尝试、工商银行和众安保险探索区块链在精准扶贫上的应用等，其中最火的要数供应链金融。“但是这些项目大多具有实验性质，离大规模全面使用尚有距离。”韩涵表示。

尽管如此，区块链的前沿探索仍得到了企业和地方的高度关注。6月12日，上海成立市级的区块链技术研究中心，专注于研究区块链的核心技术和创新应用，在风险可控的前提下，探索区块链技术在生产制造、交通物流、金融交易、社会治理、政务服务等方面的应用。

记者了解到，度小满金融日前已完成分拆后首轮融资，金额超19亿美元，计划加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。考虑到区块链落地仍有无法突破的短板，腾讯和蚂蚁金服的区块链研发均不以盈利为目的。蚂蚁金服内部人士告诉记者：“我们可以比较从容地去做10年、20年后才可能成熟的前沿技术。我们相信区块链将会改变一些行业，重构社会生产方式，将会像移动支付那样成为每个普通人生活中的一部分，我们在为这样的未来做好技术储备。”