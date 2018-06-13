联合抵制 58等中介组成联盟对抗链家

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作者：李栋LD

6月12日下午，北京大雨，一扫连日来的闷热。

58集团这一天在北京发起了一场全行业真房源誓约大会，聚集了58集团、我爱我家、中原地产、21世纪不动产中国、万科物业朴邻、麦田房产、中环互联、新环境、龙湖冠寓等国内房地产服务企业。

中介行业的老大链家被排除在外，58联合其他机构的意图明显，将竞争对手联合起来共同对抗链家。

按照58集团CEO姚劲波的说法，双核即是线上线下，平台通过IT系统建设、服务水平、数据和人员管理系统、交易保障体系等多层面展开信息互通和技术赋能，企业则建立和完善经纪人诚信档案、经纪公司&门店系统管理和信用保障标准，以此在在房地产行业链条上进一步建立相对统一的行业标准。

麦田房产吴起胜认为，做真房源对顾客、对经纪人都是好事。

这是在链家公开贝壳找房的平台战略后，感受到威胁的58集团直接做出了回应。过去几年，作为房产中介和线上平台的代表，链家与58集团一直站在对立面，且引发过中介行业的混战。

链家在中介市场上占据最大份额，在细分业务上，贝壳找房的上线，让哪些房源发布平台，如安居客等如坐针毡，雄心勃勃的链家直营及采用加盟模式的德佑也让我爱我家、麦田房产、中原地产同样如临大敌，他们站到了58集团一侧，与链家对立。

我爱我家董事长兼CEO谢勇不无针对性地表示，房产经纪公司需要的是真正的平台，如果一家自称是平台的企业，既做线上，又做线下，既当裁判员，又当运动员，这在商业伦理上和操作逻辑上是绝对不能被接受的。

中原地产也有抱怨。中原地产大陆区主席黎明楷声称中原地产来自市场化程度很高的香港，他们重视多元化，不希望看到这个行业发生垄断。中原地产还在行动上作出了回应，他们的加盟企业将在6月13日开业，这让人联想到正迅速开疆拓土的链家德佑。

在经历了安居客端口费涨价风波后，58集团意外地得到了我爱我家、麦田房产、中原地产的信任。

这种信任或许来自58集团CEO姚劲波的高调许诺。他表示，58集团将坚持平台战略永不自营，100年不动摇的发展方向，持续加大投放，服务全行业。

房地产经纪公司需要平台为其带来客户流量，但对中介公司来说，他们需要的是在房产经纪业务上没有野心的平台。姚劲波的许诺意味着，58集团将只做线上平台，不会介入中介交易。

在看到受安居客端口费涨价后引起的联合抵制后，姚劲波还拿出了另一份诚意——他许诺今年58集团的端口费不会涨价。

同为IT专业背景，姚劲波与左晖对技术有着类似的执着追求。出生于1971年的左晖毕业于北京化工学院（现北京化工大学） 计算机系计算机及应用专业，小他5岁的姚劲波拥有中国海洋大学计算机应用及化学双学位。

在回应界面新闻记者的问题时，姚劲波表示，58集团是一家拥有互联网基因的公司，擅长的是做产品、技术开发，自己坚信即使不参与交易、不在线下开门店，仍然可以做好事情。在这个社会分工越来越细化的时代，姚劲波相信专注能赢得未来。58集团今年准备设立1亿元理赔基金，保障“双核保障”房源的用户体验。

在数据基础建设领域，58集团构建了房源全息字典、58房产服务神奇分、安选plus等产品。已经升级到房源全息字典2.0所涵盖的海量楼盘和房源数据构成了真房源的核心和基础，这个对标链家楼盘字典的数据库产品涵盖了全国640多个城市、55万个楼盘小区的2.5亿户室房源信息。

姚劲波的这些技术升级，并不会动房产经纪人的蛋糕。安居客CEO庄建东对界面新闻记者表示，即使安选plus这样的产品能够促成交易，但与保险公司合作开发的这款产品仍然针对经纪人，58集团并不会介入交易。

目前，超过130万的房产经纪人在使用58集团的房产服务，如果要通过直营开门店的方式达到同样的体量，姚劲波认为，这可能需要超过10年的时间。

在房产信息平台市场，58集团拥有规模最大的流量，每天有超过3000万用户在58同城、安居客、赶集网查找房产信息，高峰时，一天有1亿用户在使用58的产品。

但58集团在房产业务上的商业模式仅限于收取端口费。庄建东表示，庞大的流量与58集团的房产业务营收之间并没有显著的关系。今年一季度，58集团旗下三大平台266.5万的付费会员，贡献了9.289亿元的营业收入。

房产业务并不是58集团的唯一收入来源。他们的招聘、二手车等业务，同样可以赚钱，这也是姚劲波坚持不做直营的另一种底气。

58集团与链家的矛盾由来已久，且交战之势更甚。58旗下的安居客及其他房产经纪公司，曾长期受到假房源问题的困扰，贝壳找房在成立时，某贝壳找房城市公司曾专门搜集安居客网站上的假房源信息，以此作为击败安居客的突破口。

这次的真房源誓约大会就是一种直接应战，也是在贝壳找房横空出现后的仓促应战。姚劲波应该感到欣慰的是，大部分拥有一定体量的房产经纪公司站在了自己这一侧。

有趣的是，同样拥有互联网基因的链家与58集团的掌门人都有幽默感。6月12日的这场大雨后，链家董事长左晖发了一条朋友圈，说到“此时的北京，乌云密布。有会解天象的吗？”

姚劲波回复左晖：“相由心生，我看到的是阳光明媚。”

左晖果断怼了回去：老兄慧眼，乌云中的确有阳光。不知为何下午突然打了一会儿雷，应该是又有人赌咒发誓了。

链家已经完全显示了它在房产经纪业务领域的庞大野心，贝壳找房想要在12个月内接入10万家门店和100万经纪人，这样迫使58集团和我爱我家、麦田房产、中原地产等机构站到了一起，试图通过承诺真房源来改变行业陋习，也是对链接的有力回击。

面对链接的野心，其他同行已经摆开架势，房产中介们新的竞争拉开了序幕。