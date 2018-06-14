遭黑客攻击 “A站”千万条用户信息外泄

6月13日凌晨，AcFun弹幕视频网（以下简称“A站”）发布公告称，该网站受到黑客攻击，近千万条用户数据遭泄露。随后，有网友陆续晒出从今年3月到6月不同时期，暗网兜售A站用户数据的信息及价目表。针对此次泄露事件，A站已经搜集相关证据并报警。

千万用户信息在暗网兜售

昨日凌晨，A站发布《关于AcFun受黑客攻击致用户数据外泄的公告》称，受黑客攻击，近千万条用户数据外泄，其中包含用户ID、用户昵称、加密存储的密码等信息。

随后，有网友反映，暗网（就是黑暗网络，又称深层网络或隐形网络）已在兜售A站用户数据，并晒出了价目表。

北京青年报记者从网络截图看到，自称“用户数据买卖中介”的用户于6月9日发帖称，可出售A站数据库，内带900万条用户数据，售价为40万人民币。且特别说明，“不经任何线下的交谈，一切沟通从本站私信进行”。

此外，还有网友曝出，早在今年3月8日，就有人在暗网兜售A站用户的昵称、手机号、密码等信息，多达800万条，而价格仅为12000元，平均1元钱可买800条用户信息。

网站已经搜集证据报警

根据A站公告，此次用户数据大面积泄露，主要还在于网站自身安全做得不够，并向公众表达歉意。

网站提示用户，部分在2017年7月7日后未有登录行为，以及密码过于简单的账号存在一定安全风险，应尽快修改密码。此外，如果用户在其他网站使用与A站相同密码，也应及时修改。

对于此次泄露事件，A站已联合内部和外部的技术专家成立了安全专项组，排查问题并升级了系统安全等级，对AcFun服务器做全面系统加固，实现技术架构和安全体系的升级。

A站称，已经搜集了相关证据并报警。

快手：支持A站提升安全能力

创立于2007年的A站是中国最早的弹幕视频网站，今年6月5日，短视频公司快手已确认收购弹幕视频网站AcFun，A站继续保持独立品牌，维持独立运营，保留原有团队。

昨天下午，快手视频回应北青报记者称，快手注意到了AcFun用户数据外泄的严重性，非常关注此事件对用户造成的影响。快手会密切注意事态发展，在技术和资金上全力支持A站提升安全能力，务必保证用户的数据安全，避免类似事件发生。文/本报记者 熊颖琪