英国政府欲打造比肩谷歌Facebook的本国科技公司

新浪科技讯 北京时间6月14日凌晨消息，英国政府高级官员想在英国建立能与美国硅谷科技巨头，如谷歌、Facebook抗衡的科技企业。

本周三，英国政府宣布科技公司们将在该国投资近23亿欧元（30亿美元），预计能创造1600个新工作。该项资金的大部分来自于云计算公司Salesforce，此计划是在一次由英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）主持的圆桌会议上公布的。

在圆桌会议后，英国数字、文化、媒体和体育部长马特·汉考克（Matt Hancock）向媒体表示，英国科技行业的野心很大。

汉考克说：“在圆桌会议上我听到的是企业家们对英国脱欧后科技行业的乐观态度，他们认为英国可以孵化出能与中国和美国大型科技公司比肩的大规模跨国公司，因为我们现在已经具备了这个生态系统。”

尽管退欧带来的不确定性，伦敦依旧是欧洲科技投资重地。据London & Partners的数据显示，在2017年，英国科技公司们拿到的投资是德国的四倍以上，比瑞典、法国、和意大利加起来还要多。目前，英国数字科技行业的从业人员人数超过210万。

汉考克强调说，类似芯片设计公司ARM和电商Ocado这样的英国企业吸引了众多顶尖科技行业人才来英国就业。

汉考克指出：“几年前（2016年），ARM以234亿英镑卖给日本软银，这给英国科技生态系统注入了大量资金。另外，Ocado是一家市值约100亿的公司，是亚马逊全球最大竞争对手之一。”

汉考克补充道，目前英国拥有的独角兽公司（即估值超过10亿美元的初创公司）的数量比欧洲其他任何国家都要多。

他说：“我认为现在是探索该科技生态系统深度的时候了，事实上英国有很多不同的科技产业。比如，金融科技就在英国发展得很好，因为我们是国际金融中心，并且拥有很好的科技氛围。”（小宝）