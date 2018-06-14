集体爱上C2B之后 盈利才是二手车电商王道

赵陈婷

[二手车电商的盈利问题迫在眉睫，资本会更看重企业的增长率、市盈率，随着融资难度与投入的增加，二手车电商必须具备自我造血能力，这样才不至于落后]

优信提交赴美IPO的申请并没有让这两年火热的二手车电商“烧钱大战”降温。

事实上，2018年即将过半的当下，二手车电商市场已经出现了新的局面。

这一次，市场的焦点不再局限于被媒体戏称为“三国杀”的优信、瓜子二手车和人人车。

相比较于“三国杀”这三家主打的C2C和B2C模式，C2B近来备受资本青睐。

赶巧在同一天，定位收车平台的车置宝宣布完成8亿元人民币D轮融资，而汽车之家也宣布以可转债形式投资线上拍卖平台天天拍车1亿美元。

要知道，不管是车置宝还是天天拍车，这两家都是以C2B模式切入二手车交易市场的。

事实上，除了车置宝、天天拍车，目前国内C2B拍卖平台还有瓜子母公司“车好多集团”旗下的“车速拍”、人人车旗下“人人快卖”以及大搜车加持的原车易拍等。

这也意味着，主打C2C模式的瓜子和人人车等公司已经将手伸到了C2B市场。

车置宝创始人兼CEO黄乐认为更多玩家参与对C2B这个赛道是好事情，C2B二手车市场这么大，现在整个电商占据的份额还很小，至少大家可以一起把这个市场做起来。对于竞争，黄乐认为基础设施的搭建和壁垒的形成是需要很高成本的，短期内新的玩家很难撼动现有格局，而且有些玩家只是为了融资而讲的新故事，不会真正用心于此。

有统计数据显示，2017年中国二手车交易量为1200多万辆，今年有望达到1500多万辆，但通过网络平台成交的二手车数量仅占一成多。

其实，C2B市场也已经经历过一轮洗牌，一些参与者不断退出市场。

即使背靠平安集团的大树，平安好车还是在2016年2月就对外宣布全面暂停业务，后来该业务被整合进了平安产险。

但是连接个人车主与车辆经销商的C2B模式好处在于，单车营销成本低于C2C模式，而门槛又要比B2B模式低，因此盈利能力会更强一些。

这也是为什么包括优信、瓜子在内的B2C、C2C模式二手车电商还在做着亏钱的生意时，车置宝在内的一些C2B企业已经可以讲盈利的故事了。

优信此前披露的招股书显示，2017年优信净亏损达27.478亿元人民币，相比2016年13.929亿元人民币的亏损，同比增幅达97.3%。

不过，如果扣除掉股权薪酬及衍生负债公允价值调整带来的一次性影响，优信按照非美国会计准则（NON-GAAP）录得的净亏损则将收窄至16.961亿元。

不得不提的一点是，在此之前因为重资产购买、广告营销等方面的巨额投入，烧钱速度太快的几家二手车电商企业一直停留在“融资、烧钱，再融资、再烧钱”的循环中。

为此，人人车CEO李健曾调侃“隔几个月融一些，再隔几个月又融一些，怕字母不够用”。

但当大部分二手车电商平台都已融资到D轮前后，仅剩的几家公司体量都相对较大意味着未来的竞争将进入深水区。

换句话说，逐利的资本们耐心是有限的，在二手车电商领域投资的中后期，资本在投钱上只会越来越谨慎。

黄乐的观点是，2019年后，二手车企业的融资会变得艰难，只有有效率的公司才能拿到钱。要不然就IPO，要不然就被并购，到时候行业格局基本就会定下来了。

而这也意味着二手车电商的盈利问题迫在眉睫，资本会更看重企业的增长率、市盈率，随着融资难度与投入的增加，二手车电商必须具备自我造血能力，这样才不至于落后。