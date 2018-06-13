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直击|高德联合凯迪拉克发布超级智能驾驶系统

直击|高德联合凯迪拉克发布超级智能驾驶系统
2018年06月13日 17:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月13日下午消息，在CES ASIA上，上汽通用汽车凯迪拉克超级智能驾驶系统（Super CruiseTM）在国内首发亮相，未来将搭载在凯迪拉克CT6 40T铂金版车型上推向市场。高德地图作为上汽通用汽车在华合作伙伴，将为超级智能驾驶系统提供覆盖国内绝大多数的高速公路、城市快速路，以及与高速公路相连的所有城市高架道路的高精地图数据。

　　凯迪拉克CT6首席工程师李林登（Lyndon Lie）表示：“超级智能驾驶系统是全球第一个使用高精地图数据的智能驾驶技术。针对中国高速公路的高精地图数据，由高德地图测绘而得。工程验证人员对国内近30万公里的高速公路、城市快速路，以及与高速公路相连的所有城市高架道路进行了核查。”

　　据介绍，超级智能驾驶系统是业内首个量产，并可在高速公路上真正实现释放双手驾驶的智能驾驶技术。

　　在智能驾驶中，车辆必须对所处的驾驶环境进行精准感知，才能有效确保驾驶的安全性与可靠性。高德高精地图数据不受天气、光线探测距离等因素的影响，从而可以突破常规传感器有效距离达到超视距感知。同时，高精地图还借助汽车传感器识别各类静态地物，然后将这些物体与高精地图上记录的物体进行比对，从而确定车辆在道路上的精确位置和姿态。

　　“在过去的数年时间里，众多工程验证人员对中国各种特殊路况信息进行实地核查，以应对中国路况特有的分道限速、多隧道、多弯道等情况，最终全面覆盖了中国境内绝大多数的高速公路、城市快速路，以及高速公路相连的所有城市高架道路。”高德高精地图产品总监谷小丰表示。

　　另据谷小丰介绍，超级智能驾驶系统以高德高精地图数据为重要的判断依据，用以确定车辆已经行驶在高速路上。在掌握整条路况信息后，超级智能驾驶系统通过高精地图和摄像头提前2.5公里就可以知道车辆的位置，提前在收费站或下匝口前提示驾驶员接管车辆。结合曲率数据，当车辆高速行驶在弯道时，超级智能驾驶系统能及时对车辆的速度进行调整，避免在转弯时速度过快影响驾驶员的舒适性和行车安全性，更享安全、舒适、智能的驾驶体验。同时，得益于OTA远程升级技术，高精地图数据能定期实现云端更新，以满足高速公路快速扩张等道路多变的属性。

　　高德汽车事业部总裁韦东表示：“高德在高精地图领域布局已久，通过与通用汽车和上汽通用汽车的深入合作，高德不仅在高精地图的相关技术取得了长足进展，更率先在商业化应用方面积累了宝贵经验。高精地图是未来自动驾驶、智能出行不可或缺的关键因素，高德地图愿以严谨开放的态度与汽车行业的伙伴一起，展开高精地图领域的合作，为产业赋能，为自动驾驶的早日普及贡献力量。”(张俊)

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