直击|国家智能物流骨干网新进展:菜鸟将在迪拜建eHub

新浪科技讯 6月13日下午消息，菜鸟与阿联酋航空货运部SkyCargo联合宣布，将在迪拜机场建设一个辐射亚欧非三大陆的eHub（数字贸易中枢），帮助包裹在中东地区进行快速中转和分发。

这是国家智能物流骨干网从驱动中国到驱动全球的又一关键进展。上周，菜鸟刚刚宣布牵头建设香港eHub，总投资约120亿港元。

根据日前签署的合作备忘录，菜鸟与阿联酋航空货运部SkyCargo将通过迪拜管理中东及其他邻近地区的包裹运输，推动快速清关，优化仓储和最后1公里配送，帮助跨境包裹高效中转和交付。

据悉，阿联酋航空货运部SkyCargo拥有一支现代化机队，共计267架宽体飞机，包括14架全货机，在迪拜经营两个航空货运站，航空网络可覆盖全球超过155个目的地。

迪拜国际机场是阿联酋航空的全球枢纽，也是全球第四大货运空港。从这里出发，8个小时的飞行时间内可以为全球2/3的人口提供服务。菜鸟近期宣布将在全球6大城市建立6个世界级eHub，迪拜是其中之一。

近期，阿里巴巴集团董事局主席马云提出，要全力以赴建设国家智能物流骨干网，形成对全世界有效、有价值的作用。在此引领下，中国物流业纷纷投入国家智能物流骨干网的建设中。6月6日，圆通速递和中国航空宣布参与菜鸟的香港eHub建设；6月11日，中通快递与土耳其航空、太平洋航空宣布将成立合资公司，布局开拓全球空运服务。(韩大鹏)