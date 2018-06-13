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滴滴：空姐遇害案百万奖金9月1日仍无人领将捐赠

滴滴：空姐遇害案百万奖金9月1日仍无人领将捐赠
2018年06月13日 17:41 中国新闻网
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资料图：滴滴站牌。中新社发 王冈 摄 图片来源：CNSPHOTO资料图：滴滴站牌。中新社发 王冈 摄 图片来源：CNSPHOTO

　　中新网客户端北京6月13日电(记者 吴涛)13日，滴滴表示，已经委托北京环球律师事务所全权保管100万元线索资金，与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。

　　滴滴还表示，如于9月1日仍无公安机关确认有效线索，该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会，以弘扬社会正气，倡导见义勇为，帮助更多有需要的人。

　　此前一位空姐深夜打滴滴顺风车遇害。滴滴当时表示，愿意拿出100万元来奖励给提供有价值线索的人。

　　13日，滴滴还公布了顺风车安全升级最新进展，计划于6月15日局部恢复部分夜间时段的订单(具体开放时间段为，22:00-24:00和05:00-06:00)。

　　滴滴称，出于安全的考虑，目前以上两个夜间时段的顺风车订单，只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行，即男车主接男乘客，女车主接女乘客。

　　另外，滴滴顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式(开启该模式，可自动分享轨迹给紧急联系人，平台实时关注行程轨迹并在异常时介入)和安全共建卡功能(展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息，可供双方在行程开始前相互查看并核实)，为用户提供更全面的安全保障。

　　同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。滴滴称，测试期间，仍将广泛征集乘客、司机与社会各方的意见与建议，进一步评估该功能在全国范围内推广的可行性。(完)

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