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好未来遭知名空头浑水做空 股价大跌

好未来遭知名空头浑水做空 股价大跌
2018年06月14日 00:37 新浪科技
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好未来遭知名空头浑水做空 股价大跌
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　　新浪科技讯 北京时间6月14日凌晨消息，好未来（NYSE：TAL）周三股价大跌逾8%，原因是知名做空机构浑水（Muddy Waters）创始人卡森·布洛克（Carson Block）将好未来的业务实践与安然的金融欺诈案相提并论。

　　截至美国东部时间周三下午1点27分（北京时间周四凌晨1点27分），好未来股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌3.69美元，至41.96美元，跌幅为8.08%，此前一度触及38.41美元的低点。尽管如此，好未来股价在过去12个月中仍累计上涨了90%以上。

　　浑水在报告中称，据估测好未来在过去两个财年里将其净利润至少多报了43.6%。该机构称其对1000页的中国政府文件进行了研究，这些文件涉及归属于好未来或与好未来之间存在关联的各个实体；此外，浑水还研究了有关其中很多实体的第三方信用报告，从而得出了上述结论。安然曾是一家总部设在休斯顿的能源公司，但已在2001年因一桩涉及掩盖财务损失的会计丑闻而倒闭。

　　好未来尚未就此作出回应。

　　浑水及布洛克在七年前进入公众视线，当时浑水发布了一份做空嘉汉林业的报告，后者最终的结局是从多伦多证券交易所退市。（唐风）

好未来浑水
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