来源：北京商报

对垒支付宝 微信测试社交代付

在支付宝推出“亲密付”代付功能四年之后，微信近日也悄然推出了“亲属卡”功能。对比来看，除了上线时间外，二者的一大区别还在于额度设置上，微信“亲属卡”的可选额度区间不同。分析人士指出，这反映了双方电商和线下小额高频应用场景的差异。从更深层次的布局策略来看，类似“亲属卡”、“亲密付”的代付功能很好地兼容了社交和支付的属性，双方均想借助该功能突破自身限制。

四年时间差的背后

北京商报记者注意到，近日，微信悄然上线了“亲属卡”付款功能，据悉，目前尚处于灰度测试中，只针对部分用户开放。微信方面透露，“亲属卡”预计于近日全量上线 。而值得关注的是，早在四年前，支付宝就上线了类似功能“亲密付”。

在“亲属卡”开通操作上，用户在微信中进入“我”-“钱包”-“支付中心”可看到“亲属卡”选项。亲属卡目前最多可赠予4张，父母各1张，子女2张，可用于大部分支持微信支付的消费场景，暂不支持红包、转账、理财、委托代扣使用。对方需要在24小时内领取使用，否则自动作废。

微信“亲属卡”功能与支付宝“亲密付”功能类似，均属于“代付”功能，使用亲属卡的用户可以在消费时使用“亲属卡”中的额度付费，并会扣除发放“亲属卡”一方的实际费用。事实上，早在2014年9月，支付宝就推出了“亲密付”功能。用户可以为爱人、子女、父母开通“亲密付”，自行设置每月额度上限，之后对方网购消费时，就可以选择从开通者账户自动扣款。

为何在支付宝上线“亲密付”四年之后，微信才推出了类似产品？对此，微信回应称，微信支付已经覆盖到了各个年龄阶段的城乡用户，在微信支付用户中有很多老人或者小孩用户没有银行卡或无法绑定银行卡，容易在使用微信支付过程中遇到障碍。这部分用户存在“一方消费另一方买单”的真实合理需求。为了解决这部分用户的实际诉求，微信支付现推出亲属卡功能。

在分析人士看来，微信本来就是强社交应用，通过“亲属卡”功能，既可以增加老年用户的使用率，也可以培养年轻用户的使用习惯。在中国支付网创始人刘刚看来，微信比支付宝晚上线，主要还是由于支付宝的创新步伐远远快于微信支付，相比于微信支付，支付宝在内部更能得到足够的重视和资源。

对于微信支付推出“亲属卡”时间节点的选择，苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言认为，当前微信用户数已经超过10亿，五六线城市和县域地区用户成为微信支付的渗透重点，尤其是老年群体，仍把微信当作社交平台而非支付工具。在线下扫码已经普及的背景下，通过“亲属卡”的运营，有望激活这部分用户，抢占县域地区的支付市场份额。

额度设置凸显场景差异

值得关注的是，微信“亲属卡”和支付宝“亲密付”的一大区别在于额度设置上。北京商报记者体验发现，发放亲属卡一方可设置“亲属卡”的消费上限，额度设置区间为0.01-3000元。而支付宝“亲密付”额度区间为100-2万元。在分析人士看来，“亲属卡”与“亲密付”不同可选额度的设置，实则反映了双方应用场景的差异。

对于“亲属卡”的可选额度区间设置，微信方面表示，目前“亲属卡”额度的设置能满足大多数父母或子女日常消费实际需求，暂时没有调整的计划。

刘刚认为，额度的设定主要是基于各家对风控的把握和考量。易观分析师王蓬博表示，不同的额度设置肯定有产品经理对于产品定位的考虑，支付宝因为覆盖了更多的电商场景，所以金额比较大，可以理解，微信应该是更多地考虑了小额高频支付，以及日常支付功能。

薛洪言进一步分析指出，不同的额度设置应该与二者的支付场景和人员设定相关。微信“亲属卡”的主流支付场景应该是线下扫码付，以小额普惠为主，设定对象为老人和小孩，3000元的额度基本够用；而支付宝的主流场景除了线下扫码付，还有电商场景，设定对象除了父母子女，也包括配偶和朋友，对额度的要求更高。在分析人士看来，微信支付此时推出“亲属卡”，实际上是想将线下扫码付的用户从地域和年龄上再拓展。

社交与商业属性再博弈

从更深层次的布局策略来看，类似“亲属卡”、“亲密付”的代付功能很好地兼容了社交和支付的属性。从支付宝的角度，想要借助“亲密付”打开社交圈子，而微信支付则想借助“亲属卡”，谋求社交用户向商业用户转化。

事实上，在“亲密付”功能开通之前，支付宝本身已经有代人支付的功能。“亲密付”仅仅简化了手续，不需要每次支付每次验证。但从功能来看，并没有实质性提升。分析人士指出，社交功能一直是支付宝的软肋，因此，支付宝希望通过消费代付的方式打造自己的交易朋友圈。

不过，目前来看，支付宝的社交属性一直未建立起来。从“敬业福”、“圈子”事件，再到熟人修改密码等事件，支付宝的社交道路一波三折。

而从微信的角度来讲，也一直希望社交用户能向商业用户转化。此前微信支付因微信红包一炮打响的同时，也在“钱包”中设立了手机充值、信用卡还款、理财通、生活缴费等多种应用场景，但是其用户黏性一直较弱，更多的用户仍习惯到银行或支付宝完成类似应用场景的消费。业内人士认为，微信近来的多个举动都能看出其布局意图。2017年是微信小程序爆发的一年，越来越多的商家开始加入。此外，微信还推出了红包小程序“红包店”，将红包社交玩法从线上引入线下场景，提升用户到店率和复购率。

薛洪言表示，“亲属卡”类似于信用卡中的附属卡，主要的功能是以核心用户为支点，将特定业务向不符合要求或非活跃用户推广，提高产品的覆盖范围和用户黏性。就微信支付的“亲属卡”而言，可借助亲属关系链，培养非活跃用户的微信支付习惯，推动微信社交用户向微信支付用户的转化。

此外，需要指出的是，借办理“航班改签”等事项，消费者被不法分子诱导开通支付宝“亲密付”功能，落入了诈骗陷阱的案件时有发生。对于此类风险事件的防控，微信方面表示，微信对交易进行事前、事中、事后全方位分析，通过手机号登录、密码、短信验证码保障为客户本人操作；通过7×24小时交易实时监控，严厉打击异常交易、虚假交易等行为，并特别增加在赠卡时盗号异常及授权人和使用人关系可信度的校验。同时，将会一如既往保护用户信息安全和用户隐私安全。

警方提醒公众谨防利用类似“代付”实施的网络诈骗，谨慎开通“亲密付”功能，更不要对陌生人开通这一功能。发现被骗要第一时间报警并提供对方的账户信息，以利警方进行紧急止付并及时冻结对方账户，以最大程度挽回经济损失。北京商报记者 刘双霞