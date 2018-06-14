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工信部下架今日头条新闻等46款不良手机APP

工信部下架今日头条新闻等46款不良手机APP
2018年06月14日 00:58 北京青年报
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　　工信部昨日公布2018年一季度检测发现问题的应用软件名单，共计21个应用商店中的46款APP涉及其中，被责令下架。此次下架的46款不良应用包括：“今日头条新闻”、“QQ同步管理助手”、“神庙逃亡”、“安卓优化大师”等。

　　“今日头条新闻”等46款APP下架

　　据介绍，今年一季度，工信部对56家手机应用商店的4万款应用软件进行技术检测，发现违规软件46款，涉及强行捆绑推广其他应用软件、未经用户同意收集使用用户个人信息等问题。

　　北京青年报记者梳理名单看到，此次下架的46款不良应用中，不乏一些知名APP，例如，“今日头条新闻”、“QQ同步管理助手”、“神庙逃亡”、“安卓优化大师”等。具体来看，应用商店“免费市场”中，今日头条新闻V1.0.0、经典连连看V9.0.0等6款应用，涉及强行捆绑推广其他应用软件；应用商店“久友下载站”中，QQ同步管理助手V5.2.0、懒人听讲座V3.0.0等5款应用，涉及强行捆绑推广其他应用软件；应用商店“找游戏手游网”中，“我的世界”（我的海盗船世界）V1.0，则涉及在用户不知情的情况下，自动向外发送短信。工信部表示，上述名单中的不良软件已全部被责令下架。

　　一季度受理垃圾短信举报环比上升18.0%

　　昨日工信部同时公布的2018年第一季度电信服务质量通告中，工信部还公布了一季度电信用户申诉举报情况。数据显示，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心受理垃圾短信举报50940件，环比上升18.0%，同比上升130.9%。

　　其中，点对点类垃圾短信举报13523件，占举报总量的26.5%，较上季度下降0.1个百分点，被举报率为8.1件/百万用户，环比上升14.1%；端口类举报25106件，占举报总量的49.3%，较上季度下降1.5个百分点，被举报率为16.1件/亿条，环比上升11.8%；疑似伪基站发送短信相关举报12311件，占举报总量的24.2%，较上季度上升1.6个百分点。从内容上看，营销类占比74.8%，主要涉及金融保险推销、商品零售营销等；涉嫌违法类占比为25.2%，主要涉及欺诈、非法经营活动等。据介绍，相关电信运营企业已对发送垃圾短信的号码及端口进行处置，内容涉嫌违法犯罪的已提请公安部门处理。

　　三大运营商一季度收到用户申诉16263件

　　通告同时显示，电信服务申诉方面，一季度工信部及各省（自治区、直辖市）电信用户申诉受理机构共受理电信用户申诉17057件，同比上升36.3%，环比下降25.0%；季度百万用户申诉率为8.6人次，同比上升1.8人次，环比下降3.1人次。

　　具体数据统计显示，一季度，三家基础电信企业共收到申诉16263件，其中涉及中国移动8602件，中国电信中国联通分别涉及3851件，以及3810件。

　　同时公布的一季度用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单显示，所涉及的9家企业中，小米科技、深圳爱施德公司等，涉及用户申诉问题包括投诉处理不及时；阿里巴巴通信技术有限公司、北京国美电器、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司等，涉及用户申诉限制更改套餐；此外北京迪信通通信等三家，则涉及用户申诉单方面停止通信服务。文/本报记者  任笑元

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