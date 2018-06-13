电商界"黑马"拼多多回应刘强东：我们不一样

618年中大促已开启，各大电商也依旧蓄力勃发保持火力全开之态，掀起一场电商年中大战。其中拼多多自2015年成立至今，依靠低价拼单的模式一路开挂，迅速成为电商界“黑马”。用短短三年时间迅速积累起3亿用户，毫无疑问成为了当下互联网市场中较为亮眼的电商平台。

那么“拼单购买”到底是消费降级还是消费升级? 相对传统电商而言，拼多多为何能迅速攻占消费者的心？拼团模式的大获成功，仅仅在于让消费者买到更便宜的商品吗？值此之际，央视财经记者陈昊冰独家专访拼多多创始人、董事长兼首席执行官黄峥。

拼多多回应刘强东：我们不一样

自2015年10月上线，仅仅两年半时间，拼多多用户量就已突破3亿（淘宝5.4亿多、京东3亿多），月GMV（成交总额）超过30亿，成为传奇的存在，这样的成绩让阿里、京东这些传统电商巨头感到压力倍增，纷纷推出了相应的竞品。此前刘强东在接受采访时也表示，京东用户群和产品质量跟拼多多不在一个等级上。对此拼多多创始人黄峥在接受央视财经专访时表示，在当前拼多多确实和京东区分度很大，京东最主要还是在电子产品领域取得了非常好的成绩，但拼多多所处的领域不同，市场空间很大，目前拼多多在人以群分多对多匹配的基础设施其实还非常不完善，这个领域如果京东阿里都来做对于推动整个行业的发展非常有利。黄峥还表示，阿里和京东作为电商前辈，拼多多当然要更多向他们学习。

“我想建一座迪士尼，目前只有两个旋转木马”

拼多多的Slogan是“多实惠 多乐趣”，希望给用户提供丰富的商品，也给消费者带来更多的乐趣。在体现商品高性价比的同时，也希望能够在购物的过程当中，引入更多的快乐元素；随着消费者生活水平的提高，民众不光是追求效益，也希望生活更加开心。

拼多多创始人黄峥在接受央视财经专访时表示，拼多多目前还处在多实惠的初级阶段，但努力的方向是希望能够将实惠和快乐相融合。

从拼多多现在的互动模式来看，无论是“拼单购买”还是营销方向，和传统电商都有很大不同。有些人觉得没有太大乐趣，也有一些人觉得这个模式有点乐趣。黄峥对此说道：“这是一个逐渐渐进过程，就像我的目标希望建造一个迪士尼，但可能目前水平还不够，只造了两个旋转木马。”

“拼多多”够便宜？黄峥：还能更便宜！

消费者购买产品时，都会选择性价比高的产品购买。很多人觉得拼多多的用户是追求极致性价比的一群人，但是黄峥却否认了这个观点。

他在央视财经专访中表示，他并不认为现在的拼多多性价比足够高，现在的基础上依然有前进空间。

在新的时代下，所有商品的价格、多样性、个性化都应该有一个合理度，并且应该有新的模式来适应中国的新品牌成长。黄峥认为，特别是在农产品领域里，用原有的工业化流通渠道来卖农产品已经不再适合，中国的土地是分散的，在这种状态下，新品牌会慢慢崛起。

“社交电商”是个伪概念 低价不是唯一发展模式

无论是结合社交做电商，还是主打拼价格，拼多多都不是第一家。为什么当大部分人都认为电商局势已经稳定的时候，拼多多却一路开挂迅速崛起？

黄峥认为，社交电商就是一个伪概念，不能笼统地讲社交电商，低价也是相对概念，他们更强调高性价比。他举了个例子，美国的Costco（好市多），中国很多企业推崇这种商业模式，单品性价比很高，但同时也是钻石销量很高的卖场。

这相当于电商运用了互联网的发展，把同质化需求堆积起来。与其说社交电商，不如说人以群分的电商，以前都是人去找东西，现在相似的人归集起来，迅速产生需求量，短时间之内，给供应链优化创造很大的机会，使得单品有很大的性价比。