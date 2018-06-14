人民日报：保护网络知识产权要有更多硬措施

保护网络知识产权要有更多硬措施（新媒观察）

人民日报 许 晴

互联网时代，知识应得到更多更好更有力的保护，不能委屈创造知识财富的人

最近，一位做自媒体的朋友遭遇了一件烦心事。他在甲平台上拥有好几万粉丝，正打算去乙平台开个账号同步更新。不料到乙平台一看，竟然已有一个和他名字、头像、简介一模一样的账号，每天准点搬运他的文章。朋友向乙平台投诉，乙平台回复，可以关闭，但得先证明“‘你’不是你”。

朋友平时爱研读《西游记》，他知道孙悟空最怵的不是紧箍咒，而是六耳猕猴。“真假美猴王”从人间打到地府，从地府打到天庭，直到找到如来佛，才分辨出真假。神通广大的孙悟空，尚不能证明“‘我’不是我”；朋友要自证这一点，想必也有很多崎岖。

当下，每天都有许多“洗稿”新把戏在自媒体行业上演。

有的深谙新瓶装旧酒之道，替换词汇、调换语序、拼贴裁剪，几分钟就能炮制一篇“新文”，并能顺利逃避抄袭审核机制。有的巧用时间差，早上抢发报纸杂志上的稿件，并大言不惭加上“原创”标签，报纸杂志的新媒体账号再想发表自己的文章，就会被系统判定“文章重复”，原创者反而成了抄袭者。更不必说所谓自媒体运营软件，能够自动收集“爆文”，一键洗稿，其“生产效率”之高，再笔耕不辍的作者也敌不过。

不管手段多高明，洗稿者的目的就是利益。越来越多的人发现，知识财富可以转化为物质财富，而且门槛越来越低，路子越来越宽，商业模式越来越明确，“从入不敷出到财富自由”的自媒体神话层出不穷。随之而来的，是抄袭洗稿等乱象不断花样翻新，并呈现隐蔽化、规模化、高技术化等新特点。“原创太累，洗稿无罪”的论调，污染了自媒体行业的风气。

写作首先是一门手艺，然后才是一门生意。如果被利益蒙蔽双眼，终将被读者和行业抛弃。一些缺乏原创精神、靠打擦边球发展的自媒体，多是短期获利、长期乏力，虽能热热闹闹地飞舞一阵，最终还是会坠落谷底。

6月5日，恰逢《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年。十年来，我国知识产权战略实施取得显著成就，但面对发展中暴露出的新问题，仍有提升空间。

知识产权的本质，是受法律保护的智力财产权，是原创者的知识财富。相信随着“严保护、大保护、快保护、同保护”的知识产权保护格局进一步完善，自媒体行业的版权保护意识和水平将进一步提升。互联网时代，知识应得到更多更好更有力的保护，不能委屈创造知识财富的人，保护网络知识产权的措施需要不断强化。