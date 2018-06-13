北京媒体整合大幕拉开 千龙网等将并入新京报

作者｜张江 来源｜记者站

最近，全国多个省市媒体融合改革进入快车道。比如，天津整合北方网、天津日报、今晚报、天津广电等旗下新媒体组建津云新媒体集团，辽宁整合17家单位组建报刊传媒集团。

近日，北京媒体融合改革的消息也频频传出。

据知情人士透露，北京这次媒体整合主要涉及新京报、千龙网、北京日报报业集团，北京青年报等。

“千龙网将划入新京报，组建新的媒体集团。” 一位千龙网的资深编辑告诉记者站，“这事儿年初就听说了，现在已经到了实质性阶段。“

与千龙网一起划入新京报的，消息还说有北京晨报。但一位知情人士对此消息进行了否认，“北京晨报划到新京报的可能性不大。因为北京晨报日子过得还好，现在属于北京日报报业集团。不太可能北京日报把它拆出来，然后再给新京报，就算是有负担，在内部整合就可以了。“

事实上，北京这次媒体整合改革的大幕下，主角是新京报和千龙网两家。众所周知，新京报是国内最为知名的主流媒体之一。

公开资料显示：千龙网是经国务院新闻办公室和中共北京市委宣传部批准，由北京日报社、北京人民广播电台、北京电视台、北京青年报社、北京晨报社等京城主要传媒共同发起和创办的国内第一家综合性新闻网站，拥用视频牌照。2000年正式开通。2016年，北青正式控股千龙网。

据了解，新京报整合千龙网，最大的需求就是后者的视频牌照。新京报在国内纸媒中是最早探索视频内容的，旗下的动新闻和我们视频都是非常知名的视频品牌。 “动新闻”由新京报+小米+360+三胞等共同创立，“我们”视频则是与腾讯合作，但新京报一直没有自己的视频牌照，无法在新京报这艘媒体大船上打造出独立的视频内容产品。

“我们视频，归新京报和腾讯共同成立的公司所有，视频内容供腾讯独家使用5年。腾讯投资我们视频一年4000多万，用在人力成本和制作成本上。腾讯投资的目的，主要是为了借助新京报的采访权能深入两会和突发现场等，这对拉动腾讯视频的流量非常重要。现在品牌做大了，影响力也很好，但我们视频不能商业化，从这个角度讲，新京报感觉是给腾讯做嫁衣了，所以希望能拥有视频牌照，自己独立运营。”一位知情人士介绍。

在传媒观察人士看来，对于新京报来说，整合千龙网视频牌照自己独立做视频，可能还要面临以下几个层面的问题：

一是资金压力。众所周知，视频的投入比较大，钱从何来？包括千龙网的历史包袱问题，也是不小的资金压力。加之千龙网最大股东是北青，当时是真金白银买下的股权。新京报用不用支付对价，还是直接划入，这其实关键看主管部门的协调。对北青来说，肯定是希望拿到补偿。

二是我们视频和动新闻等产品怎么整合？是收回来自己搞，还是另起一摊？已经与腾讯签下的协议，又将如何协调解决。

第三，如果没有腾讯的流量支持，新京报能不能独立把视频做起来？这对纸媒基因的新京报来说，都是挑战。

值得一提的是，我们视频所属的北京风起云扬传媒科技有限公司，公司股东除新京报、腾讯外，还有占股为15%的北京风乎舞雩科技中心（有限合伙），两名股东均是我们视频的主要负责人，分别来自腾讯和新京报员工。而动新闻的股东，就没有单位员工。

“我们视频所属公司中，有两位员工持股，这在报社中其实非常具有突破意义，也只有和企业合作，才会有这种突破的可能。在未来的整合中，新的公司还允不允许这样的操作，个人股份如何处置，也将是考验新京报的一个点。“一位知情人士分析。

此外，北京媒体的融合改革，还涉及到法晚与北青。

还有就是北京时间因为有360的原因，有消息称将与北京广播电视新媒体进行融合。但据业内人士分析，因为涉及到体制融合的原因，这个可能性并不大。