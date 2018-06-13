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易车网第一季度净利润590万美元 同比下滑76%

易车网第一季度净利润590万美元 同比下滑76%
2018年06月13日 21:21 新浪科技
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易车网第一季度净利润590万美元 同比下滑76%
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　　新浪科技讯 北京时间6月13日晚间消息，易车网(NYSE:BITA)今日发布了截至3月31日2018财年第一季度财报，营收为人民币21.7亿元(约合3.461亿美元)，同比增长52.3%。净亏损为人民币2.883元(约合4600万美元)，而上年同期净亏损人民币5010万元(约合800万美元)。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币3710万元(约合590万美元)，而上年同期净利润为人民币1.569亿元(约合2500万美元)。

　　第一财季业绩：

　　营收为人民币21.7亿元(约合3.461亿美元)，同比增长52.3%。

　　营收增长主要得益于交易服务业务、广告和订阅业务，以及数字营销解决方案业务营收的增长。

　　来自广告和订阅服务业务的营收为人民币7.875亿元(约合1.255亿美元)，同比增长16.3%。

　　来自交易服务业务的营收为人民币11.7亿元(约合1.869亿美元)，同比增长101.0%。

　　来自数字营销解决方案业务的营收为人民币2.113亿元(约合3370万美元)，同比增长28.2%。

　　营收成本为人民币8.214亿元(约合1.309亿美元)，同比增长95.6%。

　　毛利润为人民币13.5亿元(约合2.152亿美元)，同比增长34.3%。

　　销售及行政开支为人民币15.1亿元(约合2.408亿美元)，同比增长64.0%。

　　产品研发开支为人民币1.604亿元(约合2560万美元)，同比增长37.3%。

　　股权奖励开支为人民币1.501亿元(约合2390万美元)，而上年同期为人民币6520万元(约合1040万美元)。

　　运营亏损人民币3.133亿元(约合5000万美元)，而上年同期运营亏损人民币1090万元(约合170万美元)。

　　基于非美国通用会计准则，运营利润人民币800万元(约合130万美元)，而上年同期运营利润人民币2.231亿元(约合3560万美元)。

　　所得税收益为人民币1250万元(约合200万美元)，而上年同期所得税开支为人民币5930万元(约合950万美元)。

　　净亏损为人民币2.883元(约合4600万美元)，而上年同期净亏损人民币5010万元(约合800万美元)。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损分别为人民币2.34元(约合0.37美元)和2.35元(约合0.37美元)。

　　基于非美国通用会计准则，净利润为人民币3710万元(约合590万美元)，而上年同期净利润为人民币1.569亿元(约合2500万美元)。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币0.88元(约合0.14美元)和0.84元(约合0.13美元)。

　　截至2018年3月31日，易车网拥有现金、现金等价物和限制性现金人民币102.1亿元(约合16.3亿美元)。截至2018年3月31日，易车网拥有8962名员工。

　　任命CFO

　　易车网今日宣布，任命徐明(音译，Ming Xu)为公司首席财务官(CFO)，接替现任CFO何新霞(Cynthia He)。为确保平稳过渡，何新霞将继续在易车网工作数周。

　　第二财季业绩预期：

　　易车网预计，2018财年第二季度营收将达到人民币24.70亿元(约3.938亿美元)至人民币25.20亿元(约4.107亿美元)，同比增长23.8%至26.3%。

　　电话会议：

　　易车网管理团队将于美国东部时间2018年6月13日上午8点(北京/香港时间6月13日晚上8点)召开财报电话会议，易车网网站投资者关系频道http://ir.bitauto.com/将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)

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