阿里软银完成对印度电商Paytm 4.45亿美元注资

【环球网科技综合报道】据印度媒体6月12日报道，目前Paytm Mall已获得软银和阿里巴巴4.45亿美元(约合人民币28.5亿元)注资的最后一笔款项。

4月份，Paytm Mall从软银集团和阿里巴巴集团旗下子公司阿里巴巴新加坡电子商务公司获得了4.45亿美元的融资。这一举措将使Paytm更具财务实力，能够与印度电商巨头Flipkart和亚马逊相较量。此次融资分四批进行，目前印度电商Paytm E-Commerce已获得全部注资。6月6日，Paytm E-Commerce董事会批准向软银集团发行211293股股份，向阿里巴巴发行26412股股票。

在第四批融资后，软银集团持有Paytm E-Commerce公司21.1%的股份，阿里巴巴新加坡电子商务公司目前持有30.15%的股份，为最大股东。其他重要股东包括支付宝新加坡电子商务公司、赛富投资基金以及Paytm创始人维杰·沙尔马(Vijay Shekhar Sharma)，分别持有15.9%、18.67%和9.66%的股份。

这笔资金对Paytm Mall的扩张业务意义重大，能够使其在印度电子商务市场上与本土企业Flipkart和亚马逊相竞争。虽然该行业仍处于初始阶段，但分析师预计，在未来10多年内将增长至2000亿美元(约合人民币12808.6亿元)。(实习编译：时蕾 审稿：李宗泽)