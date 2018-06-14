人民日报：贴近农民需求 加速网络发展

贴近农民需求 加速网络发展（补齐农村网络短板特别报道·上）

人民日报 本报记者 宋 宇 禹丽敏 潘俊强

“互联网+”时代，信息高速公路给农业、农村、农民提供了一个弯道超车的机会。

4月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出，加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展；要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。

6月，工信部印发《关于推进网络扶贫的实施方案（2018—2020年）》，进一步聚焦农村贫困地区的网络基础设施建设与应用。2018年提前完成“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”目标；加快4G网络覆盖进程，支持农村及偏远地区4G网络覆盖；加大网络提速降费力度，加快智能终端普及……从国家政策到企业责任，农村网络建设将加快推进，为实现乡村振兴提供坚实支撑。

身处互联网大潮，面对日新月异的信息技术、层出不穷的网络应用、红红火火的电子商务，“互联网+农村”亟待提速。

新媒体版推出“补齐农村网络短板”特别报道，为信息化进程中的农村、农民、农业发展问诊求策，为实现“让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园”鼓劲加油。

——编 者

截至2017年底，我国农村地区互联网普及率为35.4%，和城镇地区71.0%的普及率相比，存在巨大差距。

日前，工业和信息化部印发《关于推进网络扶贫的实施方案（2018—2020年）》，提出到2020年，全国12.29万个建档立卡贫困村宽带网络覆盖比例超过98%。

面对我国城乡仍然存在的互联网普及方面的差距，如何补齐农村互联网建设和发展的短板，进一步缩小城乡信息化差距？记者展开调查。

农村网民增至2.09亿

互联网很大程度打破资源时空限制，越来越多优质资源通过网络传到农村

制作微课视频，进行问卷调查，读取学校通知，了解学生表现……在山东青岛西海岸新区港头小学使用的“乐教乐学”APP上，老师和家长彼此信任、相互配合，把教育工作做得有声有色。如果回到两年前，这所农村小学的情况并非如此和谐。

“一些家长以前不重视学校工作，敷衍甚至排斥和我们沟通，让人感到很迷茫。”学校老师段青玮告诉记者，学校引入了“乐教乐学”后，家校沟通得到很大的增强。

港头小学推进“互联网+教育”，得益于新区的农村互联网基础设施建设提速。8家通信运营商共同完成“铜退光进”光纤改造工作，光纤网络覆盖率达100%。

农村网络基础设施建设如火如荼，越来越多的农民享受到互联网带来的福利。根据中国互联网络信息中心统计，截至2017年底，我国有2.09亿农村网民，较2016年底增加793万人，增幅为4.0%；农村地区互联网普及率上升为35.4%，但和城镇地区71.0%的普及率相比，我国农村地区还存在巨大差距。

2015年底以来，工信部联合财政部先后组织实施了3批电信普遍服务试点，总计投入超400亿元，以中央财政投入带动企业投资，支持全国13万个行政村开展光纤网络到村建设和升级改造。

家住宁夏回族自治区贺兰县金贵镇红星村的葛新芳，是其中的受益者。去年村里完成电普覆盖、光纤到户工程后，她第一时间去镇上移动营业厅，给自己家安装了光宽带IPTV，直播、点播、回看，看得过瘾。“50M的带宽加电视机顶盒，一年300多块钱，划算！”

如今，葛新芳一家日常生活有了很大变化。购水、购电、农产品价格查询等，都可以足不出户、按键完成，去年，家里收获3000多斤玉米，也通过网上交易赚了5000多元。

“宁夏2016年开启电信普遍服务项目，到现在自然村通光纤比例达到80%，4G覆盖行政村比例达到95%。”宁夏通信管理局信息通信发展处处长袁波说，“我们还与脱贫攻坚工作紧密结合，目前已有多个试点贫困村通过特色农产品网络销售实现大幅增收。”

南京大学社会学系教授陈云松表示，互联网在很大程度上打破了资源的时空限制，越来越多的优质资源能够通过网络传到农村，如实现产品供给和市场需求的对接、宣传地方特色文化等，对于弥合城乡之间在经济、教育、医疗等方面的差距具有积极作用。

网络入户遇两大难题

人口密度小，导致搭建成本更高；地形复杂，导致基础设施搭建难度大

日前，中国移动湖北分公司宣布，将用高速网络快速覆盖湖北农村偏远地区，今年年底拟实现全省4825个建档立卡贫困村4G网络全覆盖。据相关负责人介绍，由于农村地区地广人稀，此次湖北移动将采用低频段频分双工（FDD）进行网络覆盖，更适应基站广覆盖的特性需求，也有利于后期运维管理。

“目前农村的网络建设主要面临技术和成本两大难题。比如，人口密度小，导致搭建成本更高；地形复杂，导致基础设施搭建难度大。”陈云松说，2017年四川凉山的“悬崖村”开通全网络业务，就是一例。

凉山彝族自治州昭觉县支尔莫乡阿土勒尔村，曾一度仅靠一条近800米的山路和外界联系，山路沿悬崖峭壁垂直而下，被外界称为“悬崖村”。2016年底，四川移动将“悬崖村”纳入普遍服务项目，投资100余万元新建4G基站，铺设光缆19.5公里，实现了4G网络全村覆盖。2017年，“悬崖村”全面开通了光纤宽带和高清电视，并且引进千里眼、云视讯等信息化项目，为“悬崖村”打通脱贫道路。

除了自然条件限制，很多地区还可能叠加人为困难，增加了建设成本和难度。

“其中1.1公里杆路经过农田，800米需经过某林区保护站管辖范围，协调难度较大……”经过实地勘查和走访后，工作人员在“南长滩村光缆接入工程建设存在问题说明”上，列出了8个不好解决的问题。

南长滩村，是宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇的一个贫困村。由于没有通信路由，光缆要过黄河，多年都没有通宽带。宁夏通信管理局相关负责人告诉记者，由于架设杆路可能会打破村民原本的生活方式，常遇到村民阻挡建设。这需要多方积极协调沟通，做好村民思想工作。

“一方面，如果运营商能和政府有效合作，在城乡规划的总体框架中整体设计，避免通信工程与市政建设脱节，将提高建设效率和效果。”陈云松说，另一方面，对于很多农民来说，互联网并不是生产和生活的“必需品”，只有创造更多贴合农民需求的网络应用，网络建设才能更受欢迎和支持。

线上线下门槛一起降

我国已建成运营超过16.9万个益农信息社，实现便民服务等“一社综合、一站解决”

今年春节，在北京工作的于川回到山东济宁的农村老家休假，很快便惊诧于当地新的“社交方式”。“两人可能还没聊几句，就问起对方在某个短视频APP上的账号，然后求关注、求点赞。”于川说，“简直和互换名片一样。”

据于川观察，相比于城市居民通过网络购商品、看新闻、订行程等，老家的人们似乎将网络作为一种娱乐工具。除了联络彼此，看段子、看视频成为人们在网上最常做的事情。

这一点，在中国互联网络信息中心的调查结果中得到印证。

农村地区网民在网购、理财、共享单车等应用的使用率比城镇地区低20个百分点以上，但对于即时通信、网络音乐、网络视频等基础类应用，城乡差异并不太大。

陈云松指出，城乡之间网络基础设施和软硬件设备条件上的差异正逐步弥合；而人们在具体网络应用领域上的差异，却日益凸显。城乡居民的信息使用模式和生活方式有差异，对于目前的农村而言，很多人的日常生活与互联网应用相隔较远。

北京大学互联网发展研究中心主任田丽认为，目前农村互联网基础设施状况和农民信息素养，不足以支撑农村互联网应用发展的市场环境，所以企业不会轻易介入。“企业一般关注成熟市场，习惯赚快钱，对需要培育和发展的市场没有充分的耐心，需要政策引导。”

在今年4月举行的首届数字中国建设峰会上，农业农村部市场与经济信息司司长唐珂介绍，我国已建成运营超过16.9万个益农信息社，在每个试点实现了公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务“一社综合、一站解决”。2018年，将新增部分省份开展全辖区推进示范，力争到今年底覆盖全国一半以上省份。

“农村发展互联网应用是一个系统工程，除了网络建设本身之外，其他方面也要跟上，例如要着力降低线下门槛等。”中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英说。