小米、万达、今日头条的食堂 就是不一样

大公司的福利！食堂了解一下？

文 | 高婧婧

摄影 | 史小兵 邓攀 高婧婧

俗话说的好，有一种公司叫做别人家的公司，大公司的福利各有各的好，而吃的好不好直接影响了员工上班的积极性，万达的老板王健林就曾说过早上7点多就到公司，原因就是食堂的早点做的好。

《中国企业家》杂志推出了大公司的福利之食堂系列，本期要带大家逛逛三家大公司的食堂。温馨提示：请大家不要饭点观看（容易饿），不要带有工作情绪观看（容易跳槽）。

菜品一个月不重样，免费吃

关于吃，互联网公司有过这样一个江湖传闻，360的红衣教主周鸿祎曾有个御用厨子王师傅，这个大厨做的菜让周鸿祎赞不绝口，王师傅在360公司工作期间颇受赞誉，也拿到360的不少期权，但是大厨王师傅却在360工作几年后却转战今日头条，原因中企哥不得而知，只是这样的一个传闻使今日头条这家公司的“吃”平添几分神秘。所以在打算做大公司食堂时，我们第一个想到的就是揭秘今日头条的伙食。

来到这以后发现果然名不虚传：一个月的菜不重样！关键是还免！费！吃！▼

还没进食堂门，看到当天午餐的菜单，贴心地把每个菜品的口味，微辣、咸鲜、原味等一并告知。▼

食堂环境偏小清新，座椅摆放干净整齐，可同时容纳近2000个员工进餐。▼

对有工作在身的员工贴心地准备了存档笔记本电脑的盒子和商务小包间。▼

每日提供三餐，每天午餐六个菜，每天必有一样水产，当日为豉汁鱿鱼，牛羊肉优先于其他肉类，当日为黑椒牛仔粒。菜品分为主荤、半荤、半素，以及清真餐，一汤一粥（一荤一素）。餐后还有甜汤、水果和酸奶。▼

营养搭配，强身健脑，张一鸣再也不用担心程序员写不出代码了。▼

每天一款惊喜特色小吃，像麻辣烫、油炸臭豆腐、豆汁、汤圆等都是座上客，满足全国各地口味人群，当天中企哥就赶上了改良版的卤煮火烧。▼

好像全公司的人都不用去外面找饭吃了，世纪难题吃什么在这里就不是问题了！

就连每日用餐电视上循环出现的系统bug，吃顿饭的功夫程序员就搞定了。正所谓：饭菜吃的好，KPI难不倒。▼

赶上节日或者公司特殊的日子，食堂会精心准备一些不一样的，比如烤鸭、小龙虾、爆米花等等。▼

来源：今日头条提供

然而，你以为光这些就结束了吗？并没有！头条每天下午茶福利简直让人分分钟想跳槽：芝士蛋糕、老婆饼、麦辣鸡翅，随便吃随便吃！就送到你工位旁边！▼

来源：今日头条提供

难怪来头条面试，HR会厚道地告知你：来头条，胖四斤起哦。

最后中企哥美美地吃了一顿！▼

原材料农场特供，放心吃

本来以为今日头条的伙食已经是业界良心了，来到了万达的食堂，中企哥只能说：太！好！吃！了！

就连王健林本人也曾在节目中毫不吝啬地夸耀自家食堂。▼

来源：《鲁豫有约》视频截图

我们此次来的是万达员工的一餐厅，这里可容纳500左右员工用餐。门外贴心地告知了用餐高峰时间。▼

地理位置绝佳：国贸区域写字楼三层！去过了好多的地下食堂，来到这里，吃着可口的饭菜，电视里放着凤凰新闻，望着CBD的人群，中企哥深深地感受到了万达员工的福利。▼

有序排队，自助打饭，依然是随便吃不要钱！▼

先来看下菜品，六道热菜，荤菜不油腻，素菜很清爽。看下几个菜的成色，很像自己家里做饭的态度。▼

三道凉菜，凉拌青笋、凉拌猪肝和圣女果，摆盘感受一下？▼

敲黑板，下面说重点了，万达的饭为什么好吃呢？因为原材料是农场特供！

据餐厅经理介绍，万达在延庆有一个6000亩的农场，食堂所有的食物原材料均来自那里，也就是人家自己养牛养羊，自己种菜种水果。而且，农场产出的食物不对外销售，只供应餐厅，换句话说万达为了员工吃的健康，任性的开辟了个农场，不求别的，只求吃的放心，舒心。我们特意要来一些来自农场的资料图，有图有真相！▼

来源：万达提供

等下，还没完，就在我们还沉醉在农场的想象中时，有个工作人员拿着一个特殊的小盒子往里盛菜，仔细一打听，原来另有蹊跷，这里的每一道菜都会取样留存一些，留存时间是48小时。以备万一有员工吃出了问题，可做样本调查。▼

嗯，别人家的福利，我们感受一下就好了。

除了常规的粥、汤、水果酸奶，万达也配有特色小吃，我们赶上了枸杞汤圆和哈雷蛋糕。▼

最后，中企哥每道菜都夹了一点，确实很好吃哦。▼

想着虽然没能赶上跟首富王健林坐上同一趟地铁，但是好歹也吃过一样的午餐了。嘻嘻～

来源：《鲁豫有约》视频截图

风味小吃种类多，挑着吃

问：哪家公司的名字里就带着吃？

答：小米

小米食堂的标语就是：饭吃饱，活干好。▼

小米食堂大约有800个座位，可供2000人用餐，饭后还可以唱KTV！▼

半自助取餐，有专门的食堂阿姨盛饭，打完饭要结账，相比外面的餐厅还是便宜不少，每个月还有额外的饭补。▼

菜品还算丰富，对于小编我一个东北人来说，总体评价口味尚可，总之比我司食堂好。（别问我司食堂怎么样，有本事自己来吃！）▼

中企哥矜持地点了三个菜，（实际吃了不止这些），共花了16.5元。红烧鲅鱼还是小小地惊喜一下。▼

But，小米食堂的风味小吃却是亮点：吉野家、炸酱面、烤冷面、风味米线、铁板炒饭、章鱼小丸子、手抓饼，还有女士最爱的纤体沙拉。▼

以往还有麻辣烫、酸辣粉、牛肉面等等，小吃不定期轮换，可以说是十分丰富了。▼

再来感受一下排很长队的“小米面”师傅，现场麻利儿做面。▼

并不是每天都喝小米粥，当天是玉米粥和蛋花汤。大碗盛粥感受一下？▼

就在打算来个章鱼小丸子的时候，眼尖儿的中企哥看到后厨推出来一大盘生鱼片！▼

一打听，原来是有人单点了这个，据说是有贵客来用餐。看来后厨功底雄厚哦。

走了一圈之后我们发现小米食堂有着十分强大的运作体系：比如他有自己的食堂办公室，员工可以反馈提建议，不好吃还可以投诉，想吃小龙虾也可以提。▼

他们还配有外卖系统，但只对小米其他写字楼的员工。点外卖的员工对食堂是真爱。▼

还有不定期举办的厨艺大赛！▼

溜达完了小米的食堂，本期的三家食堂之行就结束了。

投票选出你喜爱的食堂吧！