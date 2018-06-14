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两女孩车内接吻被赶下车 Uber司机被临时吊销执照

两女孩车内接吻被赶下车 Uber司机被临时吊销执照
2018年06月14日 00:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月13日晚间消息，纽约市一名Uber司机近日将一对女同性恋夫妻赶下车，为此他被暂时吊销了出租车运营证。

　　上周末，在参加完朋友的生日宴会后，24岁的艾玛·皮克尔(Emma Pichi)和26岁的女友亚历克斯·伊夫林(Alex Iovine)从布鲁克林(Brooklyn)上车，前往曼哈顿(Manhattan)会见其他好友。

　　伊夫林向CNBC表示：“我们分别坐在靠窗口的座位上，中间隔着一个座位。期间，我们对望过，相互碰到了嘴唇。”

　　车开到半路，司机艾哈迈德·埃尔·博塔里(Ahmad El Boutari)停下车，让皮克尔和伊夫林下车。最初，二人还以为司机在开玩笑。没想到，司机却下了车，打开后排座车门，让她们下车。

　　二人感觉自己受到了威胁，人身安全没有保障，便掏出手机开始录制。视频中，伊夫林问司机为何被要求下车。司机回答说：“这是违法的，你们不能在车里做这事儿。这样做是无理的，你们也不被允许做这事儿。”

　　这时，二人才意识到是因为接吻的事情。便问，为什么不能接吻？伊夫林说：“在纽约接吻并不违法。”

　　目前，Uber已对该事件展开调查。与此同时，纽约出租车及豪华轿车管理委员会(TLC)已暂时吊销了司机的出租车运营资格证，并展开进一步的调查。

　　早在2015年，英国一对男同性恋情侣在Uber上亲吻，也被司机赶下车。(李明)

Uber司机乘客
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