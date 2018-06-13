oBike挪用押金 ofo贱卖单车：共享单车在新加坡受困

新浪科技讯 北京时间6月13日下午消息，据新加坡科技媒体Tech in Asia报道，新加坡本地共享单车公司oBike因为在用户不知情的情况下挪用押金来订阅SVIP服务而遭到批评。与此同时，中国的ofo也在被指在新加坡面临资金困境，被迫对外销售一仓库的小黄车。

这似乎都进一步表明亚太地区的共享单车公司面临越来越严重的现金短缺。

个人融资网站Seedly上的内容显示，oBike用部分用户的押金强制订阅了1095天的SVIP会员服务。

根据Reddit上的一篇帖子，受影响的用户首次下载oBike应用时，该公司会利用其押金强制订阅SVIP服务，但这些用户很少使用这些服务。这些用户表示，他们并没有获得相关通知。从理论上讲，这种行为可以帮助oBike掌握这笔现金。

oBike的服务条款似乎允许该公司随时在没有获得用户许可的情况下修订和修改用户协议。该服务条款还让oBike可以使用用户的押金来购买会员服务，而无需进一步通知用户。

oBike提供的信息显示，押金退款需要14天时间，但有的用户声称，他们在提交退款申请之后，仍然要等待数月时间。

oBike发言人承认有的用户押金被用来购买1095天的SVIP会员，而没有获得这些用户的同意。但该公司表示，这是因为他们在全球推广SVIP时遭遇的系统技术故障造成的。

oBike表示，他们已经取消了这些用户的SVIP会员资格，并且向其返还押金。如果有用户认为自己受到此事影响，可以直接通过其Facebook主页与之取得联系。

oBike也承认押金退款出现一定的延迟，他们表示将会向财务部门增派人手，加快处理相应的退款请求。

另有消息显示，ofo正在以每辆50新加坡元（37.46美元）的价格出售小黄车，比该公司的采购价格低约30%。

ofo表示，这些销售广告并非来自该公司。他们认为，这可能是一家与之存在支付纠纷的服务提供商所为。虽然该公司并未列出该服务提供商的名字，但出售自行车的仓库归属于物流公司Bok Seng Group。

共享单车公司一直以来都在烧钱竞争。在新加坡，oBike、ofo、摩拜单车都提供了很高的折扣，甚至为新用户提供免费服务。

虽然这些企业都获得了巨额融资，但整个亚太地区都经常可以看到共享单车公司遭遇现金危机的报道。事实上，中国的小蓝单车、酷骑单车和小鸣单车都已经因为无法偿还用户押金而宣布破产。

oBike和ofo均拒绝对财务状况和裁员问题作出回应。(樵夫)