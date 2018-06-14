新浪科技> 互联网 > 正文

人民日报：保护网络知识产权要有更多硬措施

人民日报：保护网络知识产权要有更多硬措施
2018年06月14日 04:30 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　保护网络知识产权要有更多硬措施（新媒观察）

　　人民日报 许 晴

　　互联网时代，知识应得到更多更好更有力的保护，不能委屈创造知识财富的人

　　最近，一位做自媒体的朋友遭遇了一件烦心事。他在甲平台上拥有好几万粉丝，正打算去乙平台开个账号同步更新。不料到乙平台一看，竟然已有一个和他名字、头像、简介一模一样的账号，每天准点搬运他的文章。朋友向乙平台投诉，乙平台回复，可以关闭，但得先证明“‘你’不是你”。

　　朋友平时爱研读《西游记》，他知道孙悟空最怵的不是紧箍咒，而是六耳猕猴。“真假美猴王”从人间打到地府，从地府打到天庭，直到找到如来佛，才分辨出真假。神通广大的孙悟空，尚不能证明“‘我’不是我”；朋友要自证这一点，想必也有很多崎岖。

　　当下，每天都有许多“洗稿”新把戏在自媒体行业上演。

　　有的深谙新瓶装旧酒之道，替换词汇、调换语序、拼贴裁剪，几分钟就能炮制一篇“新文”，并能顺利逃避抄袭审核机制。有的巧用时间差，早上抢发报纸杂志上的稿件，并大言不惭加上“原创”标签，报纸杂志的新媒体账号再想发表自己的文章，就会被系统判定“文章重复”，原创者反而成了抄袭者。更不必说所谓自媒体运营软件，能够自动收集“爆文”，一键洗稿，其“生产效率”之高，再笔耕不辍的作者也敌不过。

　　不管手段多高明，洗稿者的目的就是利益。越来越多的人发现，知识财富可以转化为物质财富，而且门槛越来越低，路子越来越宽，商业模式越来越明确，“从入不敷出到财富自由”的自媒体神话层出不穷。随之而来的，是抄袭洗稿等乱象不断花样翻新，并呈现隐蔽化、规模化、高技术化等新特点。“原创太累，洗稿无罪”的论调，污染了自媒体行业的风气。

　　写作首先是一门手艺，然后才是一门生意。如果被利益蒙蔽双眼，终将被读者和行业抛弃。一些缺乏原创精神、靠打擦边球发展的自媒体，多是短期获利、长期乏力，虽能热热闹闹地飞舞一阵，最终还是会坠落谷底。

　　6月5日，恰逢《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年。十年来，我国知识产权战略实施取得显著成就，但面对发展中暴露出的新问题，仍有提升空间。

　　知识产权的本质，是受法律保护的智力财产权，是原创者的知识财富。相信随着“严保护、大保护、快保护、同保护”的知识产权保护格局进一步完善，自媒体行业的版权保护意识和水平将进一步提升。互联网时代，知识应得到更多更好更有力的保护，不能委屈创造知识财富的人，保护网络知识产权的措施需要不断强化。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有