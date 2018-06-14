航空App做社交不能让用户感到“被冒犯”

举一反三

不管是旅客的数据隐私，还是涉嫌不正当竞争，都是极其严肃的事。把事情做得更妥善，才是航旅纵横App的应有态度。

近日，网上有文章称，用户众多的航旅纵横App的新功能有泄露隐私之嫌。

航旅纵横App6月5日的版本更新提到，新增了“可查看同机人主页”功能。主页的内容包括性别、年龄、乘坐偏好，以及用户热力图。用户热力图是用户足迹踏过的地方，会在地图上点亮，去过的次数越多，圆圈则越大。

除了查看个人标签和热力图，用户还可发送私信。在客舱图中，App在左上角还特意提醒用户：“在客舱图中可以查看同航班的小伙伴并和他们聊天啦，快跟大家打个招呼吧，请文明发言哟。”

航空App社交功能应明确告知乘客

社交是移动应用中的皇冠。社交不但会占有很长的用户时间，而且它具有多节点网络效应带来的用户忠诚度。所以，凡是App一定想做社交。从这个角度看，航旅纵横App只是这种惯例中的一个，并不稀奇。

在受到质疑后，航旅纵横的公关做出了回应，表示这个功能是基于用户的呼吁而设置的，并举了一些例子。比如，让同航班的人提醒自己换了登机口；帮自己照顾父母等。在公关辩护性的回应中，列举出来的例子不能说不可能，但相对来说，都是比较低频的。其实，大大方方地说出真实的需求与目的，并不是什么大问题。

在选座之前，查看其他乘客信息，虽然信息极其有限，但也能猜出几分。比如，一个25岁的年轻女性、去过的地方很多，那么，其就可能是经常出差的白领。哪怕仅仅有性别与年龄，这也足够了。所以，这个功能几乎唯一的目的就是选座的时候，选择坐在谁的身边。

这种功能当然会给一些人带来好处。比如，一个帅气、优秀的男生选择坐在一个女生身边，云端之上，一路欢谈。但与此同时，也会带来潜在的骚扰风险。

不过，在飞机上，肯定不会有太大的危险，不至于产生很严重的骚扰事件。将常去的城市、飞机座位暴露给陌生人，就是给短暂的旅途增加话题，下了飞机就各奔东西了，想跟踪人也很难。而且用户展示的不是真实身份信息，用户也可自行编辑头像、昵称、标签等；也可根据自己的意愿自行选择开启或者关闭。

6月12日，针对虚拟客舱功能或泄露用户隐私的争议，航旅纵横在微博中发布公告称，已将虚拟个人主页设为默认关闭状态。

总之，从用户层面上看，该功能虽然有些问题，但也不算太大。唯一需要注意的是应该明确事先告知乘客，即这样利用并公开用户的信息，是否得到了用户的同意。

航旅纵横应严肃应对乘客疑虑

问题的关键，在于另一个层面。

对App而言，做社交的好处是明显的。虽然这种社交是没有黏性的，但航旅纵横的优势是，它有所有乘客的信息，那么，相对其他选座的App来说，这就是优势，此举会增加它的用户。

航旅纵横App是中国民航信息集团公司所开发的产品，该单位是中国民航唯一的数据服务公司。这家公司有除春秋航空之外的中国大陆的航空公司乘客的信息。

一个人不可能只乘坐春秋航空，这就意味着，只要你坐过飞机，你的航空出行的相关信息就会出现在中航信的信息系统中。根据前面的分析，这种功能的确可以增加App的市场份额，那么，这就涉嫌对于垄断优势的不正当使用。从这个角度看，即便用户无所谓，其他选座App也必定不能容忍。

值得一提的是，航旅纵横App在回应此事时，采取了一种轻佻的方式，并称用户的说法是在“搞事情”。这种公关口气是近来常见的，也即所谓的年轻化语气。但并不是所有的事，都能用所谓年轻化语言来回应的。实际上，很多时候，轻快的语气不过是为了掩饰问题的严重性，并表达不屑与轻视。

不管是旅客的数据隐私，还是涉嫌不正当竞争，这都是极其严肃的事。严肃的事，还是应该严肃地说。好好说话，把事情做得更妥善，才是航旅纵横App应有的态度。

□刘远举（上海金融与法律研究院研究员）