新浪科技> 互联网 > 正文

遭黑客攻击 “A站”千万条用户信息外泄

遭黑客攻击 “A站”千万条用户信息外泄
2018年06月14日 00:58 北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　6月13日凌晨，AcFun弹幕视频网（以下简称“A站”）发布公告称，该网站受到黑客攻击，近千万条用户数据遭泄露。随后，有网友陆续晒出从今年3月到6月不同时期，暗网兜售A站用户数据的信息及价目表。针对此次泄露事件，A站已经搜集相关证据并报警。

　　千万用户信息在暗网兜售

　　昨日凌晨，A站发布《关于AcFun受黑客攻击致用户数据外泄的公告》称，受黑客攻击，近千万条用户数据外泄，其中包含用户ID、用户昵称、加密存储的密码等信息。

　　随后，有网友反映，暗网（就是黑暗网络，又称深层网络或隐形网络）已在兜售A站用户数据，并晒出了价目表。

　　北京青年报记者从网络截图看到，自称“用户数据买卖中介”的用户于6月9日发帖称，可出售A站数据库，内带900万条用户数据，售价为40万人民币。且特别说明，“不经任何线下的交谈，一切沟通从本站私信进行”。

　　此外，还有网友曝出，早在今年3月8日，就有人在暗网兜售A站用户的昵称、手机号、密码等信息，多达800万条，而价格仅为12000元，平均1元钱可买800条用户信息。

　　网站已经搜集证据报警

　　根据A站公告，此次用户数据大面积泄露，主要还在于网站自身安全做得不够，并向公众表达歉意。

　　网站提示用户，部分在2017年7月7日后未有登录行为，以及密码过于简单的账号存在一定安全风险，应尽快修改密码。此外，如果用户在其他网站使用与A站相同密码，也应及时修改。

　　对于此次泄露事件，A站已联合内部和外部的技术专家成立了安全专项组，排查问题并升级了系统安全等级，对AcFun服务器做全面系统加固，实现技术架构和安全体系的升级。

　　A站称，已经搜集了相关证据并报警。

　　快手：支持A站提升安全能力

　　创立于2007年的A站是中国最早的弹幕视频网站，今年6月5日，短视频公司快手已确认收购弹幕视频网站AcFun，A站继续保持独立品牌，维持独立运营，保留原有团队。

　　昨天下午，快手视频回应北青报记者称，快手注意到了AcFun用户数据外泄的严重性，非常关注此事件对用户造成的影响。快手会密切注意事态发展，在技术和资金上全力支持A站提升安全能力，务必保证用户的数据安全，避免类似事件发生。文/本报记者  熊颖琪

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有