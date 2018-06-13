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滴滴：将局部恢复顺风车夜间订单 只允许同性别合乘

滴滴：将局部恢复顺风车夜间订单 只允许同性别合乘
2018年06月13日 15:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月13日下午消息，滴滴出行在微博发布公告称，计划于6月15日局部恢复顺风车部分夜间时段订单，只允许车主与乘客为同一性别。

　　顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式和安全共建卡功能。同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。

　　滴滴出行称，已委托北京环球律师事务所全权保管100万元线索资金，与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。如于9月1日仍无公安机关确认有效线索，该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会。

　　以下为滴滴出行公告全文：

　　滴滴出行安全升级工作进展更新（2018.6.13)

　　为满足部分顺风车用户的出行需求，在综合评估现有安全能力过去三周的作用和效果后，我们计划于6月15日局部恢复部分夜间时段的订单（具体开放时间段为，22:00一24:00和05:00一06:00）。出于安全的考虑，目前以上两个夜间时段的顺风车订单，将只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行，即男车主接男乘客，女车主接女乘客。

　　顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式（开启该模式，可自动分享轨迹给紧急联系人，平台实时关注行程轨迹并在异常时介入）和安全共建卡功能（展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息，可供双方在行程开始前相互查看并核实），为用户提供更全面的安全保障。

　　同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。测试期间，我们仍将广泛征集乘客、司机与社会各方的意见与建议，进一步评估该功能在全国范围内推广的可行性。

　　此外，我们已经委托北京环球律师事务所全权保管100万元线索资金，与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。

　　如于9月1日仍无公安机关确认有效线索，该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会，以弘扬社会正气，倡导见义勇为，帮助更多有需要的人。

　　北京环球律师事务所联系方式

　　地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层＆20层

　　联系电话：8610一65846688

　　滴滴出行

　　6月13日

滴滴出行性别
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