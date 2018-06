马云演讲给企业家的十四点提醒：利己不如利他

岛 君 说

6月12日,浙商总会2018年半年度工作会议暨骨干培训学习会在杭州召开。马云在企业生存状态分析时,给了到会的企业家十四点提醒。马云的讲话引发了许多企业的生存思考,等政策不如懂政策,市场广度不如市场深度,利已独占不如利他共享,快乐一阵子不如坚守一辈子……

马云称,未来的三十年,还将迎来一次重新洗牌,企业家要有紧迫感,“未来观”“全球观”“全局观”和“理想主义”“现实主义”“乐观主义”是企业家再出发的关键点。你改变,你痛苦,只有痛才不会苦。

本文根据马云演讲速记精编,未经本人审阅。

口 述:马云

来 源:正和岛(ID:zhenghedao)

经济形势好时企业易出问题

我们浙商是很了不起的,是我们浙商考虑(问题考虑)得很透、很远、很广。每个人的事情做得好与坏,关键在于你看问题的深度、广度、角度,我觉得全国能做得好的企业家跟我们浙商一样,都对问题看得深度、广度、角度不一样。

我们要了解宏观经济,特别是对整个金融、制造业市场的判断。我自己感觉,好日子不多了,但是应该这么讲,好日子本来就不多,做企业家好的时间是不正常的,不好的时间是很正常的。

所以,如果你要选择做企业,你明白好的日子来了,你要格外珍惜,坏日子要学会适应,学会在坏日子怎么生存,好有好的过,坏有坏的过。

以前阿里巴巴非常困难的时候,我就鼓励我自己,我和我的同事讲,马路上没有车的时候只有两种方案,你有能力跑得快点儿,没有能力停下来修车。马路上车很多的时候,你就要非常小心。

换句话说,经济形势非常好的时候,很容易出事情,企业出问题都是因为钱多出了问题,经济形势好的时候,是出大错的时候,经济形势不好,你想出也出不了什么问题,而且现在的形势不一定是坏事情。

所以,天下之大,想清楚自己、想清楚自己企业的优势,你有什么、你要什么、你放弃什么,总会有自己生存的方法。

国家三令五申的政策要特别小心

现在整个形势就像前两天我听了很多企业家跟我讲的,人人都是嘴上不说,心里各个担心。嘴上不说,怕说了以后反而政府对他的看法不一样、银行对他的看法不一样、员工对他的看法不一样,但他心里特别担心,去杠杆、去产能,其实每个人压力非常大,非常大的企业都为了几个亿的钱弄得心惊肉跳。

现在很多人在期待,是不是给中央写信、打打报告、改一改,我看这个事情就不要去考虑了。因为现在总书记讲了很多遍,什么叫做战略定义,你明白这个意思吗?一旦要决定去杠杆、去产能,这个玩意儿是回不来的。

以前企业家做企业老是叫等政策,今后要懂政策。国家的国策如果三令五申,四、五次,七、八次在讲的时候,你要非常小心。

我跟公司里面的同事这么讲,我现在是董事长,我想做的事情,说一遍你们别把我当回事情,两遍也无所谓,当我七、八遍在讲的时候,你们要非常小心了。我也许做不到,但我会慢慢把它搞过去。

其实去杠杆、去产能也好,供给侧改革这两、三年来已经说了多少遍?很多企业家都把它当作文件在看,因为以前说得跟做得不一样,现在说得跟做得是一样的。但是只是政府、国家太大,一个政策下来得两、三年的时间。

所以,有的时候要高度注意,一个政策出来,一个国家要想说什么话的时候,这个事情你要想明白,仔细听听它到底是真的、假的,是否真存在这个问题,你要提前两、三年做好逃跑、转移、升级的准备,而不能等到来了以后再改,那只能是断臂,来了再不改,你还想等待机会?没机会了。

而且我个人觉得这一轮的经济去杠杆、去产能、去污染这些企业,从国家来看,从我们这些企业来看,我觉得去得好,必须死掉一批企业。这些企业在最有钱的时候、最有势的时候、位置最好的时候,居然没有去做这样的战略转型,居然没有看到这些问题,在最好的时候没有听懂国家的政策、没有看到未来的趋势的灾难性,不改,你说这些企业不死怎么办?我认为死一批企业也挺好的。

一定要在阳光灿烂时修屋顶

今天不是所有的企业都糟糕,也有好企业,很多人说企业不好、实业不好、实体不好,是你的实体不好,小米不是蛮好的?零售不好,零售也有很好的啊。金融不好,金融也有很好的。只是你没有去拥抱这个变化,你没有改变自己,你在最好的时候没有改变自己。

多年来在阿里我自己的感受很深,我那时候一直坚信一个东西,我的想法就是在阳光灿烂的时候修理屋顶,公司在形势最好的时候、业绩最好的时候、利润最好的时候、士气最好的时候必须改革,一定要在阳光灿烂的时候爬到屋顶上修屋顶,千万不要下雨、下暴雪的时候再跑到屋顶上修一修,你可能就摔死在屋顶上了。

形势不好的时候,你要非常小心,该宰的宰、该萎缩的萎缩、该退缩的时候退缩,但是理想主义不能变。退缩不等于丢理想,要修复自己。

但是今天我们所有的企业都要认认真真地去思考,绝大部分优秀的企业家都是哲学家,哲学家的主要观点是苦头吃多了,才会变哲学家,学习是成不了哲学家的,你只有自己苦头吃了,你知道好与坏,才能重新调整过来。

把握趋势下想明白三件事

今年是改革开放40周年,过去40年浙商的成功是敢为天下先,靠创新、奋斗。但是在今天的形势下,大家认认真真要思考,我到底想干什么?

我觉得很多企业不去想明白自己到底想干什么,所以形势一不好,就紧张,形势一好就疯狂,即使今天的形势绝对不是经济形势最糟糕的时候,其实往往是在路上经济形势非常好,人人看好的时候,大家是拥挤不堪的时候,是最容易出事的时候。

所以,对我来讲,宏观好没什么,宏观好不一定轮得到我,微观差,砖头也不砸在我头上,反正我只要把握好这个趋势,看到什么东西是一定不能碰,什么东西有机会,什么东西别人不敢进去,把这些问题想明白了,然后按照定律一步一步往前走,还是有机会的。

未来没有纯制造业和纯服务业

要拥抱技术,拥抱技术极其关键。大家说盒马鲜生行不行、大润发行不行?现在盒马鲜生上海、北京、杭州所到之处人多成这个样子,只是换一种方法做,拥抱技术做而已。大润发我们收了以后,现在也是越来越好。

我们不是说想进入零售,阿里巴巴不想做零售,我只是想告诉大家,零售是可以做好的,只是按照你的方法做,想退到昨天的方法做,那是不行的。

所以,未来的制造业一定是服务业,而未来的服务业一定是制造业。大家记住,纯制造业的时代可能过去了,纯服务业的时代也过去了,更何况很多人都没分清楚什么叫制造业。

我有时候开玩笑,大家说海底捞是服务业还是制造业?海底捞实际上是一个制造业,只是端到桌子上那一刻是服务员帮你端上来而已,它后面的采购、生产、材料整个就是一个制造业的过程。

所以,大家讲虚拟经济,虚拟经济是偏金融的,要发展实体经济,一定要发展好虚拟经济,不要把实体经济和虚拟经济对立,金融不是坏东西,但是以前的金融没有发展好,不是金融不好。

企业不要打民族化这张牌

所以,企业老讲要发展实体经济,其实实体经济和虚拟经济是一个货币的两面。所以,千万我们做企业的人,不能把自己的民族化提得很高,叫什么民族企业,其实世界上绝不会因为是民族企业而为你付钱,网民叫好但是他是不会付钱的,看热闹的人很多,是因为你是好产品。

所以,我自己这么觉得,我们没必要打一些莫名其妙的牌,没必要去做一些莫名其妙的概念。不要把实体经济和虚拟经济对立起来,不要把服务业和制造业对立起来,今后服务业就是制造业,制造业就是服务业,如果在座的每个人去思考,你今天说你是制造业,那你的路走得也不会太长,也就是几年的时间。

实体经济不是制造业,服务业是实体经济中最主要的组成部分,希望大家也要记住。

未来的利润就在于技术含量

我觉得整个企业如果没有技术含量,如果大家还在资源投入、资金投入、劳动力投入,这个时代完全过去了,未来的利润就在于你的技术含量,未来的市场不在于多大,而在于多深。你想想,日本的市场是深度非常深,中国市场广度很大,中国的市场远远未开拓,中国有巨大的机会在这里。

所以,希望大家多注重这个观念的思考,以后制造业就是一个创造业,以前的制造业企业花时间都在想融资、买设备、搞定材料,未来的制造业请大家多花点儿时间不是引进资金,而是引进知识、引进人才,把这方面做好。

我自己在2001年、2002年,阿里巴巴最困难的时候,整个互联网泡沫没了的时候,很多互联网公司都把自己的互联网几个字都改掉了,不能再叫互联网了,太丢人了。

但是我们觉得那时候最主要的事情就是把所有的钱集中起来培养人才、训练人才、训练干部,认清楚自己的互联网到底能走多久。每个行业我们去思考,你这个行业、产业到底能走多久,是否真有希望。如果大家都没希望的话,你坚持是不是有可能。在出问题的时候把自己想清楚。

大家要认清中美关系的三点

大家说中美贸易,我认为未来20年,不要认为中美之间关系会好起来,一定是起起伏伏、低低落落,因为美国已经把中国当作战略对手了,西方是特别在意竞争的。东西方之间文化有差异,中国人讲究和气生财,什么事情都想和,而西方是讲究竞争出优势,他是一定要跟你搞竞争的。

还有一点,中美关系不好跟你其实也没什么关系,好跟你也没多大关系,好也不可能全买你们家的,不好也不可能只能靠美国了。中美之间发生强大贸易战的概率非常低,因为双方输不起,但是好已经不可能了。

有一点是肯定的,现在双方就像夫妻一样,结了婚以后,老婆、老公之间的蜜月期就是吵架,美国人不适应中国起来,中国自己也没适应突然变老二了,而且还有可能变老大。

所以,这件事情全世界都看见了,大家就当娱乐片一样,我们生存在这个时代,站在乐观、欣赏的角度去看看。中国一个了不起的战略,就是“一带一路”的战略。其实,今天欧洲的日子不好过,美国的日子也不好过。

刚才有人讲我们的朋友都是穷国家,但是有的时候中国的产品卖到穷国家比较靠谱,穷国家也是我们的机会。但是穷国家不等于要烂产品,我们必须要调整昨天的策略。

未来30年,世界会重新洗牌

我想在我看到中美之间贸易的角逐所看到巨大的机会在哪里?未来的30年,这个世界会重新洗牌,30年以前,政策的改变、中国的开放,以及技术、理念、思想、管理重新洗牌了整个经济,所以才有这个房间的人能坐在这儿。未来30年,经济将会重新洗牌。

我可以很负责任地讲,这儿大概有200人,未来30年以后,包括我们在内,大概有20家企业还能够参加浙商总会理事会就已经很了不起了。这绝不是危言耸听。你要做好准备的是,如何成为这20张门票。未来这个房间的人将会变成500家企业,但是我们这儿只能拿到20张门票。

有一年中国移动召开高层会议,请我去讲,我忘了是哪年了。我那天讲,中国移动互联网会高速发展,但是一定不是中国移动、中国联通、中国电信,特别不是中国移动,那帮人特生气。我说我们可以打个赌。你们看今天的形势怎么样?往往最有资产、最有资源、最能干的那帮人去不到未来的。

所以,我希望大家今天就是改变,你改变,你痛苦,只有痛才不会苦,你连痛都不行,你苦的日子是非常糟糕的。

所以,我说未来我们这200个企业家,如果有20张门票,已经很了不起了,但是这个位置里面会有500-800个人进来,这就是变革、重新洗牌所面临的巨大机会。

习主席在三年内五次讲到一个点

大家想过没有,习主席在最近的两、三年内,我自己亲耳听他至少有五次讲,说中国未来五年将进口8万亿美元,大家有没有注意到?今年上海的进口博览会上,国家称将在未来五年内进口8万亿美元,在未来的15年内,进口24万亿美元。这意味着什么?对所有的制造业、消费产品进行颠覆性的冲击。

WTO的游戏规则是什么时候制定的?里根总统之前,美国的经济政策跟今天中国的经济政策差不多,基础设施投资,制造、地产、出口。里根上台以后,迅速重新调整,扩大内需、扩大进口为主,由于美国当时的中产阶级人数也就是5000、6000万人口,进口量不到1万亿美元,重新制定了WTO游戏规则,重新确定了美元标准。

大家想过没有,8万亿美元,3亿中等收入人群,而且在未来的10-15年内,将会有5亿的中等收入,中等收入不等于中产阶级,中等收入陷井是没有把中等收入变成中产阶级,这是中国未来的15年内,将会有2-3亿的中产阶级、5亿的中等收入,还有8万亿美元的进口量,这将意味着重新写贸易游戏规则,所以制造业会发生很大的变化。

这个希望大家认真地去思考、认真把握,自己在这个领域里面,你的定位是什么?未来的制造业不是Made in China,也不是Made in America,叫Made in Internet,是这个国家采纳的资源,那个国家拿到的技术,那个国家拿到的设计,形成以后一定是全球化的企业,未来的企业一定是全球化的企业。未来你的市场必须是全球的,未来80%的企业必须是全球化的企业。只有这样,你才能生存。

未来的经济一定是利他主义

未来的经济一定是利他主义。在IT时代是立体围剿,我越来越强越好,而未来的经济是所谓平台经济,平台经济就是让别人比你更强,什么叫生态,就是你强,合作伙伴必须强,合作伙伴强,你也能强起来。所以,这种理念重新的颠倒和思考,是未来30年我自己觉得重新洗牌的关键点。

一个企业能否做得好,一个企业的组织是不是设置得好,要什么样的人才,做什么样的产品,这个产品与众不同,关键在于你这个公司的思想跟别人不一样。

所以,我觉得浙商了不起。因为我们看得远,我们看得各自不同,企业正因为每个人的角度不一样,看问题的深度不一样、角度不一样、广度不一样,使得企业才会做得特别有味道。

我们公司内部现在有法度注册几百家了,但是做得上百亿市值的公司,我认为我们公司也有上百家,但我希望每个人都不一样,每个部门都有自己独立的思考、独立对问题的看法,深度、广度、角度不一样,使得他们走起来才会丰富多彩,这才叫生态,这才叫经济体,这才叫繁荣。

企业未来要往这几个关键词上转换

但是不管再不一样,有些东西是未来社会的趋势,利他主义、可持续发展、绿色、普惠,这些是未来30年你想活下来必须要运用的基本手段,联合国在推,各国国家都在推,全国老百姓希望,可持续发展,而且必须是绿色、普惠的,让大家受益,不是你受益。

所以,治理污染就变得极其关键了,这些是关键词,你要问你的企业有没有往这些关键词转换,哪些词是你认为未来30年、未来10年、未来20年一定要的。

你可能说,别跟我讲30年,我3年都活不下去,你不想清楚30年,3年肯定是活不下去的,当然你想了30年,3年未必活得下去,但如果你不想30年,3年活下去,你每年都在担心下3个月还活不活。

我觉得把自己看透,把公司看透,把未来的趋势想清楚,认为天下之大,怎么会融不下我创造独特价值的企业?你总能走下去。

我组织公司学习了六次“十九大”

希望大家认真学习一下我刚才讲的从等政策到懂政策。我不知道在座有多少人认真学过“十九大”,反正我自己组织公司内部学了五、六次,认认真真看。记住,现在的老板和当年是不一样的,他真觉得要干的时候,就一步一步地来。所以,你不对“十九大”政策认真地看,知道什么叫做发展不平衡性、不充分性,什么叫做研究脱贫防风险的三大攻坚战,你不去想明白这些东西,三年以后一步一步大量过来的时候,你就昏倒了。

不要把今天的文件和当年的文件去比,今天的文件是很有料的,看看你的企业是不是撞在风口上。

所以,中美贸易战(我刚才已经讲了)大家当喜剧片看,但是特朗普三板斧的能力大家还是要高度认识和重视,他还是有绝活的,他毕竟是商人出身。

企业家有三个关键点:

1.他的好处,结果导向,他比一般的政治家讲求结果。

2.效率导向。他很讲究效率的。

3.他总体来讲公平。

特朗普不是普通的政治家,但是他不断地证明自己比别人聪明,所以他动作起来会全面看。我有时候想想也蛮有意思的,高尔夫球场上最担心的是什么?高尔夫球场最怕的是业余选手上来,他瞄的是这儿,一打就打到边上去了。现在他的体力也好、能力也强,一上场就把整个世界打乱了,球到处乱飞,但是他也很快就学会了。其实在过去一年内,他进步得也非常之快,他也是非常厉害的。

所以,我是觉得中国有这么一个对手,在经济上成为我们的对手,没什么问题,练着练着会练好的。中国企业有什么好担心的?我有时候讲下围棋一样,你天天跟隔壁老王下,也就两个人,一段都达不到,你去跟另外一个人天天下,至少水平有三、四段。

所以,我们跟世界优秀的企业去角逐,跟美国竞争,我们要进,也不一定争,非洲有多大的市场,“一带一路”有多大的市场,干嘛一定要争呢?但是进,是要有的。

从中兴事件在座每一个企业都去思考,你要拥有核心的技术,你这个企业一定要拥有独到、独特的技术。

所以,我想我们也不用担心,因为你担心也没用,中美要闹矛盾,瞎担心,你也解决不了什么问题。你要适应,我们期待中美之间的关系,贸易会好起来,多做一些适合两国之间贸易的交易,但是同时我们每个企业家都要有自己的核心技术,一定要有自己的核心技术。

做优秀的企业有三个关键词

所以,我觉得作为浙商,作为我们做企业的人,永远要坚信理想主义、乐观主义,要学习、自重、自尊。

我刚刚带着湖畔大学200多名企业家,加上阿里巴巴的高管,从福建古田回来,我已经是第四趟去了,认真学习了红军在到古田之前,就是土匪、流寇、军阀思想,到离开古田以后变成了带着理想主义色彩的一次剧变,进行了大规模的变革,在古田真正做到了思想建党、政治建军,使得企业的目的不是为了盈利,企业的目的不是为了短暂利益、流寇思想,而是真正要带着强大的理想主义色彩。

所以,我觉得这一次改革、这一次巨大的经济变动,我认为未来30年,由于技术革命和世界格局的变化,中国成为了世界老二,而且中国在走向老大的路上或者是中国在走向世界第一大经济体的过程中,我们内部很多问题都是问题,大家不要看到问题,因为有问题,才是有你们和我们这些企业家存在,我们可以把问题解决,只要你解决这些问题,才是你的价值所在。

只有带着理想主义、乐观主义的精神,才有可能。再加上强大的现实主义,作为企业没有现实主义,不活过这个季度、下个季度,基本上就完蛋了。

所以,做优秀的企业,我认为三个关键词:

第一,三观。

1.老板和所有的高层一定要想明白,要有未来观,从未来看今天。

2.要有全球观,从全球未来看今天。

3.全局观,讲政治是全局观很重要的一部分。

这是公司高层管理必须要有的“三观”。

第二,三主义。

1.公司一定要有理想主义色彩,你为什么而生产?你不是为钱,你不仅仅是为利益,必须要有坚强的、坚定的理想主义。

2.现实主义。你必须要活好今天,该斩首的斩首,该断臂的断臂,该活下来的活下来,该收缩的收缩,该发展的发展。

3.乐观主义。再大的困难,今天不是最困难的。

所以,我们做企业不要断地有这种交流会,大家共享,我到这儿不是给大家打气,因为真正的企业家打气也没用,我们自己给自己打气,你把自己想明白、想透了。

我那时候就在讲,如果阿里巴巴没了,中国也没几个企业活着,我就是这么想。如果我们带着这么强的理想主义、现实主义,并且每个人都对未来充满了想象,一点一滴地往前,我们公司没了,还有几家公司能活下来?

那时候我在杭州跟所有的员工讲,我们不给宿舍,阿里巴巴的人在杭州买不起房子,杭州没几个企业能给员工买得起房子,就这么一步一步往前走,也不是说明天就买起,15年以后我们才有机会。

所以,做企业多分享、多沟通、多学习、多交流。做企业就是借假修真,我们这些东西都不是自己的,所有的财富是社会、员工、孩子们的,我们死了以后,别人最多哭三孝,就把你忘了。你这一辈子就是修炼自己内心的平静,如果看见经济形势不好了,你就急,经济形势好了,你就疯狂,你根本没修炼好,浙商就是修炼。外练一层皮,内练一口气。要修炼,好跟我也没关系,不好也没关系,踏踏实实一步一步往前走,这是我们做企业的境界。