浑水：好未来财务作假手段可比安然 一切在文件中有迹可循

新浪财经讯 美东时间6月13日，美国著名做空机构浑水公司发布约70页的做空报告以及一段13分钟的视频，表示正在做空中国好未来教育集团。公司创始人，著名的“大空头” 卡尔森·布洛克指出：好未来在财务造假方面不仅用到了传统的直接修改账面数字的方法，也采用了类似于安然事件中通过与“特定目的公司”进行关联交易从而虚增利润的手段。

同时，布洛克指出，好未来本次的财务造假问题有一个特别之处，就是投资者们甚至不需要到这家中国企业去实地考察，仅是调查相关文件就能看出端倪，投资者根据浑水报告中提供的思路就可以自己还原本次事件中的重要部分。“一切在文件中有迹可循。”

浑水报告中指出：“没有人曾像我们一样对好未来进行如此深入的调查。在过去几个月中，我们查阅了上千页相关文件，其中包括与好未来相关的各个实体的政府文件及第三方信用报告。我们的调查人员造访了好未来多个营业点，采访了一系列他们的在职人员、合作伙伴、或了解他们业务情况的人。”

浑水估计在2016至2018财年内，好未来至少将其净利润夸大了43.6%，税前利润夸大了39。8%，这仅是浑水能够量化的部分，实际作假数字可能更加庞大；在这三年内，浑水认为好未来的累计净利润率仅在8.8%左右，而好未来披露的数字是12。4%，同时2018财年好未来的利润率应该只有10.4%左右，但好未来给出的数字是11.6%。

报告表示造假情况在好未来的培优业务中普遍存在，且有向其线上业务蔓延的趋势。在做空报告的第一部分中，浑水披露了两项欺骗性交易，令好未来的税前利润增加了约28.4%，即1.532亿美元。两项交易都涉及好未来与其利益相关公司进行关联交易，从而虚增或捏造利润。

与浑水此前曾经披露的若干起公司造假事件不同，布洛克在接受彭博采访时表示：“好未来和它的业务都是真实的，但他们的盈利水平并没有自己说的那么好。”

浑水在报告中同时提及了好未来可能做出的回应：“好未来几乎一定会反对我们的结论。我们建议投资者们谨记奥卡姆剃刀原则，即面对多种能作出同样准确的预言的理论，我们应该挑选其中使用假定最少的；我们的这份报告罗列了好未来的许多谎言、混淆点和前后不一之处，如果好未来尝试有选择地为这些行为辩解，投资者们将会面对他们五花八门但不尽合理的解释，而我们的解释十分简单直接：他们造假了。”

浑水在报告中提到的安然公司曾是一家位于美国得州的能源类公司，破产前曾是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一。安然于2001年宣告破产，超过两万人因此失业，其精心策划乃至于系统化的财务造假丑闻震惊世界。安然当时聘用的“安达信”会计事务所曾名列世界“五大会计事务所”也因此解体，安然从此成为公司欺诈的象征。

截止至6月13日收盘时，好未来在美股市场收报41.11美元，当日跌幅9.95%。在美股市场的其他中国教育企业股价也在当日分别受到了不同程度的影响，（新浪财经 魏天谌 发自纽约）