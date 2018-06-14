互联网巨头连接香港研发 共建AI联合实验室

本报记者 戴春晨 实习生 郭倩倩 深圳龙岗报道

导读

内地互联网巨头ATJ（阿里巴巴、腾讯、京东），正通过共建联合实验室的方式，引入香港人工智能资源。香港研发-内地转化的模式，催生了大疆创新、商汤科技等一大批独角兽企业。联合实验室的设立，同时利用香港与内地的科研资源，科研成果由双方共享、共同推进产业化。

内地互联网巨头ATJ（阿里巴巴、腾讯、京东），正通过共建联合实验室的方式，引入香港人工智能资源。

6月12日，地处深圳市东部的香港中文大学（深圳），迎来腾讯AI lab 的客人。当日，双方共建的机器智能联合实验室揭牌成立，宣称未来将进行计算机视觉、自然语言处理等方面的联合研究、并联合包括人工智能博士在内的人才。

京东集团也将于6月15日与香港中文大学（深圳）签署协议，共建人工智能联合实验室。5月25日，阿里巴巴携手商汤科技、香港科技园，三方宣布在香港共建人工智能实验室。

近年来，随着内地经济转型升级的加速，香港与内地在科创领域的合作不断提速。香港研发-内地转化的模式，催生了大疆创新、商汤科技等一大批独角兽企业。这一次，联合实验室的设立，同时利用香港与内地的科研资源，科研成果由双方共享、共同推进产业化，预示着香港与内地的科技合作进入“共建共享”时代。

连接香港与内地研发资源

无论是刚诞生的机器智能联合实验室，还是尚不“满月”的香港人工智能实验室，都已经有了较为全面的建设图纸。

6月12日，在与腾讯AI lab 签署协议后，香港中文大学（深圳）副校长罗智泉介绍说，机器智能联合实验室的主要特征是财务独立、联合培养、联合研发。

联合实验室财务独立，博士生培养经费由腾讯AI Lab提供，腾讯将为博士生提供实习机会。符合条件的毕业生将获颁发香港中文大学的博士学位，该联合实验室还会在全球范围内招收博士后。

“香港中文大学（深圳）执行的是香港高校的制度，研究生阶段采用申请制，申请者不必参加研究生考试，同时也没有招生名额的限制。”罗智泉说，“限制我们招生的只有经费。”

与此同时，香港中文大学（深圳）与腾讯AI lab 将在人工智能的诸多领域进行联合研究，在机器学习、计算机视觉和自然语言处理等机器智能领域开展深度合作，构建国际一流产学研一体化创新体系和完备的生态系统。这是腾讯作为企业有需求的基础研究领域，同时也是深圳企业乃至内地不少企业进行应用开发需要的低层技术。

在腾讯前脚签下联合实验室之后，京东集团也迫不及待与香港中文大学（深圳）展开合作。据该校工作人员透露，6月15日，京东集团将与香港中文大学（深圳）签署共建人工智能实验室的协议。

香港中文大学（深圳）校长徐扬生表示，两者合作成立联合实验室，是一次强强联合，有望推动粤港澳大湾区与全球人工智能发展。

无论是有香港高校背景的香港中文大学（深圳）还是腾讯，均在人工智能领域有着较强的实力。香港中文大学（深圳）已经组建完成机器人与智能制造国家与地方联合工程实验室等多个重点实验室，以及三个诺奖科学家研究院和一个图灵奖科学家实验室。腾讯AI Lab目前在中国和美国有70位顶尖研究科学家及300位应用工程师，研究论文已覆盖国际顶级学术会议。

这也就是说，联合实验室实现了香港乃至海外方面科研资源，引进内地企业界资源的共同连接，为两者的合作、融合提供了平台条件。

对同时链接香港与内地的科研资源，腾讯的对手阿里巴巴与它的合作者也有同样的考虑。根据早前的消息，香港人工智能实验室定位为内地和香港的科技交流的平台。

科创合作“共建”时代

共建联合实验室的玩法，也正打破香港与内地合作的惯例。

改革开放之初，香港与内地的合作主要是“前店后厂”的加工贸易，香港的技术被转移至内地工厂，此模式实现珠三角地区经济腾飞。近年来，内地经济转型加速，不断推动“双创”与科研成果转化，一批香港研发的专利技术，在深圳、珠三角地区乃至更广阔的内地找到适宜转化的土壤。

此次参与共建的商汤科技，其视觉识别和深度学习技术即来自香港中文大学。近些年闻名世界的无人机企业大疆创新，其技术来源于香港科技大学本科生汪韬的毕业设计。

据市场多方分析称，香港高校、科研机构相较于内地高校、科研机构，在人工智能、生物制药等领域拥有更高的“势能”。同时，由于香港本土市场有限，而内地尤其是靠近香港的珠三角地区有广阔的可应用的市场，因而香港研发、内地转化的模式，有其可行性。

香港研发-内地转化的模式，相较于过去香港技术-内地生产的模式更进一步。其好处是弥补了内地尤其是珠三角地区的科研资源、人才资源的不足。

以珠三角城市为例，除了作为广东省会的广州拥有中山大学、华南理工大学两所985高校以及部分科研院所外，其它城市几乎没有在内地排得上号的高校和科研院所。以创新闻名的深圳，其高等教育、科研院所奇缺，目前主要依托企业以及社会资本设立的新型研发机构。香港中文大学（深圳）、腾讯 AI lab 的出现即是深圳“补短板”的体现。

相比之下，香港拥有香港科技大学、香港中文大学等四所世界百强名校。

21世纪经济报道记者了解到，正在酝酿的粤港澳大湾区，其中一大目标便是建立国际科技创新中心。在此之前，香港特区政府正在推进“创科计划”，广东省亦定位国际科技产业创新中心。不少经济学者以大疆创新等企业发展案例分析，香港研发-内地转化，香港科技+珠三角制造，将是未来可行的合作模式之一。

不过，前述模式依然有一大缺陷，尽管珠三角地区科研资源欠缺，但广州、深圳的科研资源却依然可以发挥作用，而该模式的运作完全无视珠三角科研资源的作用。

中国经济体制改革研究会副会长周林生认为，粤港澳需要建立产学研对接合作机制，让香港高校来与珠三角的企业结对，了解企业和行业的具体需求，从而推动基础研究和产业应用的结合。

在腾讯AI lab主任张潼看来，腾讯与香港中文大学（深圳）能同时发挥高新企业与一流高校在基础研究中的不同功能。

此前，腾讯已有邀请访问学者的案例。科学家来企业访问，参与企业的研究，能够了解到产业界前沿的问题，为其基础研究寻找具体方向，而企业可以得到更适应应用的基础研究成果。这种“双赢”局面，将在联合实验室的模式中继续。

罗智泉告诉21世纪经济报道记者，联合实验室还聚焦产业关键核心技术的攻关，研究成果将由校方与腾讯共享，可在腾讯实现应用，也可通过知识产权转让方式推广到内地更多的企业。