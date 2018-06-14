互联网小贷牌照未放开 多家小贷已通过地方办验收

本报记者 辛继召 深圳报道

6月12日晚，鸿特科技（300176.SZ）发布更正公告，该公司拟投资设立全资小额贷款子公司，而非互联网小贷公司。注册资本仍为5亿元。

此前，部分媒体将其解读为，深圳放开互联网小贷牌照申请。但这一消息并不属实。

目前，互联网小贷牌照发放处于停滞状态，各地仍处于对互联网小贷的验收阶段，不过已有多家小贷公司通过验收。21世纪经济报道记者独家获悉，目前，深圳已有富龙小贷等4家互联网小贷公司通过验收。广州已有2家互联网小贷公司通过验收。

此外，一般小贷牌照仍在继续发放，但迎来强监管。如四川省金融局5月末通报称，该省71家小贷公司受到了停业整顿和取消业务资格的处罚，是历年力度最大、执行最严的一次。江苏省680家小贷公司中，存在违规风险、经营风险的小贷公司287家。

对于小贷行业的未来发展，《“十三五”现代金融体系规划》提出，制定小贷公司等非存款类放贷组织规范发展政策，拓宽优质小贷公司融资渠道。

互联网小贷牌照发放仍停滞

自2017年12月以来，各地互联网小贷牌照发放处于停滞状态，目前仍未见放松迹象。

2017年12月，《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》发布，暂停新批设网络（互联网）小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省（区、市）开展业务，已经批准筹建的暂停批准开业。随即，《关于印发小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案的通知》发布，要求整治排查小贷公司利用互联网开展小额贷款业务的合法合规性，打击无网络小额贷款经营资质甚至无放贷资质却经营网络小额贷款的机构。

目前，各地互联网小贷分类处置及验收进展不一。2018年4月，深圳金融办下发通知，该市已开业的128家小贷公司中，共有13家通过互联网开展小额贷款业务。深圳金融办5月表示，正对该市存量小额贷款公司开展互联网小额贷款业务进行摸底排查和分类处置及验收。目前，已有4家互联网小贷通过验收。

作为互联网小贷的“重镇”，截至2018年3月末，重庆共成立互联网小贷公司53家，其中30家已获批接入征信系统，阿里、百度、苏宁、海尔等在渝设立互联网小贷机构。但目前尚未对外公布互联网小贷验收情况。

受此影响，已有数家上市公司公告停止设立小贷公司。如5月31日，证通电子、深圳盛灿科技先后公告终止投资设立互联网小额贷款公司。

各地清理整顿小贷新进展

与此同时，一般小贷牌照申报仍在进行，但监管有加强的迹象。

4月27日，深圳赤湾石油基地公告，拟在深圳注册成立深圳宝湾小贷；4月26日，周大生（002867.SZ）公告称，近日收到深圳市金融办通知，已于4月24日注册登记深圳市宝通天下小额贷款有限公司；今年4月19日，广州市也已批复两家小贷公司。

5月29日，四川省金融工作局通报全省小额贷款公司合规经营检查情况，25家小贷公司将停业整顿，46家小贷公司将被取消业务资格。四川省金融局称，此次检查涉及公司治理、内部管理、财务运营、社会信誉等内容，涵盖小额贷款公司业务、财务、管理、诉讼各方面，量化指标和定性指标均较以往有大幅新增和深化。

今年5月14日，ST昌信公告显示，江苏省金融办发布《关于从严规范小额贷款公司发展工作的通知》，截至2018年第一季度末，江苏省共有小贷公司680家，其中存在违规风险、经营风险的小贷公司287家，主要存在两类风险：一是违反监管规定；二是经营风险高。

其中，对经营风险高的小贷公司，按照“尊重企业、分类处置”的原则，在征求企业经营意愿的基础上，列入“重组类”名单和“终止类”名单；对尚有经营意愿，且提出可行资产重组方案的小贷公司，列入“重组类”名单，限于6月30日前提出明确的重组方案，于9月30日前完成重组；对无力持续经营的小贷公司，列入“终止类”名单，并督促企业妥善做好债权追讨、风险处置工作。另外，对开业以来一直未使用管理系统的小贷公司，列入“拟终止经营资格类”名单，按照有关规定，坚决予以市场退出。

将制定非存款类放贷规范发展政策

21世纪经济报道记者获悉，《“十三五”现代金融体系规划》提出，制定小额贷款公司、典当行等非存款类放贷组织规范发展政策，拓宽优质小额贷款公司、典当行等非存款类放贷组织的融资渠道。

“非放贷人机构（包括小贷、融资担保等）的融资渠道和方法，一直都是行业长期存在的痛点。”合富金融策略发展部总监徐北表示，一方面是受到政策的约束，比如表内表外杠杆约束、能否问股东借款等问题；另外一方面，还将涉及市场认可度的问题，政策放开后，资金方对小贷公司、典当行资产及股东的认可度将增加。此外，小贷公司、典当行主管单位尚未清晰也是阻碍融资渠道开拓的原因之一。

广东省金融办发布的《广东省小额贷款公司2017年发展和监管情况报告》表示，实体经济下行风险给小额贷款公司信贷资产质量带来较大压力。另外，未经批准的各类互联网平台、投资公司开展小额信贷，不但加大了小额贷款公司竞争压力，影响了小额贷款公司的行业声誉，而且严重扰乱经济金融秩序。

由于小贷公司融资渠道有限，随着互联网小贷整顿的深入开展，小额贷款公司增资将继续，最新案例是百度小贷。工商资料显示，重庆百度小额贷款有限公司今年5月将注册资本自13亿元增至45亿元。