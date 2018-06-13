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量子云近千微信公众号估值过山车:两月跌6亿降至32亿

量子云近千微信公众号估值过山车:两月跌6亿降至32亿
2018年06月13日 17:18 澎湃新闻
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　　原标题：量子云近千微信公众号估值过山车：两月跌掉6亿，降至32亿

　　澎湃新闻记者 陈宇曦

　　运营着981个微信号的新媒体公司量子云估值短期内从20亿飙升至38亿后，又在时隔两个月后，掉落到了32亿元。

　　6月13日，浙江瀚叶股份有限公司（500226）发布关于重大资产重组方案调整的公告，将标的资产即量子云100%的股权的交易价格从38亿元调整至32亿元。

　　不过在公告中，瀚叶股份并未披露调整收购价格的原因，仅表示：“随着资产评估工作的进一步开展，经有关交易主体进一步沟通并取得协商一致，经公司审慎决策，对本次重组的相关方案进行调整。”

　　瀚叶股份原本的主营业务是生物农药、兽药、 饲料添加剂产品、锆系列产品的生产与销售，在2017年开始向文化娱乐行业扩展，通过收购增加了网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。2017年年报显示，瀚叶股份2017年的营业收入为13.17亿元，净利润为2.61亿元，总资产为54.5亿元。

　　4月27日，瀚叶股份发布公告称，将以发行股份及支付现金方式收购深圳量子云科技有限公司100%股权。瀚叶股份交易预案介绍，量子云是一家依托“微信生态圈”，专注于移动互联网流量聚集、运营及变现的新媒体公司。

　　目前，量子云主要依托微信社交平台开展业务。交易预案显示，量子云运营的微信公众号共 981个，涵盖了情感、生活、 时尚、亲子、文化、旅游等诸多领域，粉丝数量合计超过 2.4亿，其中粉丝数最高的微信公众号为卡娃微卡，粉丝达到1566.6万，粉丝数超过百万的号达到86个。

　　根据瀚叶股份提供的量子云最近两年未经审计的合并财务报表，截至2017年底，量子云所有者权益为1.3亿元，2017年度营业收入为2.3亿元，净利润为1.53亿元；2016年营业收入为1.3亿元，净利润8713万元。

　　按照4月27日发布的交易预案，瀚叶股份对量子云的收购价格定为38亿元。

　　当时的公告称，以2017年12月31日为评估基准日，量子云100%股权预估值为38亿元，参照该等预估值，经交易各方协商，标的资产即量子云100%的股权的交易价格暂定为38亿万元。

　　不过，时隔不到两个月，量子云100%股权的资产估值就跌掉了6个亿。

　　此次调整后的交易预案显示，同样是依照北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》的评估结果，以2017年12月31日为评估基准日，量子云100%股权预估值变成了32亿元。

　　按照最新的交易方案，量子云100%股权作价总计32亿元，其中以发行股份的方式支付75%的整体交易对价，以现金方式支付25%的整体交易对价。

　　同时，瀚叶股份拟募集金额规模也从10亿元减少至8.5亿元，其中8亿元用于本次交易现金对价的支付，5000万元用于本次交易相关费用的支付。

　　此前，瀚叶股份欲高价收购量子云的交易已经引发广泛关注，外界质疑，量子云超38亿元的估值是否存在溢价过高的风险，同时，量子云旗下仅有50位编辑，何以运营981个微信号，并保持其持续盈利能力。

　　在6月8日瀚叶股份举行的说明会上，对于高估值的质疑，瀚叶股份独立财务顾问民生证券代表居韬称，具有合理性，“量子云本身是属于移动互联网广告行业，我们选取行业内发生的与本交易较为可比的10项案例，平均动态市盈率为14.65倍，瀚叶股份本次暂作价38亿元收购量子云股权的动态市盈率是14.3倍，略低于行业内可比交易案例的整体估值水平。”

　　从量子云成立至今，估值已经有多次变化。

　　从交易预案来看，量子云成立以来经过几次股权转让，在2016年10月整体估值为3亿元，在2017年3月估值达到6亿元，至2018年4月，创始人之一的李炯将持股全部转让给量子云法定代表人纪卫宁，量子云的估值攀升至20亿元。也是在4月，瀚叶股份对量子云收购的估值，给到了38亿元。

　　对于量子云估值短期存在较大差异的情况，瀚叶股份独立财务顾问民生证券代表居韬在6月8日的说明会上称，2017年外部财务投资者两次入股深圳量子云，一次是按照6亿估值，一次20亿估值。6亿估值标准是2016年全年业绩为基础，20亿的估值是考虑2017年业绩情况，所以存在估值差异。

　　对于创始人李炯在瀚叶股份收购量子云前夕，以较低的估值出清股份，居韬称，本次交易方案中，上市公司希望非财务投资者能够承担利润承诺补偿义务，但是李炯由于个人原因，不参与经营管理，他不愿意参加利润对赌，这是转让价格较低的原因。

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