新浪科技> 互联网 > 正文

集体爱上C2B之后 盈利才是二手车电商王道

集体爱上C2B之后 盈利才是二手车电商王道
2018年06月14日 05:16 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　赵陈婷

　　[二手车电商的盈利问题迫在眉睫，资本会更看重企业的增长率、市盈率，随着融资难度与投入的增加，二手车电商必须具备自我造血能力，这样才不至于落后]

　　优信提交赴美IPO的申请并没有让这两年火热的二手车电商“烧钱大战”降温。

　　事实上，2018年即将过半的当下，二手车电商市场已经出现了新的局面。

　　这一次，市场的焦点不再局限于被媒体戏称为“三国杀”的优信、瓜子二手车和人人车。

　　相比较于“三国杀”这三家主打的C2C和B2C模式，C2B近来备受资本青睐。

　　赶巧在同一天，定位收车平台的车置宝宣布完成8亿元人民币D轮融资，而汽车之家也宣布以可转债形式投资线上拍卖平台天天拍车1亿美元。

　　要知道，不管是车置宝还是天天拍车，这两家都是以C2B模式切入二手车交易市场的。

　　事实上，除了车置宝、天天拍车，目前国内C2B拍卖平台还有瓜子母公司“车好多集团”旗下的“车速拍”、人人车旗下“人人快卖”以及大搜车加持的原车易拍等。

　　这也意味着，主打C2C模式的瓜子和人人车等公司已经将手伸到了C2B市场。

　　车置宝创始人兼CEO黄乐认为更多玩家参与对C2B这个赛道是好事情，C2B二手车市场这么大，现在整个电商占据的份额还很小，至少大家可以一起把这个市场做起来。对于竞争，黄乐认为基础设施的搭建和壁垒的形成是需要很高成本的，短期内新的玩家很难撼动现有格局，而且有些玩家只是为了融资而讲的新故事，不会真正用心于此。

　　有统计数据显示，2017年中国二手车交易量为1200多万辆，今年有望达到1500多万辆，但通过网络平台成交的二手车数量仅占一成多。

　　其实，C2B市场也已经经历过一轮洗牌，一些参与者不断退出市场。

　　即使背靠平安集团的大树，平安好车还是在2016年2月就对外宣布全面暂停业务，后来该业务被整合进了平安产险。

　　但是连接个人车主与车辆经销商的C2B模式好处在于，单车营销成本低于C2C模式，而门槛又要比B2B模式低，因此盈利能力会更强一些。

　　这也是为什么包括优信、瓜子在内的B2C、C2C模式二手车电商还在做着亏钱的生意时，车置宝在内的一些C2B企业已经可以讲盈利的故事了。

　　优信此前披露的招股书显示，2017年优信净亏损达27.478亿元人民币，相比2016年13.929亿元人民币的亏损，同比增幅达97.3%。

　　不过，如果扣除掉股权薪酬及衍生负债公允价值调整带来的一次性影响，优信按照非美国会计准则（NON-GAAP）录得的净亏损则将收窄至16.961亿元。

　　不得不提的一点是，在此之前因为重资产购买、广告营销等方面的巨额投入，烧钱速度太快的几家二手车电商企业一直停留在“融资、烧钱，再融资、再烧钱”的循环中。

　　为此，人人车CEO李健曾调侃“隔几个月融一些，再隔几个月又融一些，怕字母不够用”。

　　但当大部分二手车电商平台都已融资到D轮前后，仅剩的几家公司体量都相对较大意味着未来的竞争将进入深水区。

　　换句话说，逐利的资本们耐心是有限的，在二手车电商领域投资的中后期，资本在投钱上只会越来越谨慎。

　　黄乐的观点是，2019年后，二手车企业的融资会变得艰难，只有有效率的公司才能拿到钱。要不然就IPO，要不然就被并购，到时候行业格局基本就会定下来了。

　　而这也意味着二手车电商的盈利问题迫在眉睫，资本会更看重企业的增长率、市盈率，随着融资难度与投入的增加，二手车电商必须具备自我造血能力，这样才不至于落后。

二手车电商优信
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有